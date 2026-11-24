כלי תקשורת בעולם, בהם "ניו יורק טיימס" ורשת "בלומברג", מדווחים ביממה האחרונה על נתונים חדשים שהודלפו ממאגר מידע של ממשלת רוסיה ואשר חושפים את ההיקף העצום של מספר החיילים הרוסים שנהרגו מאז הפלישה לאוקראינה לפני כמעט חמש שנים והמלחמה שממשיכה להשתולל מאז. לפי הנתונים שהודלפו על ידי שתי קבוצות האקרים שפרצו למאגר של סוכנות הסטטיסטיקה הרוסית "רוסטאט", קרוב ל-500,000 חיילים רוסים נהרגו עד ספטמבר 2026, אבל ההערכה היא שיחד עם חיילים נעדרים וכאלה שמותם משנים עברו טרם עודכן ברשומות – בפועל מספר ההרוגים האמיתי גבוה בהרבה, ולפי מחקר שצוטט ב"ניו יורק טיימס" הוא עומד כנראה על יותר מ-700,000.

גלריה ( צילום: REUTERS/Evgenia Novozhenina, REUTERS/Gleb Garanich, AFP, Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS )

רוסיה ואוקראינה, נזכיר, נמנעות מלפרסם נתונים רשמיים על מספרי החיילים שלהן שנהרגו או נפצעו במלחמה, אבל כבר זמן רב שבמערב מעריכים כי מספר הנפגעים בצד הרוסי גבוה בהרבה מזה שספגה קייב, וכבר במאי השנה העריכו בשירותי המודיעין הבריטי שמספר ההרוגים הרוסים עומד על קרוב ל-500,000. בשנים האחרונות דווח על מאמץ נרחב מצד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להסתיר את המידע על היקף האבדות של כוחותיו, בין היתר מחשש שחשיפת המחיר הכבד שמשלמת מוסקבה תעודד מחאה פנימית נגד משטרו, וסוכנות הסטטיסטיקה הפדרלית "רוסטאט" הפסיקה בהדרגה לפרסם נתוני תמותה, כשבשנה שעברה היא הפסיקה גם לפרסם נתוני אוכלוסייה חדשים. המכון לחקר המלחמה, שמושבו בארה"ב, העריך כי המהלך ההוא נועד כנראה "לטשטש את הבעיות הדמוגרפיות המתמשכות של רוסיה", הנובעות גם מהעלייה במספר ההרוגים במלחמה.

כעת כאמור מתפרסמים נתוני תמותה שהודלפו מתוך הסוכנות הרוסית, המספקים אומדן חדש על היקף האבדות של מוסקבה. הנתונים מ"רוסטאט" הושגו על ידי קבוצת ההאקרים המזוהה עם האופוזיציה הבלארוסית Cyber Partisans וקבוצת ההאקרים האוקראינית Silent Crow. שני כלי התקשורת הרוסיים הגולים "מדוזה" ו"מדיאזונה" השתמשו בנתונים הללו כדי לעדכן ניתוח קודם שלהם, שהתבסס על רישומי ירושה ומודעות אבל ברוסיה, ובמחקר שפרסמו וצוטט כאמור ב"ניו יורק טיימס" הם זיהו בנתונים החדשים לפחות 490 אלף מקרי מוות של חיילים עד ספטמבר השנה.

עם זאת, המאגר שנפרץ כולל חוסרים משמעותיים במקרי המוות של 2025 ולפי ה"טיימס" גם רוב מקרי המוות של חיילים בשנה הנוכחית חסרים בו – כך שבפועל המספר האמיתי גבוה בהרבה. המחקר עשה שימוש בשיטות חיזוי מדעיות על מנת להעריך כמה חיילים היו מוגדרים הרוגים במאגר אם הוא היה מעודכן לחלוטין וכולל את מקרי המוות שטרם נרשמו וחיילים נעדרים – והמספר שאליו הגיעו עומד על יותר מ-700,000 הרוגים. ב"בלומברג" פרסמו הערכה זהירה יותר על בסיס הנתונים שנפרצו, וכתבו כי זיהו בניתוח שערכו 470,000 מקרי מוות במאגר עצמו. "מניין ההרוגים האמיתי גבוה כמעט בוודאות מזה שעולה מנתוני רוסטאט, בשל העיכוב ברישום מקרי המוות וקשיים נוספים, כגון חילוץ גופות משדה הקרב והתחקות אחר גורלם של נעדרים", הדגישו בסוכנות, מבלי לכלול הערכה לגבי מספר ההרוגים האמיתי.

