ל מחדל טיסת פליי דובאי , שגם היום (ראשון) אף גוף בישראל לא מוכן לקחת אחריות עליו , ולהבטיח שמקרה כזה לא יחזור, לא חסרים אשמים. אבל גודל האירוע מתחדד כשבוחנים את הבדיקות הקפדניות שנעשות על ידי הממל"ת - מרכז המבצעים לאבטחת תעופה במשרד התחבורה. הבעיה: הן נעשות אך ורק למטוסים פרטיים - ובזירת הטיסות המסחריות, הפקרות.

ב-2018 התריע אגף הביטחון במשרד התחבורה על בעיה בטייסים ממצרים וירדן - שאין די ודאות לגבי זהותם. הוא ביקש תקנים לביצוע בדיקות, אבל הבקשה נדחתה על ידי המל"ל. גם דוח מבקר המדינה מלפני שנתיים מצא כשלים בטיפול, אבל מאז - ככל הידוע - לא נעשה דבר.

גלריה המייל ששלחה פליי דובאי: "עומדים בהגבלות שדרשתם"

בישראל 2026, אף אחד לא לוקח אחריות על בדיקת הצוותים בטיסות הזרות. משרד התחבורה מנסה להפיל את האחריות על המוסד ושב"כ. בשב"כ קובעים שהם אחראים רק על אבטחת טיסות ישראליות, ובמוסד אומרים שלא מדובר בתפקידם לבדוק את הנושא.

הממל"ת, בשלו, מחמיר מאוד בבדיקת טיסות פרטיות. חברות פרטיות מתבקשות להגיש היסטוריה תעסוקתית של הטייסים, דרכונים ופרטים מלאים שלושה ימים מראש. הם נבדקים בקפדנות מדוקדקת, עד כדי העובדה שבעבר נפסל איש עסקים מיליארדר יהודי שביקש להגיע לבר מצווה בארץ - רק כי מעולם לא היה בארץ - והוא נדרש להגיע בטיסה מסחרית. טייס אמריקני נפסל בעבר מהגעה במטוס פרטי רק כי היה בעיראק.

אבל בטיסות מסחריות, הכול משתנה. אף שהנזק הפוטנציאלי במטוס מסחרי גדול בהרבה, עם הרבה יותר דלק, פי 100 עד פי 200 נוסעים, אף אחד לא יורד לרזולוציות בטיסות מסחריות - בניגוד לפרטיות. האגף מסתפק בבדיקה כללית של החברה, ושל נהלי הביטחון במדינה - ונותן אישור עונתי. הטענה מאחורי זה היא שלגוף הזה אין יכולות מודיעיניות לבדוק רשימות של 300-200 אנשים ולערוך בדיקות רקע לכל הצוות, הדיילים והנוסעים. אם מזוהה משהו חשוד - הוא יכול להתריע. אבל בפועל, אף אחד לא בודק מי באמת מגיע לישראל.

במשרד התחבורה אמרו אמש כי פליי דובאי כנראה הפרה את ההתחייבויות שלה. מסמך שהגיע לידי ynet מציג את ההתחייבות בכתב שהעבירה החברה לממל"ת - ב-2020: "פליי דובאי כבר יישמה את מגבלות מערכת שיבוץ הצוותים הנדרשות, כדי לעמוד בהגבלות הלאום לטיסות לישראל, כנדרש על ידי משרדכם", נכתב שם.

הרקע של הטייס המאם אל-המאמי ( צילום: CNN )





ובפועל, בהיעדר פיקוח, חברה שמעסיקה טייסים מכל מדינה בעולם, גם כאלה שנחשבות לאויבות של ישראל, יכולה לשלוח טייסים לישראל ב"ראש קטן" - ובישראל לא בוחנים את זה.

חשוב לציין שפליי דובאי לא לבד: חברות נוספות, למשל מאוזבקיסטן ומאזרבייג'ן, יכולות להעסיק טייסים או אנשי צוות ממדינות עוינות. גם בלופטהנזה יכולים להעסיק טייס עם אזרחות איראנית נוספת, ואף אחד לא יאכוף את זה.

אז מה נדרש עכשיו?

