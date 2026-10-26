שעות אחרי ניצחונו המפתיע של נשיא ברזיל לואיס אינסיו לולה דה סילבה בבחירות לנשיאות, ההשלכות הכלכליות והפוליטיות כבר מתחילות להתברר. בעוד תומכיו של מנהיג השמאל חוגגים את ניצחונו על מועמד הימין פלאביו בולסונרו , בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו שהושלך לכלא, השווקים הפיננסיים מגיבים בירידות חדות, יריבו המובס דורש לבטל את תוצאות הבחירות - ומנהיגים ברחבי העולם מברכים על המהפך. במקביל, נתוני ההצבעה הסופיים חושפים כיצד הצליח לולה להפוך את התוצאה בתוך שלושה שבועות, בין היתר בעזרת מבצע גיוס נרחב ברשתות החברתיות.

עם דמעות בעיניים: לולה חוגג את הניצחון עם תומכיו





גלריה לולה חוגג את ניצחונו. "גאון כמו מסי" ( צילום: Miguel SCHINCARIOL / AFP )

לפי דיווח של רויטרס הבוקר (שני), קרן סל הנסחרת בטוקיו ועוקבת אחר מדד המניות המרכזי בברזיל, Nomura NF Ibovespa Link ETF, צנחה ב-15% במסחר באסיה, בעוד החוזים העתידיים על הריאל הברזילאי למסירה בנובמבר ירדו ב-10%. מדובר באינדיקציה ראשונית לתגובת המשקיעים לניצחון המפתיע, לקראת פתיחת המסחר בברזיל עצמה.

הירידות משקפות את האכזבה בקרב משקיעים רבים, שהעריכו כי בולסונרו ינצח בבחירות ויוביל מדיניות כלכלית שמרנית יותר. מאז ניצחונו המפתיע של מועמד הימין בסיבוב הראשון , לפני שלושה שבועות, שוק המניות הברזילאי רשם עלייה של כמעט 7%, והריאל התחזק בכ-5% מול הדולר. אלא שכעת, עם ניצחונו של לולה, המשקיעים נערכים לשינוי חד בציפיות ולשבוע תנודתי במיוחד. "אנחנו צופים תגובה חריפה של השווקים ביום שני, עם תמחור מחדש ומכירה נרחבת של נכסים", הזהיר לואיס פליפה ויטל, ראש תחום האסטרטגיה המאקרו-כלכלית בחברת ההשקעות Warren Investimentos. לדבריו, גם בשוק החוזים העתידיים על הריבית צפויה תגובה משמעותית.

אחד הנתונים הבולטים מהבחירות הוא השינוי הדרמטי במספר הקולות שקיבלו שני המועמדים בין הסיבוב הראשון לשני. לולה, שהפסיד בסיבוב הראשון בפער של יותר מ-2.2 מיליון קולות, הצליח להגדיל את מספר הקולות שקיבל ביותר מ-10 מיליון. לעומתו, בולסונרו הוסיף כ-3.7 מיליון קולות בלבד. לפי התוצאות הסופיות שפרסם בית הדין העליון לבחירות בברזיל, לולה זכה ב-64,256,232 קולות, שהם 51.79% מהקולות הכשרים, לעומת 59,826,041 קולות לבולסונרו, שהם 48.21%. הפער בין השניים עמד על 4,430,191 קולות. שיעור ההימנעות מהצבעה ירד מ-21.08% בסיבוב הראשון לכ-19.2% בסיבוב השני, לאחר שיותר מ-128 מיליון ברזילאים הגיעו לקלפיות.

