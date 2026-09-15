הסאגה הבלתי נגמרת סביב ניסיונות ההשתלטות של דונלד טראמפ על מרכז קנדי לאומנויות הבמה – מתחם איקוני השוכן בוושינגטון הבירה ונושא את שמו של נשיא ארה"ב המנוח ג'ון פ' קנדי שנרצח ב-1963 – נמשכה הערב (יום שלישי) בהחלטת מועצת המנהלים של המרכז, שטראמפ מינה את רוב חבריה, לסגור את המתחם. ההחלטה התקבלה שעות אחרי ששופט קבע פעם נוספת כי שמו של טראמפ לא יצורף לשמו של המרכז. שמו של טראמפ כבר צורף למרכז אך הוסר בהוראת בית המשפט בחודש יוני, אחרי שנקבע כי הדבר מחייב אישור של הקונגרס, ומאז ממשיכים טראמפ ואנשיו לדרוש את צירוף השם, והנשיא אף איים הערב מפורשות שבלי צירוף שמו למרכז הוא לא יקצה תקציבים לשיפוצו – שיפוץ שהסגירה לכאורה נועדה כדי לאפשר אותו.
הסערה סביב מרכז קנדי זוכה לסיקור נרחב בתקשורת האמריקנית ובעיני מבקרי הנשיא היא דוגמה מובהקת להתמקדותו בקידום שמו והטבעת חותמו האישי בכל מחיר, תוך שינויים דרמטיים שהוא מחולל בשלל סמלים של עיר הבירה – מהרס האגף המזרחי של הבית הלבן, שבו הוא בונה אולם נשפים גדול, דרך הקמת "שער ניצחון" ענק סמוך לבית הקברות הלאומי ארלינגטון ועד השיפוץ החפוז שעורר מבוכה ב"בריכת ההשתקפות" מול אנדרטת לינקולן. מרכז קנדי היה בעבר מוסד תרבותי ניטרלי, ובמהלך כהונתו הראשונה כנשיא לא גילה בו טראמפ עניין מיוחד, אבל אחרי שחזר לשלטון בשנה שעברה הוא החליט להשתלט עליו, החליף את חברי מועצת המנהלים שלו בכמה מתומכיו האדוקים ביותר, ולאחר מכן אלה בחרו בטראמפ עצמו ליו"ר מועצת המנהלים.
טראמפ מתח ביקורת הן על התכנים המוצגים במקום והן על מראהו הפיזי, והבטיח לערוך שינוי מקיף בשניהם. בין היתר ביטלה ההנהלה החדשה בראשותו מופעי דראג שהתקיימו במקום ואירועים אחרים שבמרכזם עמדה הקהילה הלהט"בית, ובמקום זאת החלה לקדם שם הופעות של אומנים נוצרים וכנסים העוסקים בזכויות דת. שינוי לוח ההופעות במרכז קנדי נעשה כחלק מהבטחתו של טראמפ להפוך את המרכז לסמל של תרבות ה"אנטי-woke" שהוא מנסה לקדם. woke הוא כינוי גנאי שבו משתמשים במחנה השמרני בארה"ב נגד אנשי שמאל הדוגלים בערכים ליברליים שלשיטתם הם כה מרחיקי לכת עד שהם נעשים אבסורדיים. אולם בעקבות ההשתלטות הזו אמנים רבים ביטלו במחאה את הופעותיהם במרכז, האופרה הלאומית של וושינגטון והתזמורת הסימפונית הלאומית נאלצו למצוא אולמות חלופיים – וההכנסות צנחו בחדות.
