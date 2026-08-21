פעולות תג מחיר נרשמו הלילה (בין חמישי לשישי) בדרום הר חברון, כולל הצתת כלי עבודה וריסוס כתובות נאצה. ההצתות הלילה אירעו על רקע רצף פינויים ליליים של מאחזים בלתי-חוקיים שהוקמו לאחרונה, שאחד מהם אף הוקם על מנחת מסוקים צבאי ופגע בכשירותו המבצעית. העומס על הכוחות בשטח כבר מביא להשלכות מבצעיות ישירות, ומוביל לדחיית מעצרי חשודים בטרור - לטובת טיפול בפורעים היהודים.

כתובות לאומניות בתג מחיר בדרום הר חברון





כלי העבודה שהוצתו

הפורעים הציתו כאמור הלילה כלי עבודה בוואדי רחים וריססו כתובות "ערבות הדדית" ו"פשיטות גוש שילה" על מבנים. מצה"ל נמסר כי הכוחות הגיעו לאזור בעקבות הדיווח וביצעו סריקות, אך החשודים כבר נמלטו.

הכתובות, כאמור, מתייחסות לפעילות צה"ל בימים האחרונים לפינוי מאחזים לא חוקיים שמקימים יהודים קיצונים ברחבי יהודה ושומרון, חלקם בשטחי B ובסמוך לכפרים פלסטינים. קבוצת קיצונים, שבה מדווחים על פעולות תג מחיר, "סימנה" את מפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף קובי הלר, כאשם בפינויים. בכרזה שהפיצו, נראה הלר לצד אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט והכיתוב: "11 פינויים בשבוע אחד. בלוט והלר - שיאני הפינויים. מהרסיך ומחריביך".

דינמיקה של פינויים

האירועים ביהודה ושומרון מתנהלים במובן מסוים באופן מחזורי. תחילתו בפיגועים נגד יהודים, דבר הגורר עלייה לנקודות התיישבות - מאחזים בלתי חוקיים - כתשובה. הצבא והמינהל האזרחי לא מפנים בשל הרגישות והסמיכות לפיגוע - אחרי השבעה מתחיל רצף של פינויים. הגבעונים מנסים לבלום את המהלך ועושים אירועי תג מחיר בכפרים פלסטיניים עם כתובות שרומזות על הפינויים ומסמנים את בכירי הצבא כאשמים, במטרה לבלום את המהלך.

יש לציין, כי בחודשים האחרונים נרשמה ירידה משמעותית בפיגועים ביהודה ושומרון, אך פעולות הפורעים נמשכות.

הממשלה באופן חוקי מאשרת בנייה והתרחבות ההתיישבות באופן שלא היה כמותו מאז 1967. רק אתמול עלו מתיישבים מחדש ליישוב כדים בצפון השומרון, ההתנחלות שפונתה בהתנתקות. אותם פורעים, כך מסבירים גורמים בהתיישבות, פוגעים במהלך ההתיישבותי.

המאחזים והפינויים הליליים

בצל הכישלון בפינוי המאחז שהטיל מצור במשך ימים על בתים בכפר קוסרה , החלו בצבא לבצע פינויים ליליים - כשמאז הפיגוע בכפר תל עלו המתנחלים לכ-15 נקודות ביהודה ושומרון. באחד המקרים החריגים בחומרתם, ל-ynet נודע כי לפני כמה ימים צעירים הקימו מאחז בלתי-חוקי על מנחת צבאי המשמש לפינוי פצועים ואירועים מבצעיים - והוציאו אותו מכשירות לכמה שעות. המתנחלים הציבו קרוואנים במנחת שנמצא באזור הכפר יתמא, סמוך לצומת תפוח בשומרון.

למעשה, מרגע הצבת המבנים במקום הפך המנחת ללא מבצעי, ופגע ביכולת של צה"ל לפעול באזור. המנחת משמש כאמור לפינוי פצועים באירועי קצה בשל המרחק הרב מבתי חולים, וכדי להנחית כוחות לפעילות מבצעית. רק לפני כמה שבועות פונה משם באמצעות מסוק איתמר כהן, שנפצע בפיגוע בשומרון. המאחז פונה כעבור כמה שעות מהשטח.

הקרוואן שהוצב סמוך לצומת תפוח

פינוי הקרוואן

בצה"ל הבהירו כי הם רואים בחומרה רבה את עליית המבנים על התשתית הצבאית המשמשת בשעת חירום לפינוי נפגעים, ואמורה להיות זמינה לשימוש בכל רגע נתון. "אין מקום לכך שכוחות צה"ל יידרשו לעסוק באכיפת בנייה בלתי-חוקית על תשתית מבצעית קריטית מאין כמותה, במקום שתשמש לייעודה".

עם תחילת גל הקמת המאחזים, בצה"ל נמנעו תחילה מלפנותם בשל הרגישות, ולצד זאת קיימו שיחות והידברות עם היושבים במקום, שחלקם ירד באופן עצמאי. משהניסיון לא צלח, החלו לפנות בפועל בין נקודה לשתיים בכל לילה. צה"ל התמקם בשטח לצורך הגנה על התושבים, והציב כמה פלוגות שזמינות לקפוץ מיידית לכפר.