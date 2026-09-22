"רעיון גרוע" מול "בגידה": המחלוקת בצבא האמריקני שקדמה לביטול התקיפה בתימן

דונלד טראמפ הורה לצבא ארצות הברית להיערך למתקפה בתימן ביום ראשון בשעה 17:00 (שעון מקומי), אלא ששלוש שעות קודם - מעט אחרי השעה 14:00 - הגיעה הוראה חדשה: הוא התחרט, והפקודה בוטלה. רשת NBC חשפה הלילה (בין שני לשלישי) את המחלוקת שקדמה לביטול המתקפה - והדילמה בצמרת צבא ארצות הברית בנוגע להתערבות בסכסוך בין סעודיה, בעלת ברית חשובה של האמריקנים במזרח התיכון, למורדים החות'ים בתימן.
לפי שני גורמים אמריקניים, בכירי הצבא היו חלוקים בדעתם בשאלה האם על הנשיא טראמפ להתערב במערכה שנמשכת כבר מספר שבועות, בצל התקדמות החות'ים והמתקפות החוזרות ונשנות נגד סעודיה, וכן נגד יעדים אמריקניים באזור. הסעודים פנו לטראמפ כבר מספר פעמים בבקשה שיפעל נגד החות'ים – בקשה שהפכה דחופה יותר בימים האחרונים - לאחר שהמורדים טענו כי הפילו מטוס קרב סעודי מדגם F-15 והתקדמו במהירות לעבר מחוז מאריב, שבו נמצאים שדות הנפט והגז הגדולים ביותר בתימן.
לפי הגורמים ששוחחו עם NBC, חלק מבכירי הצבא טוענים - הן בדיונים בפנטגון והן בפני אנשי ממשל טראמפ - כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא "רעיון גרוע", כלשונם, לנוכח החשש מהתרוקנות מלאי החימושים. אותם בכירים טוענים כי החות'ים, לפחות לעת עתה, אינם תוקפים ספינות אמריקניות.
עם זאת, גורמים צבאיים אחרים תומכים בביצוע מהלך התקפי כלשהו נגד החות'ים, בטענה כי על וושינגטון לסייע לריאד, על אחת כמה וכמה לאחר הפלת מטוס ה-F-15 - שמהווה אתגר לעליונות האווירית הסעודית מעל תימן. הגורמים הללו ציינו שהבכירים שתומכים בקו הזה מביעים בשיחות סגורות חשש כי הימנעות אמריקנית מפעולה נחרצת יותר נגד החות'ים תהווה לא פחות מבגידה בבעלת ברית אזורית חשובה.
טראמפ לא תכנן לתקוף את החות'ים ולהתערב, לפחות לא עד יום חמישי האחרון. לפי גורמים, באותו יום שוחח איתו שוב יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ובשיחות טלפון הפציר בנשיא להתערב באומרו ש"הממלכה לא יכולה להצליח בכוחות עצמה". לדברי אותו גורם, לאחר השיחה הורה טראמפ לצבא להציג בפניו אפשרויות חדשות לתקיפות נגד החות'ים.
יו"ר המטות המשולבים, דן קיין, כינס ישיבת חירום ב"טנק" (The Tank) - חדר הישיבות המאובטח ביותר בפנטגון - כדי לדון באופציות הצבאיות. לשם כך הוא ביטל נסיעה לקופנהגן, שבה היה אמור להיפגש עם ראשי המטות של מדינות נאט"ו, שחוששים במקביל מהסלמה רוסית ופרובוקציה של הקרמלין בשטח הברית הצבאית.
אתמול פורסם ב"ניו יורק טיימס" כי ההחלטה של טראמפ להתערב כבר התקבלה, החימושים כבר הועמסו על מטוסי הקרב שהיו מוכנים להמראה, אך אז הוא זגזג שוב - והודיע על שינוי בתוכנית. ההחלטה לבטל את התקיפה - או לפחות לעכבה - נובעת בין היתר מהחשש בוושינגטון כי פתיחת חזית נוספת תסבך גם את המערכה המקבילה מול איראן, שגם היא בינתיים לא מתקדמת.
אחד מבכירי הצבא האמריקני באזור הזהיר במפורש כי פעולה נגד החות'ים עלולה ליצור סיכון חמור לכוחות ארה"ב במזרח התיכון ולמשימה הקשורה לאיראן - הכוללת הטלת מצור ימי אמריקני וביצוע פעולות אבטחה במצר הורמוז. עם זאת, ציינו גורמים כי אותו בכיר הבהיר גם כי כוחות ארה"ב מסוגלים לבצע הן את המשימה מול איראן והן את התקיפות נגד החות'ים, תוך צמצום חלק מהסיכונים הכרוכים בכך.
היום צפוי טראמפ לנאום בכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם, ורק שלשום הוא אמר, במענה לשאלת כתב "פוקס ניוז" טריי ינגסט, כי הוא "פתוח לאפשרות" להיפגש השבוע עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן בשולי העצרת בניו יורק. מיד לאחר מכן הוסיף: "אני בשלב של קבלת החלטות. דברים גדולים מאוד עומדים להתרחש. עדיף שאיראן תתנהג יפה".
הקרע הפנימי בצבא ארה"ב מדגיש את המצב הסבוך שבו מוצא את עצמו הנשיא שוב ושוב, בעוד ארה"ב נותרה לכודה במלחמה עם איראן - מלחמה שהוא עצמו יזם, אך מתקשה לסיים - ומתמודדת עם מחסור באמצעי לחימה חיוניים.
מי שכן עשויה לעזור לסעודים, לפחות באופן חלקי, היא בריטניה. אמש אמר ראש הממשלה, אנדי ברנהאם, כי נענה לבקשת ריאד לספק שירותי תדלוק אווירי למטרות הגנה למשך תקופה מוגבלת. את הצעד הוא תיאר ככזה ש"מסייע לייצוב האזור הרחב יותר".
"קיבלנו בקשה לתמיכה צבאית מסעודיה, ובעקבות המלצת שר ההגנה ושר החוץ, הסכמתי לבקשה לספק תדלוק אווירי למטרות הגנה", אמר לכתבים בעת שהיה בדרכו לניו יורק להשתתף בכינוס העצרת הכללית של האו"ם. בריטניה וסעודיה הן בעלות ברית צבאיות קרובות זה עשרות שנים, ובריטניה נמנית עם ספקיות הנשק הגדולות ביותר של הממלכה.
מוקדם יותר השנה, פרסה בריטניה את מערכת ההגנה האווירית שלה, "סקיי סייבר" (Sky Sabre), בסעודיה כדי לסייע בהגנה עליה מפני מתקפות טילים איראניות במהלך המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד המשטר בטהרן.