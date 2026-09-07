ממשלת הלייבור בבריטניה גינתה היום (שני) בהודעה רשמית מפגינים מארגון ימין קיצוני שהתעמתו אמש עם שוטרים בעיר פורטסמות' שבדרום אנגליה, בניסיון לחסום שם קבלה של מהגרים שהפליגו מחופי צרפת וחצו בסירה את תעלת למאנש. זו הייתה ההפגנה השנייה בתוך יומיים בלבד של אותם פעילים, כשבמחאה הקודמת שלהם ביום שבת הסתערו רעולי פנים על עיר הנמל דובר, הפתיעו את כוח המשטרה המקומי המצומצם שהיה שם – והצליחו לשתק את פעילות הנמל.
בעקבות העימותים בהפגנה אמש בפורטסמות', מסרה הבוקר הממשלה בלונדון כי הזכות להפגנה שלווה היא "זכות יסודית בדמוקרטיה שלנו", אך האשימה שהמפגינים "חצו קו" בכך שחוללו הפרת סדר. השרה אמה ריינולדס, המכהנת כמזכירה הראשית של משרד האוצר, תקפה בריאיון ל"סקיי ניוז" את מאות המפגינים, שחלקם התעמתו עם המשטרה, ותיארה את התנהגותם כ"בריונית ומאיימת". היא טענה כי הממשלה שאותה מוביל ראש הממשלה החדש אנדי ברנהאם רשמה דווקא הצלחה במאבק בהגירה הלא-חוקית, עם 17,000 מסתננים שהגיעו לחופי בריטניה בסירות מתחילת השנה ועד 1 בספטמבר, צניחה של 43% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
סוגיית המאבק בהגירה הלא-חוקית, נזכיר, היא סוגיה בוערת בסדר היום הציבורי בממלכה – והתסכול ממנה היה אחד הגורמים שהביאו למפלתו של ראש הממשלה לשעבר קיר סטרמר, כשבשנה שעברה פרצו הפגנות סוערות אחרי שהתברר כי המהגרים הלא-חוקיים שוכנו על חשבון משלמי המיסים בבתי מלון. הסקרים מעידים מאז על זינוק דרמטי בתמיכה במפלגת הימין העמוק Reform UK של נייג'ל פראג', שחרתה על דגלה את המאבק בהגירה, ועל הרקע הזה סטרמר הקשיח את מדיניות ההגירה של ממשלתו. זה אמנם לא הציל את מעמדו בלייבור, אבל גם מי שהחליף אותו בהנהגה, אנדי ברנהאם שנהנה בינתיים משיעורי פופולריות טובים בהרבה מקודמו, מקפיד על מסר נוקשה יחסית בכל הנוגע להגירה הלא-חוקית: בחודש שעבר הבטיח "מאבק בלי פשרות" בסירות המסתננים, וממש בשבוע שעבר נפגש עם נשיא צרפת עמנואל מקרון ודן עמו ב"הרחבת" המאמצים בתחום.
גם אם בפועל המגמה היא של ירידה, בשבועות האחרונים דווח לא אחת על חציות של סירות מהגרים, כשבחודש שעבר אף רשמה אחת מהן שיא עם מספר המהגרים הגדול ביותר שהגיע לחופי אנגליה על סירת גומי קטנה בודדת (230), וכעת גם עולה חשש שאזורי הפעילות מתרחבים: ההפגנה אמש בפורטסמות' נעשתה בעקבות הגעתה של סירה עם 140 מהגרים, שבאופן חריג לא הפליגה מחופי קאלה בצרפת, שנמצאת מול עיר הנמל האנגלית דובר והמסע אליה משם נחשב לקצר יותר, אלא מחופי נורמנדי המערביים יותר – מסע ארוך ומסוכן יותר. משמר החופים הצרפתי דיווח כי עקב אחרי אותה סירת מהגרים במשך 10 שעות, אך לדבריו לא היה יכול להתערב ולמנוע את החצייה מפני שכמות המהגרים הגדולה בסיפון הגדילה את הסכנה שבהתערבות כזו, ובסופו של דבר היא הגיעה לפורטסמות' – ושם העבירו סירות בריטיות את המהגרים לחוף.
