בזמן שבציבור עוד מתנהל ויכוח על זהות המנצחים והמפסידים של בחירות 2026 , דבר אחד ניתן לקבוע די בוודאות: ל גדי איזנקוט , יו"ר מפלגת ישר! שנחשב לבעל הסיכויים הגבוהים ביותר לקבל ראשון את המנדט מהנשיא , יש חמש אופציות - ועל ארבע מהן לפחות הוא לא בדיוק חלם לפני הבחירות. עם זאת, חשוב להדגיש כי בעוד שאיזנקוט עומד בפני דילמות משמעותיות, נראה כי ליריבו, ראש הממשלה בנימין נתניהו , יש אפילו פחות אופציות אידאליות להקים ממשלה, אם בכלל, מלבד שילוב כוחות עם גורמים בגוש השינוי.

נאום איזנקוט בליל הבחירות ( צילום: גיל נחושתן )





לא סתם פתח הרמטכ"ל לשעבר את ההודעה הארוכה שפרסם במוצאי השבת האחרונה במילים: "על פרשת דרכים היסטורית". לא ברור עדיין באיזה נתיב יבחר איזנקוט לצעוד, אך גם אם יצליח איכשהו לכונן ממשלה בתום תקופת המנדט שיינתן לו, בין אם ממשלת מיעוט או ממשלה בהרכב שנראה היה דמיוני לפני 27 באוקטובר עם נציגים חרדים ואולי גם אלה מרע"מ, הוא צפוי להפר הבטחת בחירות אחת לפחות ואולי גם להיפגע פוליטית לקראת סבב בחירות נוסף.

האופציה הראשונה: ממשלה עם יהדות התורה, ואולי גם עם רע"מ

זו אולי האופציה שממנה הכי חוששים בליכוד, וזו המועדפת על אנשיו של איזנקוט , הגם שבמקרה הזה הוא ושותפיו ייאלצו להפר הבטחת בחירות - ובכותרת: לוותר על חלום "ברית המשרתים".

כבר בשבועות הקרובים, אם התרחיש הזה יקודם, הוא יצטרך לנהל משא ומתן קואליציוני ישיר עם יהדות התורה, שבהגדרת חלק מחבריה היא מפלגה אנטי-ציונית ומתנגדת לשירות צבאי לאוכלוסיה שאותה היא מייצגת. בלב המשא ומתן צפוי לעמוד אחד הנושאים הרגישים והטעונים בחברה הישראלית אחרי 7 באוקטובר: נושא הגיוס.

גלריה יעקב אשר ומנסור עבאס. חלום "ברית המשרתים" יתנפץ? ( צילום: ריאן פרויס )

הקמפיין של איזנקוט ושל שותפיו לגוש במהלך הבחירות התמקד בין היתר בנושא הזה בדיוק - ויו"ר ישר! הציב עיקרון ברור לצרף לממשלתו רק מפלגות שיתחייבו לקדם שירות צבאי ולאומי לכלל אזרחי ישראל. ספק גדול אם יהדות התורה תעמוד בעיקרון הזה.

בניהול משא ומתן כזה איזנקוט עשוי למצוא עצמו במארב. כלומר, להגיע לפשרות שיופצו בתקשורת, שלאחר מכן ישמשו כקלף נגדו בקמפיין של הליכוד ונתניהו, שלכאורה יתנתק פוליטית באופן זמני מהשותפות עם חלק מהמפלגות החרדיות. יהדות התורה, נציין, מסרבת להתחייב על מי תמליץ במצעד ההמלצות בבית הנשיא בהמשך השבוע.

בממשלה שכזו יהדות התורה עלולה שלא להספיק לאיזנקוט לבדה, והוא יזדקק גם להימנעות של המפלגות הערביות - ואולי גם לתמיכה אקטיבית של רע"מ כדי שישלימו לו ל-61 אצבעות בכנסת. בליכוד כאמור חוששים מהאפשרות הזו ובכיר במפלגה אמר ל-ynet ביממה האחרונה כי "החשש שלנו הוא שממשלה עם ערבים וחרדים, ואפילו עם ששת המנדטים של ש"ס, יכולה להחזיק קדנציה שלמה".

ליברמן. עשוי להערים קשיים על איזנקוט ( צילום: עוז מועלם )

מוקש נוסף שעומד בפני איזנקוט בתרחיש הזה הוא אחד מחבריו הבכירים בגוש, אביגדור ליברמן , שצפוי לתת לו כתף קרה . יו"ר ישראל ביתנו הבטיח במערכת הבחירות שלא יישב עם החרדים או הערבים, וחזר על ההבטחה הזו גם אחרי הבחירות. במקרה כזה איזנקוט יכניס את ליברמן לדילמה: להפר הבטחה כדי להזיז את נתניהו - או להוביל את ישראל לבחירות חוזרות.