הסערה סביב המרכז רק גברה כאשר בסוף השנה שעברה הממשל הודיע שמועצת המנהלים של המרכז החליטה לשנות את שמו, כך שייקרא "מרכז טראמפ-קנדי", כששמו של הנשיא שנרצח ושעל שמו נקרא במקור המרכז נדחק למקום השני. למרות המחאה שפרצה, עובדי המקום שינו את הכיתוב המופיע בחזית המבנה, אבל במאי קבע השופט הפדרלי קייסי קופר כי הוספת השם נעשתה בניגוד לחוק, וכי רק הקונגרס יכול לעשות זאת. עובדי המקום אמנם הסירו את השם בחודש יוני – אבל כדי שלא ניתן יהיה לתעד זאת, באופן שאולי יביך את טראמפ, פיגומים ויריעת כיסוי לבנה שמסתירית חלקית את השם בחזית הבניין נותרו מאז על תילם, גם אחרי שלושה חודשים. מאז המשיכה מועצת המנהלים שבשליטת טראמפ לקדם את הוספת שמו עם הצעות חלופיות, כמו כיתוב שיוקיר את גיוס התרומות בהובלתו לטובת שיפוץ המבנה: "שוקם ושופץ על ידי הנשיא דונלד ג'יי. טראמפ".
אבל היום קבע השופט קופר פעם נוספת שהדבר יהיה בלתי חוקי בלי אישור מהקונגרס: "במילים פשוטות, המשיבים אינם יכולים להקים במרכז קנדי מיצבי הנצחה לנשיא טראמפ, או לכל אדם או דבר אחר, ללא אישור הקונגרס", כתב השופט בהחלטתו, בעתירה שאותה הגישה חברת הקונגרס הדמוקרטית ג'ויס בייטי, שמכהנת כנציגה של הקונגרס במועצת המנהלים – והתנגדה לשינויים במרכז. כאמור, מעט אחרי החלטת השופט התכנס הוועד פעם נוספת והצביע על סגירת המוסד לצורך שיפוצים, על רקע טענותיו של טראמפ שהמבנה סובל מליקויים בטיחותיים חמורים הדורשים שיפוץ מיידי.
ב-CNN דווח כי הדיון שבו התקבלה ההחלטה על הסגירה היה סוער במיוחד, ושטראמפ השתתף בו בשיחת טלפון והתעמת עם חברת הקונגרס בייטי, שעתירתה הייתה זו שסיכלה את השינויים במקום. אחד הגורמים אמר לרשת כי טראמפ "צרח", בעוד בייטי האשימה אותו שהוא זה שגרם למרכז להיכנס לחובות. "זה היה פאקינג משוגע!", אמר מקור נוסף על העימות ביניהם. ב-CNN ציינו כי למרות ההחלטה על סגירת המרכז, לפני שניתן יהיה לעשות זאת בהיקף מלא הממשל יידרש לפנות לשופט קופר על מנת שיבטל צו קודם שלו, שמנע את הסגירה כל עוד הדיונים בעתירה שהגישה בייטי נמשכים. לפי הדיווח משרד המשפטים צפוי להגיש את הבקשה הזו עד יום שישי.
הסגירה מתוארת כאמור על ידי טראמפ ככזו שנדרשת באופן מיידי בשל מצבו הלקוי פיזית של המבנה, והנשיא שיתף הערב ברשת שלו Truth Social סרטון שבו מוצגים סימני קורוזיה והתפוררות במקום. הוא כתב כי הסגירה תהיה מיידית – אבל הוסיף שהשיפוצים תלויים בהוספת שמו למרכז. "מועצת המנהלים של מרכז קנדי הסכימה היום, כמעט פה אחד, לסגור את המבנה מטעמי בטיחות, וכן כדי שיוכל להתחיל בתהליך הבנייה מחדש", הוא כתב.
"הסגירה תיכנס לתוקף באופן מיידי, אולם עבודות השיפוץ והשיקום, שהן משימה גדולה ומורכבת מאוד, לא יוכלו להתחיל עד שבית המשפט הפדרלי לערעורים במחוז קולומביה יפסוק בעניין השם שאישר הדירקטוריון למרכז. אם הפסיקה תהיה שלילית, מה שלא צריך לקרות, ולא תבוטל על ידי בית המשפט העליון של ארה"ב, השיקום והשיפוץ של מרכז קנדי לא ייצאו לפועל. עורכי הדין של משרד המשפטים יבקשו לקיים הליך ערעור מזורז", הוסיף הנשיא. עוד כתב, תוך התייחסות לעצמו בגוף שלישי: "בינתיים, 17 מיליון דולר, שגויסו על ידי הנשיא טראמפ, הועברו לחשבון של מרכז קנדי כדי לאפשר לו להמשיך לפעול".