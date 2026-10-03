מ"מועצת אוקטובר" נמסר כי התערוכה מספרת את סיפורם של נרצחי וחללי 7 באוקטובר דרך החפצים שהשאירו אחריהם - לא רק את רגע מותם, אלא בעיקר את החיים שהיו להם קודם. לצד החפצים האישיים מוצגים מיצבים אמנותיים שנוצרו במיוחד לתערוכה, ובהם 44 כוכבי קרמיקה לזכר הילדים שנרצחו, "סרנדת הסטיקרים" המשלבת את משפטי ההנצחה בקולות המשפחות, והכורסה המקורית של איציק אלגרט ז"ל מניר עוז.