האופציה השנייה: מיעוט עם המפלגות הערביות

במקרה כזה ייאלץ איזנקוט לנהל משא ומתן עם המפלגות הערביות, שאיתן הבטיח לא להקים ממשלה. ספק אם במציאות שאחרי 7 באוקטובר חלקים גדולים בציבור בכלל, ובפרט בציבור שהצביע למפלגות כמו ביחד של נפתלי בנט וישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, יקבל בהבנה ממשלה בהישענות על המפלגות הערביות.

גם אם איזנקוט יפעל להקמת ממשלה שכזו, מה שכרגע לפחות בסביבתו מכחישים, וגם אם יצליח לשכנע את שותפיו לתת את אצבעותיהם עבורה, היא עלולה להיות לא יציבה בלשון המעטה ולהתפרק במהירות.

מי שעשוי להרוויח ממהלך כזה הוא ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו, שאותם ציבורים שלא הצביעו לו ומתנגדים לממשלה שכזו עלולים "לעבור צד", ובפעם הבאה כבר לא יצביעו לו.

החגיגות במטה הרשימה המשותפת אחרי ההישג בבחירות. נתניהו תוקף: "איתם אסור להרכיב ממשלה" ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

נתניהו החל כבר בליל הבחירות, עם היוודע ההישג חסר התקדים של המפלגות הערביות, את קמפיין הדה-לגיטימציה נגד ממשלה עם הערבים. מרבית ציוציו מאז הבחירות הם קצרים ועם מסר ממוקד - "איתם אסור להקים ממשלה", כפי שכתב אתמול ברשת X.

כרגע התרחיש הזה נמצא בעדיפות הנמוכה ביותר של איזנקוט, וגם בגוש לא נותנים לו סיכוי גבוה. מי שדוחף למהלך הזה הוא יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שאמר כי גוש איזנקוט מונה 67 ח"כים - כלומר יחד עם המפלגות הערביות - וכי חייבים לשנות דיסקט ולשתף איתן פעולה. גולן טוען שיש להקים ממשלה עם רע"מ מבפנים ועם תמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת.

האופציה השלישית: ממשלת אחדות בראשות נתניהו - או ברוטציה

ימים בודדים לפני הבחירות אמר איזנקוט בריאיון מצולם ומוקלט כי לא יישב תחת נתניהו בשום קונסטלציה פוליטית - ואף הצהיר: "אם זה יקרה, אני אתפטר שעה אחרי". שותפות עם נתניהו, נציין, עשויה לסבך אותו בעיקר בקרב חלקים גדולים מתומכיו בגוש השינוי.

תזכורת להשמדת כוחו הפוליטי של שותפו לשעבר בני גנץ: ליו"ר כחול לבן זה קרה פעמיים, גם עם פרוץ הקורונה וגם אחרי טבח 7 באוקטובר, כשהחליט לחבור לנתניהו כשהיה בשיא כוחו הפוליטי. בפעם הראשונה הוא ירד מהישג של יותר מ-30 מנדטים בבחירות 2020 למספר חד-ספרתי של מנדטים בבחירות 2021 - ובפעם השנייה ההתרסקות הייתה אכזרית עוד יותר: מהישג שיא בסקרים של כמעט 40 מנדטים אל מתחת לאחוז החסימה ופרישה מהמרוץ רגע לפני בחירות 2026.

"תהיה רבין, אל תהיה גנץ", קרא ח"כ אחמד טיבי המנוסה ליו"ר מפלגת ישר! לאחר הבחירות, אולי כדי להזכיר מה קרה לאחרון שהלך לאחדות עם נתניהו.

תקדים גנץ. נתניהו ירוויח מממשלת אחדות? ( צילום: עמית שאבי )

מלבד איזנקוט, כל שותפיו לגוש התחייבו שלא יישבו עם נתניהו - ולכן גם אם יחליט ללכת על האפשרות הזו, לא ברור מי מחבריו יילך איתו למהלך הזה, אם בכלל. ליברמן כבר שלל את האפשרות הזו, אך יש לציין כי הוא שלל גם את אפשרות ממשלת המיעוט עם המפלגות הערביות, וכן את האפשרות לשותפות פוליטית עם המפלגות החרדיות.