תומכי לולה חוגגים את ניצחונו בסאו פאולו. הוא הפסיד שם, אבל הוסיף יותר מ-2.6 מיליון קולות בין שני הסיבובים ( צילום: AP Photo/Andre Penner )

( צילום: Miguel SCHINCARIOL / AFP )

חגיגות בפורטו אלגרה ( צילום: SILVIO AVILA / AFP )

תומכי לולה חוגגים את הניצחון בבחירות בברזיל ( צילום: AFP, JUAN BARRETO )

( צילום: AP, Lucas Landau )

( צילום: AFP, SILVIO AVILA )

( צילום: AFP, TERCIO TEIXEIRA )

( צילום: AFP, MAURO PIMENTEL )

אחד המפתחות המרכזיים לניצחון היה מדינת המחוז מינאס ז'ראיס, שבה הצליח לולה להפוך את התוצאה. בסיבוב הראשון ניצח בולסונרו במדינה בפער של כמעט 590 אלף קולות, אך בסיבוב השני גבר עליו לולה בפער של כ-109 אלף קולות, לאחר שקיבל 50.43% מהקולות לעומת 49.57% ליריבו. מינאס ז'ראיס הייתה המדינה היחידה שבה התחלפה זהות המנצח בין שני הסיבובים. לולה ניצח ב-13 ממדינות המחוז בברזיל, ובולסונרו ניצח ב-13 מדינות אחרות ובמחוז הפדרלי שבו שוכנת הבירה ברזיליה. הנשיא ניצח בכל תשע מדינות המחוז בצפון-מזרח המדינה, מעוז התמיכה המסורתי של השמאל, בעוד יריבו גבר עליו בכל המדינות בדרום ובמרכז-מערב ברזיל.

גם במדינת המחוז סאו פאולו, שבה הפסיד לולה, נרשמה התקדמות משמעותית עבורו. הנשיא הוסיף יותר מ-2.6 מיליון קולות בין שני הסיבובים, וצמצם את הפער מבולסונרו מכ-3.4 מיליון קולות לכשני מיליון. בעיר סאו פאולו עצמה, שבה נמצא מאגר המצביעים העירוני הגדול במדינה, דווקא ניצח לולה עם 55.5% מהקולות. הנתונים ממחישים כיצד הצליח הנשיא לגייס תמיכה נוספת גם באזורים שבהם הימין נותר חזק.

"צבא לולה"

מאחורי המהפך עמד גם קמפיין דיגיטלי נרחב שהושק לאחר התבוסה בסיבוב הראשון. אחד המהלכים הבולטים היה הקמתו של "צבא לולה" ("Exército do Lula"), ערוץ וואטסאפ שניהל חבר הפרלמנט אנדרה ז'נונס, וצבר יותר מ-10.9 מיליון עוקבים לקראת ההצבעה המכרעת. באמצעות הערוץ הופצו סרטונים, ממים ומסרים התומכים בנשיא, לצד קריאות לעוקבים לשתף את התכנים ולהתגייס לפעילות ברשתות החברתיות. הקמפיין גם שינה את סגנון התקשורת של לולה עצמו, שהחל לפרסם סרטוני סלפי ולפנות ישירות למצביעים, בניסיון לחזק את הקשר עם צעירים ולהתמודד עם הנוכחות הדיגיטלית של יריביו.

חבר הפרלמנט ז'נונס, שהוביל את הפעילות, השווה את לולה לכדורגלן הארגנטינאי ליונל מסי, וטען כי "הנשיא אינו צריך ללמוד בעצמו כיצד להשתמש ברשתות החברתיות, בדיוק כפי שמסי אינו צריך להפוך למומחה בכל התחומים שמסביבו". לדבריו, לולה הוא אחד הפוליטיקאים המוכשרים בתולדות ברזיל, ותפקידם של הצעירים הסובבים אותו הוא לסייע לו להגיע לקהל רחב ככל האפשר.

מרוצה מהשוואה? ליונל מסי ( צילום: AP Photo/Gustavo Garello )

"שחקנים משחקים בשביל מסי. מסי מעולם לא הפסיק להיות גאון", אמר הלילה ז'נונס לעיתונאים בסאו פאולו. "הוא אומר בנבחרת ארגנטינה: 'אני כבר לא מסוגל לרוץ, אבל את כל השאר אני אעשה'. הצעירים אמרו: 'אני ארוץ בשבילך'". לדבריו, זה בדיוק המסר שהעביר ללולה: "אתה לא צריך ללמוד להשתמש ברשתות החברתיות. אתה כבר עשית את מה שהיית צריך לעשות. ברשתות החברתיות אנחנו נרוץ בשבילך".

