תערוכת "החלל שנשאר" של "מועצת אוקטובר" נפתחה הערב (שבת) במרכז פרס לשלום וחדשנות ביפו, בפתח שבוע ציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. לצד החפצים האישיים והמיצגים לזכר הנרצחים והחללים, חשפו משפחות הקורבנות שורה של עדויות ומידע שאספו בעשרות פגישות עם בכירים במערכת המדינית והביטחונית, והודיעו: "בימים הקרובים נפרסם מסמכים, עדויות וגילויים נוספים בדרך לחשיפת התמונה המלאה".
באירוע ינאמו שורד השבי שגיא דקל חן; שלמה שרף, סבה של מאי נעים שנרצחה במסיבת הנובה; עופרי ביבס, אחותו של ירדן, גיסתה של שירי, ודודתם של אריאל וכפיר ביבס; אבי מרציאנו, אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו שנחטפה ונרצחה בשבי; שרון אשל, אמה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה בקרב בנחל עוז; עמית עידן, אחיו של צלם ynet ו"ידיעות אחרונות" רועי עידן שנרצח בכפר עזה; ורעות הכט אדרי, אמו של עידו אדרי שנרצח בנובה.
כמו כן, באירוע הפתיחה משתתפים שורדי שבי ומשפחות שכולות, ובהם בין היתר ארבל יהוד, אריאל ודוד קוניו, עינב צנגאוקר, משפחת ביבס, רובי וחגית חן, מישל אילוז, אוהד ורז בן עמי, מירה שושני, עומר ונקרט, אסתר בוכשטב ואילה מצגר.
מהמערכת הפוליטית משתתפים באירוע יאיר לפיד, נפתלי בנט, בני גנץ, ורפי בן שטרית, אחד ממייסדי "מועצת אוקטובר" וחבר מפלגת "ישראל ביתנו". בנוסף, כך מסרו המארגנים, הגיעו נציגים מכל המפלגות המתחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
מ"מועצת אוקטובר" נמסר כי התערוכה מספרת את סיפורם של נרצחי וחללי 7 באוקטובר דרך החפצים שהשאירו אחריהם - לא רק את רגע מותם, אלא בעיקר את החיים שהיו להם קודם. לצד החפצים האישיים מוצגים מיצבים אמנותיים שנוצרו במיוחד לתערוכה, ובהם 44 כוכבי קרמיקה לזכר הילדים שנרצחו, "סרנדת הסטיקרים" המשלבת את משפטי ההנצחה בקולות המשפחות, והכורסה המקורית של איציק אלגרט ז"ל מניר עוז.