כך או כך, פרשנים רבים מטילים ספק ביכולת של המצור הימי על נמלי איראן, יחד עם הצעדים הכלכליים החדשים, למוטט במהרה את כלכלת איראן – שנמצאת במשבר גדול כבר שנים בצל הסנקציות האמריקניות, אם כי

המשבר הזה רק החריף בשתי המלחמות האחרונות