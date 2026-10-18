14 משפחות שאיבדו את יקיריהן ב טבח 7 באוקטובר ובשבי חמאס הגישו תלונה הדורשת לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות ממצאי תחקירי ynet ו"ידיעות אחרונות" על מסמך התשובות שהעביר למבקר המדינה. בין החשדות המפורטים בתלונה, לפי המשפחות: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים ועבירות לפי חוק מבקר המדינה.

המשפחות דורשות לפתוח בחקירה נגד נתניהו בחשד שניסה להרחיק מעצמו את האחריות לאסון באמצעות הצגת מידע מטעה למבקר המדינה ולציבור. התלונה מתמקדת במסמך בן 55 עמודים שכותרתו "מענה ראש הממשלה", ובאופן שבו הוצגו בו המידע וההתרעות שקדמו למתקפת חמאס.

גלריה ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: Stoyan Nenov / POOL / AFP )

נתניהו הגיש את המסמך למבקר המדינה בדצמבר 2025, ובו ריכז את גרסתו לאירועי 7 באוקטובר. בפברואר 2026 הוא פרסם את המסמך לציבור. לפי התלונה, תחקירים שפרסם העיתונאי רונן ברגמן ב-ynet, ריאיון של המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל, ותביעת לשון הרע שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד נתניהו, העלו כי המסמך כלל ציטוטים סלקטיביים, השמטת מידע והוצאת דברים מהקשרם.

התלונה מיועדת ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה ולראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט. בין החותמים עליה בני משפחותיהם של חללים וחטופים, ובהם חגית ורובי חן, הוריו של איתי חן; הילה ויזהר שי וילדיהם, הוריו ואחיו של ירון אורי שי; שרון ואייל אשל, הוריה של רוני אשל; וראומה וגדי קדם, שאיבדו את בתם תמר, את חתנם יהונתן ושלושה נכדים.

על התלונה חתומים עורכי הדין נבות תל-צור, טל שפירא, שמשון (שוני) אלבק ורון ברקמן. לתלונה הצטרפה גם שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס נאוה בן-אור, לשעבר מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה והמשנה לפרקליטת המדינה לעניינים פליליים.

אחת הסוגיות המרכזיות בתלונה נוגעת למדיניות מול חמאס בשנים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר. לפי התלונה, נתניהו טען במסמך כי המונחים "שקט" ו"הכלה" מעולם לא נכללו בדירקטיבה שלו, אולם התחקירים והתביעה שהגיש בר מצביעים על כך שהוא הנחה פעם אחר פעם לחתור לרגיעה ברצועת עזה ולדחות סבבי לחימה.

סוגיה נוספת נוגעת להערכת מערכת הביטחון שלפיה חמאס מורתע. בתלונה נטען כי נתניהו הציג את העמדה כהערכה אחידה של כלל גורמי הביטחון, בעוד שלפי התחקירים הוא עצמו דגל בה, הציג אותה בפומבי ואף התפאר בה כהישג אישי.

קטע מהמסמך ש"טופל" ( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

בתלונה נטען כי בניגוד לטענת ראש הממשלה, שלפיה מעולם לא קיבל את מסמך "חומת יריחו" ולא עודכן עליו, פרטי התוכנית הוצגו בפניו לאורך השנים בגרסאות שונות. בין היתר, צוין, הוצגה תוכנית לפשיטה קרקעית רחבת היקף, שכללה שישה גדודים וכ-3,000 מחבלים.

בנושא הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה טען נתניהו כי הוא זה שדחף לביצועם וכי מערכת הביטחון בלמה זאת. מנגד, לפי התלונה, התחקירים ותביעת בר מצביעים על תמונה הפוכה: הצעות לסיכולים הועלו בפני נתניהו שוב ושוב, אך הוא לא אישר אותן ובחר בשימור השקט.

סוגיה נוספת שנכללת בתלונה היא הסטת כספי הסיוע מקטאר לזרוע הצבאית של חמאס. לפי התלונה, נתניהו טען תחילה שלא ידע על הסטת הכספים למטרות טרור, ובהמשך תיאר את היקף ההסטה בכארבעה מיליון דולר בחודש בלבד. זאת, לפי המסמך, לעומת ממצאי התחקיר שלפיהם הכספים שהוסטו היוו כ-50% מתקציב הזרוע הצבאית של חמאס.

עוד נטען כי נתניהו קיבל אזהרות והתראות בעניין הסטת הכספים והתחמשות חמאס, וכן התרעות מפני מלחמה, אך לא נקט צעדים למניעת הסכנה. המתלוננים מבקשים לחקור אותו גם בחשד למעילה באמון ולהפרת אמונים במילוי תפקידו בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר.

על פי התלונה, החשדות הנוגעים למסמך שהוגש למבקר המדינה כוללים ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בטענה כי המסמך נועד להביא לכך שמבקר המדינה יקבל את גרסת נתניהו שלפיה אינו אחראי למחדל, וכן מרמה והפרת אמונים. בנוסף, התלונה מעלה חשד לפרסום שלא כדין של מסמכים סודיים ביותר ולעבירה על חוק מבקר המדינה, בעקבות פרסום המסמך מתוך תיק הביקורת.