לפי הדיווחים בבריטניה את המחאה שנועדה לחסום את הגעת הסירה הזו בפורטסמות', ובהמשך גם למנוע את העברת המהגרים למתקני קליטה בתוך אנגליה, הוביל פעיל הימין הקיצוני דניאל תומאס, המוכר ברשתות החברתיות בכינוי "דני תומו", והוא עצמו העביר שידור ישיר בערוץ שלו ביוטיוב שבו בין היתר צילם עצמו ממש בתוך המים בחוף בפורטסמות' וקרא למפגינים להגיע לסייע לו. הוא הזכיר את ההפגנה יממה לפני כן ששיתקה את פעילות הנמל בדובר, ואמר למצלמה: "רק אתמול הזהרנו אותם שלא נקבל את זה יותר, וזו לא אופציה לומר לנו שהמספרים יורדים. צריך שיבינו שזה חייב להסתיים מיד".
תומאס בן ה-37 הוא שותפו של פעיל הימין הקיצוני טומי רובינסון, והוא הקים ביוני האחרון ארגון בשם "הפלטפורמה הפטריוטית", אותו תיאר כ"צבא פטריוטים" או כ"צבא העם", במטרה להיאבק בסירות המהגרים ולחולל את "ההתנגדות הגדולה ביותר של גברים אנגלים" מאז מלחמת העולם השנייה. הוא אב לארבעה שבעשור שעבר היה פעיל למען הברקזיט (הפרישה מהאיחוד האירופי), עבד כנהג משאית בצבא ובתחום הבנייה והמכירות, וב-2016 נשלח לשנתיים בכלא אחרי שהורשע בכך שיחד עם שניים נוספים פרץ חמוש בסכינים לבית של אדם, שאותו האשים כי גנב ממנו סמים בשווי של 10,000 פאונד, וניסה לחטוף אותו. מאז הוא מציג עצמו כמי שחזר לדרך המוטב, ומקפיד להדגיש את אמונתו הנוצרית ואמר שהוא פוקד את הכנסייה מדי שבוע ו"מתפלל לסליחה".
ב"דיילי מייל" דווח כי בהפגנה אמש התכנסו בעקבות הקריאות שלו כ-500 מפגינים, שמחו גם על החוף עצמו וצעקו "עצרו את הסירות!" ו"מספיק!". בעיתון דיווחו על "מראות כאוטיים" במהלך עימותים בין השוטרים למפגינים, שחלקם היו ממש סמוך לקו המים או נכנסו פנימה ותועדו מתיזים מים על השוטרים. המפגינים, שלבשו שחור וחלקם לפי הדיווחים עטו מסכות כדי להסתיר את פניהם, פוזרו בסופו של דבר רק בסביבות השעה 3 לפנות בוקר, אחרי שהמשטרה איימה לעצור אותם והכריזה על הוראת פיזור.
דונה ג'ונס, נציבת המשטרה באזור פורטסמות', הדגישה כי רוב המפגינים היו לא-אלימים, אבל לדבריה היקף האירוע חייב את המשטרה המקומית להזעיק שוטרים מאזורים אחרים. היא הזהירה כי הגעתן של סירות קטנות לפורטסמות' מהווה שינוי מהנתיב הרגיל שלהן, שבו הן נוהגות להגיע לחוף מזרחה יותר באזור דובר, שם קיים מתקן גדול לקליטת מהגרים. "פורטסמות' וחלקים נוספים בדרום אנגליה אינם ערוכים להתמודד עם האנשים הללו שמגיעים לבריטניה באופן בלתי חוקי – לא רק מבחינת שמירה על הסדר הציבורי, אלא גם מבחינת הטיפול והקליטה שלהם", אמרה ג'ונס ל-BBC.
המחאות הליליות הגיעו כאמור כיממה בלבד אחרי ההפגנה שערכו הפעילים בדובר, כשעל הנמל בעיר – הנחשב ל"שער המהגרים" הראשי של אנגליה – צבאו אז מאות פעילים רעולי פנים, שהצליחו להפתיע את המשטרה המקומית ולשתק לזמן מה את הפעילות בנמל, ולחסום את דרכי הגישה אליו.