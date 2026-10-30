תל אביב וירושלים הן שתי הערים הגדולות בישראל - אך יש ביניהן פערים עצומים מבחינת התפלגות ההצבעה לכנסת. בבדיקה של התפלגות ההצבעה בכל עיר לפי מספר המצביעים בה בלבד, עולה כי גוש נתניהו קיבל בירושלים 91 מנדטים, לעומת 20 בלבד בתל אביב. גוש השינוי קיבל בתל אביב 100 מנדטים, לעומת 24 בלבד בבירה. וכמה מנדטים כל מפלגה קיבלה בעיר שלכם? בדקו כאן:

מחלוקת ההצבעה בכל עיר למנדטים עולה כי ב ירושלים יהדות התורה קיבלה 31 מנדטים, הליכוד 23, ש"ס 19, הציונות הדתית 10 ועוצמה יהודית 8. לראש הרשימה הגדולה, יעקב אשר, או לראש הגוש בנימין נתניהו - לא הייתה בעיה להקים ממשלת ימין-חרדים בבירה.

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ב תל אביב המצב הפוך לגמרי. אם הבחירות היו מתקיימות רק בתל אביב, ישר של גדי איזנקוט הייתה מקבלת 39 מנדטים, הדמוקרטים 30, ביחד 24 וישראל ביתנו 7. המפלגה היחידה מגוש נתניהו שעברה את אחוז החסימה בעיר היא הליכוד עם 20 מנדטים, כך שגדי איזנקוט היה בוודאות ראש ממשלה אם היו מחשיבים רק את התוצאות בתל אביב.

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חיפה מאוזנת יותר מבין שלוש הערים הגדולות בישראל. ישר קיבלה 32 מנדטים בעיר, ביחד 17, הדמוקרטים 14 וישראל ביתנו 14 – נתון שמעמיד את גוש השינוי על 77 מנדטים. הליכוד זכה ב-26 מנדטים ויהדות התורה עברה בקושי את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, ולכן יש לגוש נתניהו בעיר הכרמל 30 מנדטים. הרשימה המשותפת עברה גם היא את אחוז החסימה ובגדול, וקיבלה 13 מנדטים בחיפה.

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ב באר שבע הליכוד זכה ב-52 מנדטים - ויחד עם עוצמה יהודית, ש"ס והציונות הדתית זכה גוש נתניהו כולו ב-78 מנדטים. גוש השינוי הסתפק ב-38 מנדטים, כשהמפלגה המובילה היא ישר עם 16 מנדטים. המילואימניקים והכלכלית עברו במעט את אחוז החסימה וגם הם נכנסו ל"כנסת של באר שבע".

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ומה עם הערים הקטנות?

ב קריית שמונה, שרוב תושביה לא היו בבתיהם במשך זמן רב במהלך המלחמה, הביעו אמון בנתניהו. הליכוד קיבל 65 מנדטים בעיר הצפונית, לעומת 14 בלבד של ישר. בחלוקה לגושים – גוש נתניהו קיבל 91 מנדטים וגוש השינוי 29.

גם ב שדרות , שאליה חדרו מחבלים ב-7 באוקטובר, זכה הליכוד בהישג מרשים וגוש נתניהו נהנה מרוב מוחץ. מהנתונים עולה כי הליכוד זכה ב-51 מנדטים בעיר, עוצמה יהודית ב-22 והציונות הדתית ב-15. ש"ס קיבלה 8 מנדטים, ממש כמו ישר. בסך הכול קיבל גוש נתניהו בשדרות 96 מנדטים, לעומת 20 לגוש השינוי ו-4 למפלגה של יועז הנדל וירון זליכה.

ב אופקים , שגם לשם הגיעו מחבלים ב-7 באוקטובר, זכה הליכוד ל-46 מנדטים וגוש נתניהו קיבל 108 מנדטים, לעומת 12 בלבד של גוש השינוי. ב אשקלון , שם סבלו התושבים מירי רקטות של מחבלים מעזה, קיבל הליכוד 51 מנדטים – וגוש נתניהו זכה בסך הכול ל-77 מנדטים.

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ב מפת הבחירות מצאנו גם ערים הקרובות זו לזו, אך בתוצאות הבחירות הן הפוכות לחלוטין: ב אור יהודה קיבל גוש נתניהו 84 מנדטים, כשהליכוד עצמו זוכה ב-60 מנדטים. זאת, לעומת 31 מנדטים בלבד לגוש השינוי. ב קריית אונו הסמוכה קיבל גוש נתניהו 23 מנדטים בלבד, בזמן שגוש השינוי קיבל 93 מנדטים. למעשה, מדובר בכמעט תמונת מראה. אגב, בשתי הערים המילואימניקים והכלכלית עברו את אחוז החסימה.

ומה המצב ביישובים החרדים? ב בני ברק קיבלה יהדות התורה 82 מנדטים, ש"ס 34 והליכוד 4 – וכך גוש נתניהו היה מקבל 120 מנדטים. אף מפלגה מגוש השינוי לא עברה את אחוז החסימה בעיר. ב ביתר עילית המצב זהה עם 120 מנדטים לגוש נתניהו, או יותר נכון לגוש הימין-חרדים, כיוון שהליכוד לא עבר את אחוז החסימה. יהדות התורה קיבלה בעיר 83 מנדטים, ש"ס זכתה ב-28 ועוצמה יהודית ב-9.

גם ביישובים הערביים גוש אחד לקח את כל הקופה. ב סכנין , שם נרשם אחוז ההצבעה הכי גבוה מבין הערים, זכתה הרשימה המשותפת ב-80 מנדטים ורע"ם הסתפקה ב-40. ב אום אל פחם קיבלה הרשימה המשותפת 111 מנדטים ואילו רע"ם הסתפקה ב-9.

ב רהט המצב הפוך: רע"מ זכתה ב-104 מנדטים והרשימה המשותפת הסתפקה ב-16. ב ביר הדאג' , שם נרשמו אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד (93.4%), זכתה רע"מ בכל 120 המנדטים ובסך הכול ב-97% מהקולות.