לאחר הניצחון דחה ז'נונס את הטענות שלפיהן הוא האחראי המרכזי למהפך, והדגיש כי הקרדיט שייך לנשיא עצמו. בנאום הניצחון שנשא בסאו פאולו שיבח אותו לולה וכינה אותו "הגנרל" של הקמפיין הדיגיטלי. אלא שלולה הבהיר כי מבחינתו, הפעילות אינה אמורה להסתיים עם הניצחון בבחירות. "ניצחנו בקרב הראשון. הצבא לא יכול להתפזר, הצבא חייב להמשיך", אמר הנשיא לתומכיו, וקרא להם להמשיך בפעילות הציבורית גם לאחר הבחירות. לדבריו, מדובר ב"צבא של כבוד, דמוקרטיה, חינוך ובריאות".

לצד חגיגות הניצחון, ברזיל נערכת גם למאבק משפטי ופוליטי על תוצאות הבחירות. פלאביו בולסונרו הודיע כי לא יכיר בהפסדו וכי בכוונתו לפעול לביטול התוצאות, בטענה שהארכת שעות ההצבעה ברגע האחרון פגעה בתקינות ההליך. "בלתי אפשרי להכיר בתוצאות הבחירות, בהתחשב בנסיבות שבהן הדברים התנהלו", אמר בולסונרו לעיתונאים. הוא תקף את ההחלטה להאריך את שעות ההצבעה בשעתיים, שהתקבלה על ידי שופט בית המשפט העליון כריסטיאנו זנין, שמונה לתפקיד בידי לולה ובעבר שימש כעורך דינו.

פלאביו בולסונרו. רוצה "לבטל את הבחירות", אך הסיכוי לכך קלוש ( צילום: Pablo PORCIUNCULA / AFP )

( צילום: AFP, EVARISTO SA )

( צילום: AP, Bruno Prado )

פלאביו בולסונרו מניף דגל ישראל בעצרת בחירות בסוף השבוע ( צילום: AP Photo/Lucas Landau )

אלא שלפי מומחים משפטיים ששוחחו עם רויטרס, הסיכוי שבולסונרו יצליח להביא לביטול התוצאות נמוך, בין היתר בשל הפער הגדול בין המועמדים. טענותיו נחלשות גם לנוכח העובדה שהקמפיין שלו עצמו ביקש להאריך את שעות ההצבעה באזורים בדרום המדינה, בעקבות גשמים כבדים שהקשו על הגעת מצביעים לקלפיות.

בתוך כך, נשיא בית הדין העליון לבחירות, קאסיו נונס מרקס, שמונה בעבר לבית המשפט העליון על ידי ז'איר בולסונרו, פרסם נתונים חדשים על ניהול ההצבעה והתייחס לקשיים שנוצרו בעקבות ההחלטה החריגה. לדבריו, ההחלטה על הארכת ההצבעה התקבלה לאחר השעה 17:00, שבה היו הקלפיות אמורות להיסגר, כשאלפי מכונות הצבעה אלקטרוניות כבר נסגרו ולא ניתן היה להפעילן מחדש. כתוצאה מכך נאלצו הרשויות להפסיק זמנית את קליטת נתוני ההצבעה, ונוצר עומס של קבצים שהמתינו לעיבוד. נונס מרקס הבהיר כי הארכת שעות ההצבעה אפשרית, אך מחייבת תכנון והיערכות מוקדמת.

על פי הנתונים הרשמיים, מתוך 499,248 מכונות ההצבעה ששימשו בסיבוב השני, 1,551 מכונות, כ-0.31%, נדרשו להחלפה במהלך יום הבחירות. בית הדין מסר כי מערכת הבחירות התאפיינה גם בריבוי הליכים משפטיים: בסך הכול הוגשו אליו 2,265 הליכים הקשורים לבחירות, ובהם 827 עתירות או תלונות ו-446 בקשות לזכות תגובה. למרות הקשיים הטכניים, בית הדין השלים את ספירת הקולות והכריז רשמית על ניצחונו של לולה. הקשיים שעליהם דיווחו הרשויות אינם מהווים כשלעצמם ראיה לזיוף תוצאות ההצבעה.

