משרד הרווחה שלח הערב (חמישי) פנייה דחופה למשרד האוצר, בבקשה להחריגו מהקיצוץ הרוחבי המתוכנן בכל משרדי הממשלה בשבועות הקרובים - לפני תום שנת התקציב. בכיר במשרד הרווחה אמר ל-ynet כי אם הקיצוץ יתבצע כמתוכנן, הוא יסתכם בכ-140 מיליון שקלים מתקציב משרד הרווחה, והדבר עלול לפגוע באופן ישיר בשירותים חברתיים חיוניים: "זו תהיה פגיעה אנושה ביכולתו של המשרד לספק שירותים לאוכלוסיות הפגיעות ביותר בישראל", אמר.
הקיצוץ הרוחבי בהיקף 2.6 מיליארד שקל, המתוכנן לטובת "רכש ביטחוני דחוף", יבוצע בהמשך לקיצוץ של כמיליארד שקלים שכבר אושר לטובת עסקת רכישת 12 מסוקי האפאצ'י מארה"ב. הקיצוץ הנוסף יחול על כ-4% מהתקציב הגמיש של משרדי הממשלה - כלומר התקציב שאינו משוריין לשכר העובדים ולהתחייבויות קשיחות של המדינה. בהתאם לכך, משמעות הקיצוץ היא פגיעה בתוכניות עתידיות של משרדי הממשלה. בניגוד לקיצוץ הקודם, שנלקח ברובו מתוכנית החומש עבור החברה הערבית, הפעם מדובר בקיצוץ מכל משרדי הממשלה.
במקרה של משרד הרווחה, מדובר בין השאר בפתיחת מסגרות חדשות לנשים נפגעות אלימות, בשירותים חדשים שתוכננו עבור נשים בזנות, ובפגיעה בשירותים שתוכננו להיפתח עבור אנשים עם מוגבלות במסגרת יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות.
גם בחודש מרץ האחרון בוצע קיצוץ רוחבי, למימון הוצאות המלחמה, בגובה 3% מהתקציב הגמיש של משרד הרווחה - כ-90 מיליון שקל. הוא מצטרף לשורת קיצוצים רוחביים מהתקופה האחרונה, שהצטברו לסכום של כ-450 מיליון שקלים בסך הכול בתקציב 2026.
מרחב התמרון של המשרד לפיתוח התוכניות השונות היה מוגבל עוד לפני סדרת הקיצוצים ב-2026, שכן מתוך כמיליארד השקלים שהמשרד קיבל במקור עבור שירותים חדשים, קרוב ל-500 מיליון מהם מיועדים לפיתוח שירותים בתחום האנשים עם מוגבלות - נושא שהמשרד מחויב אליו מתוקף חוק שעבר בכנסת ב-2022. סדרת הקיצוצים גוזרת על המשרד קיפאון כמעט מוחלט ביכולתו לפתח מענים לצרכים ההולכים והגדלים של האוכלוסייה בעקבות המלחמה ובאופן כללי.