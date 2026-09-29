לפי כמה מקורות, הפעולה של צה"ל הלילה (בין שני לשלישי) להשבת משפחת טובאסי הפלסטינית לביתה בכפר ג'אלוד שליד שכם לא תואמה עם גופי הביטחון המקבילים ובכללם המשטרה ושירות הביטחון הכללי (שב"כ). על-רקע הפשיטה של כ-100 פורעים יהודים קיצונים לכפר , שבמהלכה הוצתו בין היתר שני בתים וכלי רכב של משפחת טובאסי, חשוב לציין כי אם המשטרה הייתה מכירה את מהלך החזרת המשפחה לביתה מבעוד מועד, ניתן היה להיערך מבחינתה בנקודות שולטות בשטח C כדי למנוע הצטרפות של חלק מהמתפרעים שהיו בדרכם לכפר.

תיעוד מהצתתת הבתים של משפחת טובאסי בג'אלוד





ההתפרעות האלימה התרחשה בצד הפלסטיני של שטח B, שבו פועלים רק כוחות צה"ל ולצידם לוחמי מג"ב שעושים זאת תחת הפיקוד של הצבא. למשטרת ישראל אין סמכות אכיפה שוטפת או נוכחות קבועה בשטח B, ולכן היא לא הייתה מעורבת באירוע עצמו אלא רק במעטפת.

עוד חשוב לציין כי כל פעילות למניעת פשיעה לאומנית חייבת להיעשות בסנכרון בין כוחות צה"ל, המשטרה ושב"כ על-מנת לייצר אפקטיביות בכל שרשרת הטיפול בתופעה - ממניעה, דרך מעצר, ועד מיצוי הדין. הגעה של מתפרעים רבים לאזור הכפר הפלסטיני יצרה חוסר שליטה בשטח, שאולי היה נמנע לו גופי ביטחון נוספים היו יודעים על הפעולה להשבת משפחת טובאסי לבית שאותו היא נאלצה לעזוב בסוף יולי השנה בעקבות הטרדות חוזרות ונשנות מצד פורעים יהודים.

בנוסף, חשוב להדגיש את העובדה שצה"ל הודה באופן חריג בהודעה רשמית בכך שלא עמד במשימה. בטענה זו, למעשה, צה"ל חוזר על דברים שאמרו מפקדים בכירים ולפיהם הטיפול הנכון בתופעה של מאבק בפשיעה הלאומנית הוא שילוב זרועות בין גופי הביטחון השונים.

ג'אלוד, היום ( צילום: אלכס גמבורג )





גלריה הנזק בכפר הפלסטיני ג'אלוד ( צילום: אלכס גמבורג )

( צילום: אלכס גמבורג )

חוסר התיאום בכפר הפלסטיני ג'אלוד מצטרף ל עימות הפומבי בין כוחות הביטחון בסוגיית מה שנחזה לטענת המשטרה כמנהרה בעומק של 25 מטרים שהתגלתה באזור קלקיליה סמוך לקו הירוק . במסגרת קרב הגרסאות, צה"ל פרסם ביום חמישי שעבר הודעה חריגה שבה הוא שלל את הודעת המשטרה על איתור מנהרה, ואף מתח ביקורת חריפה על ההודעה הרשמית של המשטרה על אודות "איתור מנהרה".

לפי דובר צה"ל, במהלך הפעילות אותרו אמנם שני פירים עמוקים, אך לאחר שנחקרו נשלל החשד כי הם מתחברים לתוואי מנהרה - וכן נשללה הטענה כי אחד מהם נמצא בקרבת מרחב התפר. במשטרה הדפו את הביקורת של צה"ל וטענו אז כי ההודעה שיצאה מטעמה "נכונה ומבוססת על עובדות". בהמשך קרב הגרסאות עבר לסרטונים כשכל צד פרסם סרטון במטרה לחזק את עמדתו. מתיחות נוספת בין הצדדים נרשמה בעקבות האירועים הקשים בכפר הפלסטיני קוסרה.

כך או כך, ההתפרעויות הלילה נחשבות לחמורות מאוד, בין היתר לנוכח העובדה שמשפחה פלסטינית נקלעה לפגיעה מתמשכת, ומפני שנמנע מצה"ל לבצע פעולה פשוטה באופן יחסי. אירועים אלה מייצרים מתחים מול האמריקנים, ומכניסים את לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לכוננות ספיגה מול הבית הלבן. במשטרה עוסקים כעת במעצרי המעורבים ובמיצוי הדין, ובצה"ל ינסו להרגיע את המצב בשטחי יהודה ושומרון שמלאים במטיילים בחול המועד.