ז'איר בולסונרו. נשאר בכלא בינתיים ( צילום: Mateus Bonomi / AFP )

ברקע עומד גם התקדים של אביו של פלאביו, הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, שסירב להכיר בהפסדו ללולה בבחירות ב-2022. טענותיו לזיופים ליוו את המחאה שהגיעה לשיאה בהסתערות אלימה של תומכיו על מוסדות השלטון בברזיליה בינואר 2023. בהמשך הורשע הנשיא לשעבר בניסיון הפיכה ונידון ל-27 שנות מאסר.

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ניצחונו של לולה עורר תגובות ברחבי העולם, בעיקר בקרב מנהיגי שמאל ומרכז. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הכריזה כי "הדמוקרטיה והרב-צדדיות ניצחו בברזיל", והבטיחה כי האיחוד האירופי ימשיך לפעול עם ממשלתו של לולה לקידום סחר חופשי, שיתוף פעולה בינלאומי ומאבק בשינויי האקלים. גם נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך את לולה וקרא להמשיך ולחזק את השותפות האסטרטגית בין המדינות. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הרחיק לכת והציג את הניצחון כסימן לתחילתה של התחזקות מחודשת של השמאל בעולם. "ניצחון גדול ללולה! מה שקרה בברזיל יקרה גם בספרד. הקאמבק של המחנה הפרוגרסיבי העולמי רק התחיל", כתב ברשת X, לקראת הבחירות בארצו בחודש הבא .

גם סין, שותפת הסחר הגדולה ביותר של ברזיל, בירכה על התוצאה. דובר משרד החוץ הסיני גואו ג'יאקון מסר כי בייג'ינג מעוניינת להמשיך בקידום היחסים ובבניית עתיד משותף לשתי המדינות. כשנשאל על כוונת בולסונרו לפעול לביטול התוצאות, השיב כי "סין מכבדת את בחירתו של העם הברזילאי". נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום חגגה גם היא את הניצחון וכתבה: "תחי הדמוקרטיה, העם הברזילאי ניצח". לברכות הצטרף גם נשיא צ'ילה השמרני חוסה אנטוניו קאסט, שהודיע כי שוחח עם לולה והדגיש כי שתי המדינות ימשיכו לשתף פעולה בתחומי הכלכלה והמאבק בפשיעה המאורגנת. ראש ממשלת קנדה מארק קרני בירך אף הוא על התוצאה, וקרא לחיזוק הקשרים הכלכליים ושיתוף הפעולה הסביבתי בין המדינות. גם הקרמלין בירך.

פדרו סנצ'ס. "מה שקרה בברזיל יקרה גם בספרד" ( צילום: REUTERS/Fabian Bimmer )

דונלד טראמפ ג'וניור. הוא תקף, אביו טרם הגיב ( צילום: Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP )

מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שידוע בתמיכתו במשפחת בולסונרו, טרם פרסם תגובה פומבית לניצחון. בנו הבכור, דונלד טראמפ ג'וניור, דווקא מתח ביקורת על ההליך, והתייחס להחלטה להאריך את שעות ההצבעה. "אם ממשלה שמרנית בברזיל הייתה עושה את זה, כל התקשורת המרכזית בארה"ב הייתה יוצאת מדעתה. אבל אני מניח שהם פשוט בוחרים לשתוק כי זה משרת את המטרה", כתב. בצד הדמוקרטי בארה"ב התקבל הניצחון בברכות: הסנאטור ברני סנדרס בירך את לולה על "ניצחון יוצא דופן בבחירות", ושיבח אותו על פעילותו למען העובדים והדמוקרטיה. חבר הקונגרס רו קאנה קרא לטראמפ לכבד את התוצאות ולא לנסות לערער על הבחירות בברזיל.