בראש ובראשונה, חלוקת אחריות מסודרת, ותקנים ליחידות שיבדקו רקע לצוותים. זה מורכב, ומחייב יכולות סייבר ויכולות מודיעיניות בינלאומיות, כולל קשר עם ארגוני ביון. אבל היום, אין אפילו מי שבודק היסטוריה ברשתות החברתיות. ההתחמקות של משרד התחבורה לא יכולה להתקבל על הדעת. אם הוא סבר שלא יוכל לטפל, היה עליו לומר את זה. אבל הוא שידר שהוא האחראי.

השרה מירי רגב כבר הטילה אמש את האחריות למחדל על המוסד. בריאיון לחדשות כאן היא הציעה להמתין לסיום התחקיר באמירויות "כדי להבין מה בדיוק היה שם ואיפה הייתה הפרצה", אך הוסיפה: "מי שאחראי על ריכוז המידע זה רשות המיסים לפי החלטת ממשלה שהייתה לפני מספר שנים, ואכן הרשימה הזאת הייתה אצלם. הרשימה לא עברה אלינו משום שמי שאמור לבצע את בדיקת הזהות של הצוות זה גורמי המודיעין.

( צילום: איתי בלומנטל, חיים גולדברג/פלאש90 )

"נושא אבטחת התעופה מורכב מאוד, כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשב"כ. השב"כ אחראי על הטיסות הישראליות וטיסות חכורות, והמוסד אחראי על הטיסות הזרות. פליי דובאי זו חברה זרה, היא לא קשורה לשב"כ, היא קשורה למוסד. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי, מי שאמור להגיד מה רמת האיום והאם אפשר לטוס לאותו יעד זה גורמי הביטחון".

בתדרוך לכתבים שנערך כמה שעות אחרי דבריה של רגב, במשרד התחבורה טענו כי השמות לא הועברו אליהם מראש, ונאמר כי הם "מסתמכים על הצהרה מצד החברה הזרה לגבי בדיקות ביטחוניות שבוצעו לאנשי צוות בטיסה". לפי אגף הביטחון במשרד, "אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשים זרים. אין לנו כוחות בחו"ל, אין לנו צוות שבודק כל אדם שם".

לשאלה כמה טייסים ממדינות עוינות כבר נחתו בישראל, וכיצד ניתן להיות בטוחים כשעולים על מטוס של חברה זרה, לרשות שדות התעופה האזרחית לא הייתה תשובה. "אנחנו מעריכים שלא היו כאלה. אבל אין לנו ודאות. אין 100% בביטחון, רק אם נעצור את התעופה הכול יהיה בטוח. אנחנו נסמכים על ביטחון מקומי", אמר סגן מנהל אגף הביטחון תמיר אורי. שמואל זכאי, מנהל רשות התעופה האזרחית, הדגיש כי "אם הייתה פה הפרה - זה ייבדק". בהמשך נאמר כי לא ניתן לדעת בוודאות מי נחת פה בשנים האחרונות, והאם לא נכללו ביניהם גורמים עוינים.

על החוק המחייב מסירת נתונים משנת 2023, טענו במשרד התחבורה כי "מדובר במרכז לאיסוף נתוני נוסעים, זה גוף שעדיין אינו מבצעי. המידע מועבר לרשות המיסים, ומשם אמורים להפיצו לבעלי עניין, משטרה, מוסד, שב"כ". עם זאת, לא הייתה כל התייחסות לטענות על כך שאגף הביטחון במשרד לא משך את הנתונים באופן יזום.

ריאיון עם יוסי פישר, אולפן ynet ( צילום: ירון ברנר )





יוסי פישר, מומחה לתעופה ותיירות, אמר בריאיון לאולפן ynet כי "התפקיד של חברות התעופה האמירתיות לבדוק את זה, והתפקיד של גופי הביטחון במדינת ישראל לאמת את הזהות של צוותי האוויר שנמצאים על המטוס". לדבריו, "במקרה הזה לא היה שום דגל אדום, לא עדכון של העומאנים לגבי הבעייתיות. לדעתי האמירתים פשוט לא ידעו את זה, הם פספסו את זה בבדיקות שלהם".