מהלך כזה יביא ככל הנראה לפירוק שותפויות בתוך גוש השינוי או פירוק גוש השינוי בכלל. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שולל אפשרות כזו על הסף. יאיר לפיד וחברי סיעתו צפויים במקרה כזה לפרק את השותפות עם נפתלי בנט – לאחר שלפיד היה עקבי לכל אורך בהתנגדות שלו לישיבה עם או תחת נתניהו. בנוסף, אם ממשלה שכזו תקום, נתניהו יוכל לפרק אותה מתי שירצה - ומי שצפוי לשלם את המחיר הפוליטי הוא איזנקוט (גם במקרה הזה - תקדים גנץ).

נעלם נוסף ב"משוואת האחדות" הוא אם נתניהו בכלל רוצה בה. בכיר בליכוד אמר ל-ynet במוצאי השבת האחרונה כי הסיכויים לממשלה כזו גם ככה קטנים, שכן לדבריו, "הוויתורים גדולים מדי". עם זאת, נודע כי בשיחות סגורות נשאל נתניהו על האופציה של הקמת ממשלת אחדות ברוטציה, והשיב: "אנחנו בודקים הכול. אני לא שולל לחלוטין שום אופציה".

הנשיא הרצוג. מפציר להימנע מבחירות חוזרות ( שלו שלום )

ומה הרווח שאיזנקוט עשוי להפיק בכל זאת מניסיון להקים ממשלה כזו? אם ייתקל בסירוב - הוא עשוי להיראות בעיניי הציבור כדמות האחראית שחתרה לאחדות בשעה שנתניהו סירב לה.

האופציה הרביעית: בחירות חוזרות

בהנחה שאף אחד משלושת התרחישים לא יתממש, האופציה של בחירות חוזרות תשוב לשולחן, למרות תחינותיו של נשיא המדינה יצחק הרצוג להימנע מכך - ואולי גם התערבות אפשרית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למען ממשלת אחדות, בפרט כזו בלי עוצמה יהודית של איתמר בן גביר.

יש לציין כי גם איזנקוט הצהיר ש"בחירות חוזרות יהיו טעות", כלשונו, ומאחורי האמירה הזו עומדת הערכה פוליטית די פופולרית: גוש נתניהו הוא זה שירוויח מסיבוב נוסף.

יש גם הסבר די פשוט להערכה הזו: אם בחודשיים הקרובים שיכללו אינספור שיחות, ספינים, הודעות לתקשורת ושיחות מו"מ, איזנקוט ייאלץ להתפשר או אפילו לנהל מו"מ כדי להתקרב להקמת ממשלה עם החרדים או עם הערבים או עם נתניהו, הוא והגוש שבראשותו ייפגעו פוליטית כמעט בהכרח בגלל הפרת הבטחות בכמות סיטונאית. בנוסף, ספק אם תהיה נהירה המונית של מצביעים מחו"ל בבחירות סבב ב' - וכן אחוזי הצבעה גבוהים בכלל הארץ.

( צילום: AP Photo/Oded Balilty )

וגם בלי היתרונות האלה – נתניהו הוא המרוויח העיקרי מבחירות חוזרות. הוא נשאר על כיסאו ומרוויח זמן – הון פוליטי משמעותי מבחינת ראש הממשלה.

האופציה החמישית: ניצול "הרוב הפרלמנטרי המובהק"

מה איזנקוט כן יוכל לעשות לפני בחירות חוזרות, אם ניגרר לכאלה? גם לזה הוא כבר התייחס, כשכתב שלשום שיפעל למימוש "הרוב הפרלמנטרי המובהק" נגד נתניהו בכנסת. כלומר, להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, לבטל את חוקי המהפכה המשפטית ואולי גם להצליח להעביר מתווה שירות כלשהו בכנסת, אם הזמן יאפשר זאת.

איזנקוט עסוק בגיבוש רשימת הממליצים שלו לקראת ההתייעצויות בבית הנשיא, שיחלו ביום רביעי. גורמים בכירים בגוש טענו שיש משמעות לכך שיו"ר ישר! יהיה זה שיקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה. גורם בכיר, שאינו ממפלגתו של איזנקוט, הזהיר אתמול: "אם לא כל הגוש ימליץ על איזנקוט, כל חוקי המהפכה המשפטית שהעבירה הקואליציה הנוכחית ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2027 כפי שקבוע בחוק".

מדובר בחוק היועמ"שית, חוק מח"ש והחוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת השופטים. לפי תוכנית גוש השינוי, אם איזנקוט יקבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג את המנדט להרכבת הממשלה לפני ראש הממשלה נתניהו, הוא יקבל גם את השליטה על הוועדה המסדרת שתוכל להכריע בשני נושאים דרמטיים שעל סדר היום מבחינת גוש השינוי: החלפת יו"ר הכנסת וביטול חוקי המהפכה המשפטית.