מאגר מקרי המוות שנפרץ כולל גם מקרים רבים שאינם קשורים למלחמה, וב"בלומברג" הדגישו כי כדי לקבוע אם מקרה מוות כלשהו קשור אליה הניתוח שערכה הסוכנות התבסס על הפרטים שנכללו במאגר לגבי כל הרוג, בכלל זאת סיבת המוות, עיסוק והצהרות משפטיות. "רישומים שבוטלו או הופיעו יותר מפעם אחת הוסרו, וכך גם רישומים שנראה כי הם מתייחסים לאזרחים באזורים הסמוכים לחזית", דיווחו בבלומברג. לפי הניתוח שלה, מבין מקרי המוות שזוהו כקשורים למלחמה כמעט כולם הם של גברים, ושני שלישים מהם בני 30 עד 49.

רוסיה ממשיכה לפי הערכות במערב לאבד מדי חודש אלפי חיילים שנהרגים או נפצעים, וההערכות שלהיקף האבידות העצום בקרב כוחותיה יש השלכות משמעותיות על יכולותיה בשדה הקרב – כשהחזית באוקראינה קפואה כבר זמן רב, ופוטין מתקשה לממש את מטרתו המרכזית להשלמת כיבוש חבל דונבאס שבמזרח המדינה.

מייקל קופמן, חוקר מ"קרן קרנגי לשלום בינלאומי" שמושבה בוושינגטון, אמר ל"ניו יורק טיימס" כי רוסיה מאבדת יותר חיילים מכפי שהיא מצליחה לגייס – אבל לדבריו מוסקבה עדיין צפויה לגייס השנה כ-409,000 חיילים, תוך שהרשויות מציעות למתגייסים חדשים תמריצים כספיים משמעותיים. פוטין נמנע עד כה ממהלך של גיוס חובה נרחב, גיוס שבקיץ רבים ברוסיה חששו שיתרחש אחרי הבחירות הפרלמנטריות . קופמן הוסיף כי בקצב הגיוס הנוכחי רוסיה יכולה עדיין לפצות על האבדות שלה ולהמשיך להילחם, אך לדבריו אם לא תשנה את האופן שבו היא מפעילה את כוחותיה, הישגיה בשדה הקרב רק ילכו ויפחתו, "ללא סיכוי לשיפור".

חיילים רוסים ב"מצעד הניצחון" במוסקבה ב-2025. כמות המתגייסים החדשים קטנה מכמות ההרוגים והפצועים ( צילום: Evgeny Biyatov/Photo host agency RIA Novosti via AP )

גם ב"גרדיאן" פרסמו היום ניתוח שהתבסס על המאגר המודלף, ובו הם מדגישים כי לפי הנתונים שנחשפו יותר מ-1,000 חיילים רוסים שמו קץ לחייהם מאז פרוץ המלחמה. לפי ה"גרדיאן", מבין 1,087 מקרי התאבדויות של אנשי צבא רוסים שהעיתון הבריטי זיהה בתוך הנתונים המודלפים, לפחות 614 התרחשו בשטחים כבושים באוקראינה או באזורים רוסיים הגובלים בה, בעיקר מחוזות בלגורוד ובריאנסק. לגבי 113 מקרים נוספים לא צוין מיקום המוות. עוד 108 מקרי מוות של גברים מתחת לגיל 25 נרשמו באזורים מרוחקים יותר מהחזית ברוסיה, ולפי העיתון חלקם כנראה הם מגויסים שרשמית לא נשלחים לאוקראינה אבל נתונים ללחץ כבד לחתום על חוזים שיאפשרו זאת.

ב"גרדיאן" מציינים כי הנתונים הללו מהווים כנראה עדות לאותו לחץ שמופעל על חיילים רוסים להסכים לשליחתם לחזית. "ברור שהצבא הרוסי משתמש באמצעי כפייה רבים כדי לאלץ אנשים לצאת קדימה. במקרים מסוימים מתעללים בהם, מענים אותם ומשתמשים נגדם בצורות שונות של אלימות פיזית", אמר לעיתון רוב לי, מהמכון האמריקני לחקר מדיניות החוץ (FPRI). "לכן זה לא מפתיע שחלק מהחיילים מתאבדים".

