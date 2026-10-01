יניב חיון, השרברב שייצב את מטוס "פליי דובאי" , עדיין לא מעכל את הדרמה האווירית שבה השתתף ואת העובדה שהוא אחד מגיבוריה. "צריך לעשות יום הולדת ביום הזה. כל הנוסעים אמרו 'נולדנו מחדש'", אמר היום (חמישי) בביתו בנס ציונה לאחר שקיבל את ההודעה כי יקבל את אות גיבור העיר בעקבות האומץ יוצא הדופן שהפגין.

אחר הצהריים נפגש חיון שנית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאירח בלשכתו גיבורים נוספים מהטיסה - ד"ר שוטה מוסייב שטיפל ברופא שנדקר, רעייתו סיגלית ואור פרדילוב. "כל העולם רואה את הגבורה הישראלית", אמר נתניהו - ובניסיון אולי לקבוע עובדות בשטח, הודיע להם כי ישיאו משואה של גבורה אזרחית ביום העצמאות, אף שזה ייערך בעוד כחצי שנה, ולא ברור מה יהיה הרכב הממשלה באותה עת, ומי יעמוד בראשה.

נתניהו אמר עליהם כי "בגבורה עילאית, תושייה ואמונה הם מנעו אסון כבד והצילו חיים רבים". הוא פנה אליהם ואמר: "אני אומר לאזרחי ישראל ללמוד מכם, לפקוח עיניים ולהיות ערניים. אנחנו בתקופה מאוד רגישה. יש כוונה של האויבים שלנו לפגוע בנו". במהלך המפגש הם סיפרו לנתניהו: "קשרנו את הטייס הדוקר עם החוט של האוזניות. הוא אמר 'Kill me' - זה אומר שהוא נכשל במשימה והעדיף למות״.

"לתפקד בצורה כזאת - זה בלתי נתפס"





ראש העיר נס ציונה, שלמה בוקסר, הגיע הבוקר לביתו של חיון והודיע לו כי יוענק לו אות גיבור העיר. יניב, שהיה נבוך מהבשורה, השיב כי "זה יהיה יותר מדי", ובוקסר אמר: "למה יותר מדי הצלת חיים לעשרות אנשים. זה מתושבי נס ציונה הצלת שלוש משפחות מהעיר שהיו על המטוס ובכלל כל המדינה אומרת לך תודה".

את אות גיבור העיר קיבל לפניו, תא"ל אביגדור קהלני אחד מגיבורי מלחמת יום כיפור ובין היחידים שקיבלו גם את עיטור הגבורה וגם את עיטור המופת. יניב השיב לו כי הוא לא יודע אם מדובר באומץ שהפגין כי "ברגעים כאלה פועלים על אוטומט". בוקסר סיפר כי כששמע על האירוע, תהה מה יניב עשה בצבא: "אלו פעולות שבאו עם ניסיון ורקע. לתפקד בצורה כזאת זה לא טבעי - זה בלתי נתפס".

מיטל, אשתו של יניב, אמרה: "כולם באו ושואלים אותי 'מה הוא עושה, מה הוא עושה בחיים'. אמרתי להם 'הוא פותח סתימות ביוב'". יניב ומיטל סיפרו לקהלני על אותם רגעים דרמטיים בהם הרגישו שהמטוס צולל. "בהתחלה חשבנו שזה כיס אוויר", סיפרו. "המטוס התנדנד בהתחלה טיפה. משהו הזוי". קהלני הוסיף כי "זה לא צחוק, זה אירוע היסטורי. כשחושבים על זה - זה בלתי נתפס". לבסוף, אמר יניב כי "זה צריך להיות יום ההולדת של הנוסעים - כולנו נולדנו מחדש".

טראמפ מתייחס לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי ( מתוך X )





הדם עוד על הבגדים. יניב אתמול בנתב"ג ( צילום: יריב כץ )

חיון (38) שהשתלט אתמול על טייס המשנה העומאני, לצד ישראלים נוספים צביקה מנס ואסף רג'ואן , הגיב הבוקר ל דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפיהם "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה מתרחש והיה חזק". חיון אמר: "אני שרברב משודרג. הוא לא טעה, אני לא עובד בנאס"א ולא מתעסק בחלל. אני מתעסק בצנרת מסריחה והוא צדק. זה לא העליב אותי".

חיון, ששיתף כי כל מה שהוא רוצה זה לחזור עכשיו לשגרה, אמר עוד: "בחלומות שלי לא חשבתי שטראמפ ידבר עליי ויתייחס למה שעשיתי, ואני דווקא אוהב את ההומור שלו. זה היה משעשע איך שהוא תיאר את זה. אני לא כזה ברוס לי. כן הצלחתי להשתלט על המחבל עם עוד כמה ישראלים והצלחתי להוציא אותו בחניקה אחורה וזה הכי חשוב".

נתניהו הודה: "הטייס העומאני ניצל פרצה בכללים"

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה בריאיון ל"פוקס ניוז" כי טייס המשנה העומאני ניצל "פרצה" בכללים האוסרים על טייסים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל להטיס מטוסים לישראל. לדבריו, "הוא היה אזרח עומאן, ויש לנו מגבלות הקובעות כי לא ניתן להעסיק טייסים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. מסתבר שהוא הצליח לעקוף זאת. כלומר, קיימת כאן פרצה. עלינו לוודא שאנו מבצעים בדיקות מקדימות לטייסים".

"מסתבר שהוא הצליח לעקוף זאת. כלומר, קיימת כאן פרצה. עלינו לוודא שאנו מבצעים בדיקות מקדימות לטייסים. אגב, זה מה שעשינו עם הטייסים שהגיעו כדי להטיס את הנוסעים שלנו מסעודיה לישראל. בדקנו את הרקע שלהם. אבל ברור שהייתה כאן פרצה, ואנו מטפלים בכך".