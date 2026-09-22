שעות לפני נאום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם, איראן מאותת כי היא נכונה לחדש את המשא ומתן מול האמריקנים. בכיר איראני אמר בשיחה עם רויטרס כי למשלחת האיראנית לאו"ם בניו יורק יש את "הסמכות המלאה" להחיות את הדיפלומטיה עם וושינגטון.

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עם זאת, אחרי שטראמפ עצמו אמר שהוא "פתוח לאפשרות" להיפגש בשולי העצרת עם הנשיא מסעוד פזשכיאן, הבכיר האיראני טען: זה לא יקרה. הוא ציין כי טהרן יכולה לפתוח את מצר הורמוז תוך שבעה ימים, אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי שלה ותסיר את המצור שלה על נמלי איראן.

בשיחה עם "פוקס ניוז" לפני נסיעתו לניו יורק התייחס טראמפ למתיחות ואמר : "אני בשלב של קבלת החלטות. דברים גדולים מאוד עומדים להתרחש. עדיף שאיראן תתנהג יפה".

לפני הפסגה שלו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בבית הלבן, טראמפ צפוי לקיים היום סדרת פגישות אינטנסיבית עם מנהיגים מארבע יבשות בשולי העצרת הכללית של האו"ם. טראמפ צפוי לפתוח את היום עם נאומו בפני הצירים, ולאחר מכן להיפגש עם לא פחות מ-11 מנהיגים מרחבי העולם. אף שתוכן נאומו אינו ידוע, בשנה שעברה עורר טראמפ סערה בנאום לוחמני, שבו טען כי מדינות האו"ם "מידרדרות לגיהנום".

בין המנהיגים שאיתם ייפגש: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. בנוסף ייפגש עם נציגי מדינות המפרץ מאיחוד האמירויות, סעודיה, עומאן, בחריין, כווית וקטאר.

במהלך סוף השבוע שב טראמפ מוקדם מהצפוי לבית הלבן מקמפ דיוויד, על רקע ההסלמה בלחימה בתימן, קצת יותר מיממה לאחר מכן התבררה הסיבה ככל הנראה - טראמפ הורה להיערך למתקפה בתימן, אותה ביטל לפי דיווחים שעות בודדות קודם לכן ביום ראשון.

בימים האחרונים הציבה איראן את שבעת התנאים שלה למשא ומתן ומזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אמר לרשת "אל-ג'זירה" הקטארית כי המשטר ערוך ל"מלחמה מכרעת". הוא גם לא שלל שינוי עתידי בדוקטרינה הגרעינית הנוכחית של האייתוללות, שפומבית שוללת כיום פיתוח נשק גרעיני.

רזאי ציין כי איראן הציגה בפני הממשל האמריקני שבעה תנאים לפתיחת משא ומתן. "ההערכות והחישובים של נשיא ארה"ב בנוגע לאיראן היו שגויים, ונתניהו הוא שיזם את המלחמה", אמר רזאי בריאיון. "האינטרס של וושינגטון הוא לקבל את התנאים שלנו לסיום המלחמה. האיומים של טראמפ לא יניבו תוצאות. אנחנו ערוכים למלחמה מכרעת. אנחנו מודעים לנקודות התורפה של הצבא האמריקני וערוכים טוב יותר מאי-פעם להתמודד עם התקיפות האוויריות שלו".

הוא הוסיף כי איראן נמצאת בקשר עם המתווכות קטאר ופקיסטן, וכי דוחא העבירה לוושינגטון את התנאים האיראניים לסיום המלחמה. "אנחנו ממתינים לתגובה מהנשיא טראמפ", אמר.