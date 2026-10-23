עופר אוחנה , חובש ואיש רפואת חירום מוכר ותיק באזור הר חברון וקריית ארבע, נקלע הבוקר (שישי) ל זירת הפיגוע ליד חברון שבו נפצעו חמישה בני אדם , בהם שניים באורח אנוש. אוחנה הוזעק באוקטובר 2022 לזירת פיגוע בקריית ארבע, ונפצע אז קשה מירי המחבלים שרצחו את רונן חנניה .

התיעוד שצילם עופר אוחנה בזירת הפיגוע ליד חברון ( צילום: הצלה יו"ש ללא גבולות )





אוחנה, שכאמור הגיע הבוקר לזירת הפיגוע בצומת יהודה שבכביש 35, הצליח לתעד תחת אש חיה את רגעי הירי ואף נשמע צועק: "המחבל יורה כל הזמן. נמשכים חילופי האש בין המחבל לכוחותינו, לא מצליחים להוציא את הפצועים החוצה. למעלה מ-20 דקות שיש ירי פעיל".

במקביל, צלם סוכנות הידיעות הצרפתית AFP תיעד את שני המחבלים בזמן חילופי האש טוענים את נשקם, ובהמשך את גופותיהם מוטלות על הקרקע לאחר שחוסלו. בצה"ל יבדקו את גרסת צלם AFP אם נקלע לשם במקרה או קיבל מידע מוקדם על הפיגוע.

אוחנה לאחר פציעתו בפיגוע לפני ארבע שנים ( צילום: יואב דודקביץ' )

אוחנה משמש גם כנהג אמבולנס, והוא מוכר מאוד באזור פעילותו. הוא נוהג לתעד אירועים ביטחוניים, והתעמת לא פעם עם פלסטינים ופעילי שמאל. שמו של אוחנה עלה לכותרות בפרשת אלאור אזריה, החייל שירה למוות במחבל מנוטרל ב-2016. אוחנה תועד אז בועט בסכין לכיוונו של המחבל השרוע על הכביש.