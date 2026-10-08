צבא ארצות הברית נערך לחידוש מתקפה נרחבת נגד איראן, ובפנטגון גיבשו תוכניות למבצע צבאי אינטנסיבי שיימשך כשלושה ימים בלבד. כך דיווח הלילה (בין חמישי לשישי) "ניו יורק טיימס" מפי גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, על אף ההיערכות הצבאית הנרחבת וההסלמה בתקיפות האיראניות נגד מכליות נפט, הנשיא דונלד טראמפ ממשיך להסס אם לחדש את הלחימה בהיקף משמעותי - ובחודשים האחרונים אף דחה חמש הצעות שונות לפעולות צבאיות גדולות נגד איראן או נגד המורדים החות'ים בתימן.

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לפי הדיווח, טראמפ הורה פעם נוספת להכין אפשרויות תקיפה, וביום שישי שעבר דנו בכירי הממשל בתוכניות בפגישה שנערכה בקמפ דייוויד, בהובלת סגן הנשיא ג'יי די ואנס. במוקד הדיונים עמדה תוכנית למבצע קצר ועוצמתי, שיימשך כשלושה ימים ויתמקד במערכי הטילים והכטב"מים של איראן, שחלקים נרחבים מהם שוקמו על ידי משמרות המהפכה מאז השלבים הראשונים של המלחמה. בין היעדים הנוספים שנשקלים נמצאים מתקני אנרגיה, מפקדות ומרכזי פיקוד של משמרות המהפכה.

אלא שלמרות ההכנות, טראמפ הבהיר אתמול כי ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social טען הנשיא כי וושינגטון וטהרן מקיימות "שיחות פוריות", והדגיש כי המצור האמריקני על איראן יימשך במלוא עוצמתו. לדבריו, איראן נמצאת במצב קשה מאוד, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית.

לפי "ניו יורק טיימס", בחודשים האחרונים הציגו אנשי צוות הביטחון הלאומי והפנטגון לטראמפ חמש הצעות למבצעים צבאיים משמעותיים נגד איראן או נגד החות'ים, שכידוע נתמכים על ידה. בכל אחד מהמקרים בחר הנשיא שלא לאשר את התוכניות. ההיסוס בא לידי ביטוי גם בתגובה האמריקנית המצומצמת יחסית לתקיפות האיראניות בשבועות האחרונים, אף שבמהלך הקיץ נהגה ארה"ב להגיב באופן שגרתי על פגיעה בספנות הבינלאומית.

הפוסט שפרסם טרמאפ אתמול. "לא לפני בחירות האמצע" ( צילום: מתוך Truth Social )

על פי גורמים ששוחחו עם העיתון, גם בתוך המעגל הקרוב של טראמפ גוברת הספקנות בנוגע ליכולתה של פעולה צבאית נוספת לשנות את עמדותיה של ההנהגה האיראנית. חלק מהבכירים סבורים כי מסע הלחצים הכלכליים שמפעיל הממשל כבר מניב תוצאות, וכי יש להעניק לו זמן נוסף כדי לאלץ את טהרן להסכים לוויתורים משמעותיים.

שלוש נושאות מטוסים, יותר מ-20 אלף חיילים ומאות כלי טיס

במקביל להתלבטויות בבית הלבן, צבא ארצות הברית ממשיך לצבור כוחות במזרח התיכון לקראת אפשרות של מתקפה נוספת. לפי הדיווח, שלוש נושאות מטוסים אמריקניות צפויות להימצא באזור בתקופה הקרובה - ריכוז כוחות חריג, שלפי העיתון לא נראה במזרח התיכון מאז 2003, שנת הפלישה האמריקנית לעיראק. נושאת המטוסים רוזוולט, שיצאה מסן דייגו בשבוע שעבר, צפויה להצטרף לנושאות המטוסים וושינגטון ובוש כבר בסוף אוקטובר או בסמוך לכך.

כל אחת מקבוצות התקיפה כוללת גם ספינות מלחמה נוספות, שמספקות יכולות תקיפה, הגנה וסיוע לכוחות האמריקניים. בסוף החודש צפויים להימצא על כלי השיט האמריקניים באזור יותר מ-20 אלף מלחים ונחתים, לצד מאות מטוסים. עם זאת, ריכוז הכוחות הגדול צפוי להיות זמני בלבד: נושאת המטוסים וושינגטון אמורה לשוב בהמשך לבסיסה ביפן, לאחר שתיאודור רוזוולט תגיע להחליפה.