ניצחונו של לולה מבטיח את המשך כהונתו של אחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל בזירה הבינלאומית . הנשיא הברזילאי, שהאשים את ישראל ב"רצח עם" ברצועת עזה והוביל להידרדרות ביחסים הדיפלומטיים בין המדינות, צפוי להמשיך בקו ביקורתי גם בכהונתו החדשה. לעומתו, יריבו בולסונרו הבטיח במהלך הקמפיין לשפר את היחסים עם ישראל ואף להעביר את שגרירות ברזיל לירושלים.

לולה, שיחגוג מחר את יום הולדתו ה-81, יהיה הנשיא המבוגר ביותר בתולדות ברזיל, ואם ישלים את כהונתו הרביעית יהיה בן 85 בסיומה. טקס ההשבעה ייערך ב-5 בינואר 2027, ולא ב-1 בינואר כפי שהיה נהוג בעבר, בעקבות תיקון לחוקה הברזילאית שאושר ב-2021 וייכנס לתוקף לראשונה בבחירות הנוכחיות.

האתגרים שמחכים ללולה

אלא שמעבר לחגיגות הניצחון, לולה יידרש להתמודד עם שורה ארוכה של בעיות כלכליות. לפי נתונים שהובאו ברויטרס, החוב הציבורי של ברזיל גדל ביותר מעשר נקודות אחוז במהלך כהונתו הנוכחית, וכעת הוא עולה על 82% מהתוצר. במקביל, הריבית במדינה עומדת על 13.75%, ושיעור האינפלציה השנתי, 4.6%, עדיין גבוה מטווח היעד של הבנק המרכזי. לכך מצטרפת גם מצוקת החובות של משקי הבית והעסקים: על פי נתוני חברת דירוג האשראי הברזילאית Serasa, כמעט 84 מיליון אזרחים וכ-9.3 מיליון עסקים מפגרים בתשלומי חובותיהם - נתוני שיא שמשקפים את הקשיים הכלכליים שחווים ברזילאים רבים, למרות שיעור אבטלה נמוך ועלייה בשכר.

לולה חוגג. למרות הניצחון, מצפה לו משימה פוליטית מורכבת ( צילום: AP Photo/Andre Penner )

( צילום: Ricardo Moreira/Getty Images )

( צילום: AP Photo/Natacha Pisarenko )

במהלך קמפיין הבחירות הבטיח לולה להרחיב את תוכניות הסיוע החברתי, להקל על חובות של משפחות ועסקים קטנים ולהמשיך להעלות את שכר המינימום. אלא שההבטחות הללו עלולות להקשות עליו לצמצם את הגירעון ולהרגיע את המשקיעים, שחוששים מהמשך הגידול בהוצאות הממשלה. אנשי ממשלו הציבו יעד לעודף תקציבי ראשוני של כ-1.3% מהתוצר עד 2030, אך בשוק ממתינים לראות כיצד בכוונתו להשיג אותו.

אחד המבחנים הראשונים של לולה יהיה זהותו של שר האוצר בממשלתו החדשה. לפי רויטרס, המינוי עשוי לספק רמז ראשון באשר למדיניות הכלכלית הצפויה, במיוחד לנוכח החששות מהמשך הגידול בחוב הציבורי. דיוויה סינגראוולו, מנהלת המחקר בחברת ההשקעות Meridian 1305 Capital, אמרה כי ממשלו של לולה דיבר על קיצוץ בהוצאות, אך טרם סיפק פרטים מספקים על האופן שבו יבוצע. "אנחנו רוצים לראות כיצד ייראו תקציב 2027 ותקרת ההוצאות", אמרה. גם בחברת UBS הזהירו מפני המשך התנודתיות. אלחו צ'רוונקו, מנהל ההשקעות הראשי לשווקים מתעוררים בחברה, העריך כי העליות שנרשמו בשווקים בעקבות הסיבוב הראשון יימחקו ברובן, וכי הסנטימנט השלילי יימשך כל עוד לא תוצג תוכנית פיסקלית ברורה ואמינה.