משבר הדיור בספרד מחריף, וכלי תקשורת במדינה מדווחים הבוקר (שבת) כי על רקע המחאה הנרחבת עשוי ראש הממשלה פדרו סנצ'ס להודיע על הקדמת הבחירות לעוד כחודשיים, במקום בקיץ הבא. אתמול דחה הפרלמנט במדריד חבילת צעדי חירום שהציגה הממשלה, שלשיטתה אמורים לסייע לתושבי המדינה להתמודד עם עלויות הדיור המאמירות.
הדיון בפרלמנט ארך כחמש שעות כשבחוץ התקיימה הפגנה שבה דרשו תושבים סיוע לשוכרי דירות. ההצעה של הממשלה נפלה אחרי שמפלגת הבדלנים הקטלונים "יונטס" – שסאנצ'ס נאלץ לצרף אחרי הבחירות ב-2023 כדי להקים ממשלת מיעוט - מימשה את הודעתה המוקדמת, שבה הכריזה שתתנגד לשני הצווים שעלו להצבעה.
הכישלון בהצבעה כאמור עורר ספקולציות על פיזור אפשרי של ממשלת סנצ'ס, אך עד כה הוא לא התייחס לכך. לחברי הפרלמנט הוא אמר בנאומו כי הצעדים שהציעה ממשלתו הם הכרחיים: "מאחורי הצווים האלה עומד הרצון להחדיר סדר ותחושת אנושיות בשוק, שאם לא נרסן אותו - יהרוס את החברה שלנו. עשו את הדבר הנכון, או שההיסטוריה תשפוט אתכם, ומהר משאתם חושבים".
במקרה שאכן יחליט על הקדמת הבחירות, עשוי סאנצ'ס לנצל את הלך הרוח הציבורי ואת הפלת ההצבעה בפרלמנט כדי להציג את האופוזיציה כמכשול לטיפול במשבר. "מפלגת העם" המייצגת את המרכז-ימין מובילה כרגע בסקרי הבחירות עם 34% תמיכה. שותפתה הפוטנציאלית, מפלגת הימין הקיצוני "ווקס" זוכה בסקרים ל-18%. שתיהן מתנגדות לצעדים שהציג סאנצ'ס בטענה שהם פוגעים בזכויות הקניין של בעלי דירות, ומעדיפות לקדם הסרת רגולציה ומתן תמריצים לבעלי נכסים פרטיים.
שכר הדירה הממוצע בספרד כמעט הוכפל בעשור האחרון. המחיר הממוצע למ"ר עלה מ-8.20 אירו ב-2016 ל-15.1 אירו (17.15 דולר) השנה. הצעדים שהציעה הממשלה ונדחו בפרלמנט נגעו לאיסור פינוי של אנשים "פגיעים", מתן תמריצי מס לעידוד השכרת דירות, הערמת קשיים על ספקולציות בנדל"ן, והגדרת חוזי שכירות ככאלה מתחדשים אוטומטית לבחירת השוכרים.
סנצ'ס מתמודד בימים אלה עם שלל פרשות ומשברים, בהם כניסת המהגרים ההמונית ממרוקו למובלעת הספרדית סאוטה, וכן הליכים משפטיים נגד מפלגתו הסוציאליסטית ונגד בני משפחתו. אוריול ברתומיאו, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה האוטונומית של ברצלונה, אמר לסוכנות הידיעות AP שהקדמת הבחירות לעוד חודשיים יכולה גם לסייע לראש הממשלה: "נושא הדיור נוח יותר מנושא השחיתות. אם הוא יכריז עכשיו על בחירות, הוא צריך לחכות 54 ימים עד לקיומן, ובזמן הזה יכול לקרות בהחלט כל דבר".
קרלה קרמונטה, תושבת מדריד בת 34 שהשתתפה בהפגנה מחוץ לפרלמנט ביום שישי, אמרה: "אני לא יודעת מה יקרה, אם יוכרזו בחירות או לא, אבל ברחובות נמשיך להילחם. יש אווירה של שביתה כללית".
מחאת ההמונים בספרד פרצה בימים האחרונים על רקע גירושה של מריה דל קרמן אבסקל, בת 87, מהבית במדריד שבו גרה יותר מ-70 שנה, משום שלא יכלה לעמוד בזינוק החד בשכר הדירה בשנים האחרונות. "לא הצלחתי להגן על ביתי, אבל נלחמתי כדי שאחרים יוכלו ללמוד להילחם על מה ששלהם", אמרה בסרטון שהוקלט ממיטתה בבית החולים, שם היא מאושפזת מאז הפינוי.
אביה של אבסקל שכר את הדירה לראשונה ב-1956 והיא נותרה בה כשוכרת תחת פיקוח על שכר הדירה לאחר שהוריה הלכו לעולמם. החל מ-2018 הוחלפה הבעלות על הבניין, וקרן השקעות שרכשה את יחידת הדיור שלה העלתה את שכר הדירה החודשי שלה מ-500 אירו (570 דולר) ל-2,650 אירו. אף שבהמשך הפחיתה את שכר הדירה ל-1,650 אירו, עדיין היה מדובר בהעלאה של 230% ובסכום שאבסקל אינה יכולה לעמוד בו באמצעות קצבת הפנסיה שלה.
תיעוד הפינוי של אבסקל מדירתה ביום רביעי האחרון עורר זעם וביקורת כלפי השלטונות וכלפי חברות ההשקעות בנדל"ן, המואשמות בדחיקת תושבים מבתיהם בשל עליות מחירים. מוחים התמקמו בכיכר המרכזית פוארטה דל סול במדריד, הקימו אוהלים והודיעו שלא יתפנו עד שהממשלה תטפל ברצינות במשבר הדיור. הפגנות נערכו גם בערים אחרות, והמוחים דורשים לספק לשוכרי הדירות הגנות חזקות יותר, לנקוט צעדים למאבק בהונאות ולאסור לפנות דיירים כשלא זמין להם דיור חלופי.