טראמפ לא קיבל שם על המרכז האיקוני ב-DC - וסוגר אותו: "הוא צרח, זה היה מטורף"

נשיא ארה"ב לוחץ להוסיף את שמו ל"מרכז התרבות קנדי" בוושינגטון הבירה, אבל אחרי ששופט שוב בלם אותו - מועצת המנהלים של המרכז, שטראמפ השתלט עליה, הצביעה על סגירה "מיידית". הסיבה לכאורה היא שיפוצים בשל "ליקויי בטיחות" - אבל טראמפ הבהיר: אם שמי לא יצורף למרכז, השיפוץ לא ייצא לפועל