לפי הדיווח, מפקדי הצבא האמריקני ערוכים לפתוח במבצע צבאי רחב כבר בימים הקרובים, אם טראמפ ישנה שוב את עמדתו. עם זאת, לא ברור אם הנשיא יאשר מתקפה גם לאחר הבחירות. ההיערכות הצבאית דווחה כבר שלשום באתר אקסיוס, שחשף כי הפנטגון הורה לפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) להשלים את ההכנות לחידוש הפעולות הצבאיות הגדולות נגד איראן. בדיווח צוין כי התוכניות כוללות אפשרות לתקיפות נרחבות נגד מתקני אנרגיה, תשתיות ויעדים הקשורים לתוכנית הגרעין האיראנית. עוד דווח כי טראמפ שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי במקרה של חידוש המערכה - ישראל וארה"ב צפויות לפעול בתיאום ולהשתתף במבצע.

נושאת המטוסים רוזוולט בדרך למזרח התיכון. ריכוז כוחות שלא נראה מאז המלחמה בעיראק ב-2003 ( צילום: Kyung-Seok/Pool Photo via AP )

אחת הסיבות המרכזיות להסתייגות מחידוש המתקפה היא השיפור ביכולות הצבאיות של איראן בחודשים האחרונים. לפי ה"טיימס", טהרן הפכה ליריבה קשה יותר לאחר ששכללה את שיטות התקיפה שלה והצליחה לשפר את יכולות הזיהוי והפגיעה במטרות אמריקניות. גורמים המעורים במידע המודיעיני סיפרו לעיתון כי איראן נעזרת בתצלומי לוויין של חברות סיניות, שמאפשרים לה לאתר ולתקוף ביעילות רבה יותר בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. במקביל, שינוי דפוסי הירי האיראניים מאלץ את ארה"ב ואת שותפותיה האזוריות להשתמש במספר גדול יותר של מיירטים כדי להתמודד עם מטחי הטילים האיראניים.

בתחילת המלחמה, כך לפי הדיווח, נהגו הכוחות האמריקניים לשגר ברוב המקרים שני מיירטים לעבר טיל איראני נכנס, תוך מתן עדיפות למטחים המסוכנים ביותר. אלא שכעת, בעקבות השיפור בטקטיקות האיראניות ובדיוק התקיפות, נדרשים האמריקנים לשגר מספר גדול יותר של טילי יירוט כדי להגן על הבסיסים שבהם מוצבים חייליהם. המצב מעורר דאגה בקרב בכירי הצבא האמריקני, שחוששים מהמשך הידלדלות מלאי החימושים והאמצעים ההגנתיים , שכבר נשחק משמעותית במהלך המלחמה. לפי הדיווח, פיקוד המרכז האמריקני נאלץ להעביר למזרח התיכון מערכות ואמצעי לחימה מאזורים אחרים בעולם, לרבות אירופה ואסיה.

מפקדים אמריקנים מדגישים כי ברשותם עדיין מלאי של מיירטים, אך הם חוששים מהקושי הגובר להגן על בסיסי צבא, מתקני אנרגיה ותשתיות אזרחיות ברחבי האזור. החשש הוא שחידוש המתקפה נגד איראן יוביל לגל תגובה איראני נרחב, שיחייב שימוש בכמויות גדולות עוד יותר של אמצעי הגנה.

מצר הורמוז. מאז ספטמבר, איראן תקפה לפחות 13 ספינות

בצל החשש מהתרחבות העימות, שגרירויות ארה"ב במזרח התיכון, ובהן השגרירות בירושלים, פרסמו אזהרה ביטחונית משותפת לאזרחים אמריקנים באזור, וקראו להם לגלות ערנות מוגברת בשל "המצב הביטחוני המורכב". באזהרה צוין כי החות'ים תקפו תשתיות ונמלי תעופה אזרחיים בסעודיה, וכי הלחימה עלולה להסלים במהירות. עוד הזהירו האמריקנים כי איראן וארגונים התומכים בה עלולים לפגוע באינטרסים אמריקניים ברחבי העולם, לרבות עסקים ומוסדות המזוהים עם ארה"ב. באזהרה הובהר כי ייתכנו ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי תנועה נוספים. הנציגויות המליצו לאזרחים לעקוב אחר הנחיות הרשויות המקומיות, לגלות ערנות ולשמור על פרופיל נמוך. עם זאת, הודגש כי השגרירויות האמריקניות באזור ממשיכות לפעול כסדרן.

