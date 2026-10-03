הכישלון בהצבעה כאמור עורר ספקולציות על פיזור אפשרי של ממשלת סנצ'ס, אך עד כה הוא לא התייחס לכך. לחברי הפרלמנט הוא אמר בנאומו כי הצעדים שהציעה ממשלתו הם הכרחיים: "מאחורי הצווים האלה עומד הרצון להחדיר סדר ותחושת אנושיות בשוק, שאם לא נרסן אותו - יהרוס את החברה שלנו. עשו את הדבר הנכון, או שההיסטוריה תשפוט אתכם, ומהר משאתם חושבים".