כאמור, גם אוקראינה מתמודדת עם אבדות גדולות במלחמה וגם היא נמנעת מלחשוף נתונים רשמיים על מספרי החיילים ההרוגים והפצועים שלה. ביולי האחרון העריך מכון המחקר האמריקני "המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים" (CSIS) כי עד אז 150,000 חיילים אוקראינים נהרגו, אך גופים אחרים שעוקבים אחרי מידע פומבי שהתפרסם בנוגע למקרי מוות של חיילים אוקראינים מעריכים כי המספר המלא, יחד עם נעדרים, עומד על יותר מ-200,000. כך או כך, יחד עם חיילים פצועים בשני הצדדים המלחמה באוקראינה כבר חצתה השנה את רף שני מיליון הנפגעים.

חיילים אוקראינים בתרגיל. לפי חלק מההערכות - 200,000 חיילים נהרגו לאוקראינה מתחילת המלחמה ( צילום: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy )

בפברואר הקרוב יצוינו חמש שנים בדיוק לפלישה הרוסית לעומק אוקראינה, פלישה שהציתה את המלחמה הגדולה והמדממת ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה – ולפי שעה אין לה סוף באופק, כשהמאמצים הדיפלומטיים המחודשים שמובילים בשבועות האחרונים שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טרם השיגו פריצת דרך, וכשהנשיא הרוסי פוטין מתמיד במסע הכיבושים שלו באוקראינה ומציב תנאים דרקוניים בפני קייב עבור כל הסכם לסיום הלחימה.

קייב מצדה ממשיכה לנסות לגבות ממוסקבה מחיר כבד, עם הצלחות מרשימות למדי בימים האחרונים – שכללו את מתקפת הטילים והכטב"מים שגרמה ל קריסה חלקית בגשר קרים האסטרטגי , מסמלי הכיבוש הרוסי באוקראינה, ואת מתקפת סירות הנפץ שהטביעה ספינת מלחמה רוסית מול חופי לוב . היום נמשכו המתקפות ההדדיות בין הצדדים, ובאוקראינה דיווחו כי במתקפה רוסית לילית שפגעה בבנייני מגורים בזפוריז'יה שבדרום המדינה נהרגו שני בני אדם ועוד 44 נפצעו. רוסיה דיווחה מצדה על מתקפה אוקראינית גדולה, שבה יורטו הלילה 699 כטב"מים בשלל מחוזות ברוסיה, כמו גם בחצי האי קרים שנכבש וסופח ב-2014.

תיעוד שפרסם זלנסקי: סירות הנפץ מתפוצצות על ספינת הקרב הרוסית שהוטבעה בלוב





באירופה עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות האחרונות, כשברקע החשש בנאט"ו שפוטין עלול לבחור בהסלמה מול הברית הצבאית אל מול הקיפאון בשדה הקרב. נשיא לטביה אדגרס רינקביצ'ס אמר בריאיון לרויטרס שהתפרסם היום כי אוקראינה ניצבת בפני "סערה מושלמת" של חורף קשה, עלייה במספר התקיפות נגד תשתיות האנרגיה שלה והסלמה בתקיפות נגד מטרות אזרחיות. עם זאת הוא הביע ביטחון שאירופה תמשיך לעמוד לצד קייב ולסייע לה, ולדבריו אוקראינה הוכיחה שוב ושוב את חוסנה. "אם נראה שאוקראינה שורדת מבחינה צבאית וכלכלית – ואני בטוח שאוקראינה תשרוד – אז נקודת המפנה עשויה להגיע בשנה הבאה, באביב או בקיץ", הוא אמר.

רינקביצ'ס, שהגיע לניו יורק כדי לעמוד בראש מועצת הביטחון של האו"ם במהלך כהונתה של לטביה בנשיאות המתחלפת של המועצה, הוסיף כי הוא לא סבור שמוסקבה מעוניינת באמת לסיים את המלחמה, וכי היא ככל הנראה רואה במשא ומתן המחודש שארה"ב מקדמת "מהלך הסחה" שנועד לאפשר לה להמשיך במסע הכיבושים באוקראינה. הוא הביע חשש מהלוחמה ההיברידית שבאירופה מאשימים שמוסקבה מנהלת נגד מדינות היבשת כנקמה על תמיכתן בקייב, כשהמונח מתאר פעולות שיבוש שונות שאינן מהוות מתקפה צבאית ישירה, כמו הפרות של המרחב האווירי, מתקפות סייבר ומעשי חבלה. רינקביצ'ס אמר כי עד כה הקפידה רוסיה שלא לחצות את הקו האדום שיוביל להפעלת סעיף 5 באמנת נאט"ו, המחייב את חברות הברית לסייע זו לזו במקרה של מתקפה על אחת מהן, אך הוא הזהיר שהיא נעשית "נועזת" יותר.

נשיא לטביה אדגרס רינקביצ'ס ( צילום: REUTERS/Mike Segar )