בינתיים, איראן ממשיכה להגביר את התקיפות נגד כלי שיט באזור המפרץ הפרסי ומצר הורמוז. לפי קבוצת מעקב שמופעלת על ידי הצי הבריטי, מאז ספטמבר תקפה איראן לפחות 13 ספינות. ואולם, לפי גורמים המעורים בדוחות מודיעיניים, מספר התקיפות האמיתי עשוי להיות גבוה יותר ולהתקרב ל-20. למרות זאת, אף אחת מהתקיפות לא הובילה לתגובה אמריקנית צבאית נרחבת. לפי "ניו יורק טיימס", ארה"ב המשיכה לפגוע בכטב"מים ובטילי שיוט איראניים, אך נמנעה מחידוש התקיפות הגדולות בתוך שטח איראן.

התגברות התקיפות מעוררת חשש בקרב חברות הספנות, אף שהיקף יצוא הנפט מהמזרח התיכון עלה. חוסר הוודאות בנוגע לביטחון נתיבי השיט מעורר שאלות באשר לאפשרות להמשיך ולהוביל אנרגיה דרך האזור לאורך זמן. טראמפ טען אתמול כי אף חבית נפט שעוברת במצר הורמוז אינה מגיעה מאיראן, אלא שלפי גורמים המעורים במידע המודיעיני - הטענה שנויה במחלוקת. איראן ממשיכה לאפשר מעבר של ספינות מסוימות, בין היתר כאלה ששילמו לה דמי מעבר, וכן כלי שיט שעלולים לשאת נפט איראני.

טראמפ השבוע: "שאיראן תיקח את לוס אנג'לס וסן דייגו, המחיר זניח" ( צילום: פוקס ניוז )





לפי הדיווח, חברות סיניות שילמו לאיראן עבור האפשרות להעביר ספינות במצר, בעוד טהרן ממשיכה להפעיל צי מכליות צללים ולערבב בחשאי נפט איראני עם נפט עיראקי כדי לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות. אתמול הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות על 17 כלי שיט שלטענתו השתייכו למערך הברחת הנפט האיראני.

המחלוקת על הגרעין - והבחירות בישראל

לצד ההכנות הצבאיות, המגעים הדיפלומטיים בין וושינגטון לטהרן נמשכים באמצעות מתווכים, אך הצדדים עדיין מתקשים לגשר על הפערים ביניהם. לפי ה"טיימס", המחלוקת העיקרית נוגעת לסדר הנושאים במשא ומתן: ארה"ב דורשת להגיע תחילה להסכמות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, ואילו טהרן מתעקשת שהדיון בנושא הגרעין ייערך רק בשלב האחרון של השיחות. ברויטרס דווח אתמול כי איראן אינה מוכנה לוותר על העשרת אורניום או למסור את מלאי האורניום המועשר שברשותה. זאת, לאחר שסגן הנשיא ואנס דרש מטהרן לבצע הפחתה משמעותית ביכולות ההעשרה שלה.

גם ללוח הזמנים הפוליטי בישראל ובארה"ב יש משקל מרכזי בהחלטה על חידוש המערכה. לפי הדיווח, עוד לפני שטראמפ הבטיח שלא יתקוף עד בחירות האמצע, העריכו גורמים אמריקנים כי הוא ימתין עד לאחר הבחירות לכנסת בישראל, שייערכו ב-27 באוקטובר, ולאחר הבחירות בארה"ב ב-3 בנובמבר.

הרמטכ"ל זמיר. "הסלמה מול איראן יכולה להוביל לדחיית הבחירות בישראל" ( צילום: דובר צה"ל )

באקסיוס דווח כי במהלך שיחה שקיים השבוע הרמטכ"ל אייל זמיר עם בכירים אמריקנים, הוא הוזהר מפני האפשרות של חידוש המתקפה נגד איראן בתוך שלושה שבועות. זמיר הבהיר בתגובה כי מתקפה כזו עלולה להוביל לדחיית הבחירות בישראל , בשל ההערכה שאיראן תגיב בשיגור טילים לעבר ישראל. לפי העיתון האמריקני, יש גם גורמים בממשל שתומכים בחידוש המתקפה: לטענתם, הכלכלה האיראנית ממשיכה להיחלש, ומתקפה קצרה ואינטנסיבית עשויה להחריף את מצבה של טהרן, בייחוד אם תפגע ביכולתה לשלוט במעבר הספינות במצר הורמוז.