שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (שני) לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, מסר כי "הטיפול באלימות החמורה של קומץ המתפרעים היהודים ביו"ש חייב להיות נתון לחלוטין לאחריות משטרת ישראל מחוז ש"י - כולל פעילות מניעה, חקירה והעמדה לדין".

כ"ץ ( צילום: שלו שלום )

לדבריו, "צה"ל לא צריך ולא יכול לעסוק באכיפה אזרחית, אלא להילחם בטרור הפלסטיני ולהגן על גבולות המדינה ועל היישובים היהודים ביהודה ושומרון ובקו התפר. בהתאם להנחייתי, צה"ל הכין תוכנית מקיפה להסדרת פעילות האכיפה האזרחית ביו"ש, שמחלקת בין סמכות צה"ל בשטח לבין העברת האחריות לאכיפה האזרחית בפועל לידי מחוז ש"י במשטרת ישראל.

"התוכנית לא כוללת המלצות להחזרת צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבי יו"ש - צעד דרקוני אותו ביטלתי עם כניסתי לתפקיד שר הביטחון ואין בכוונתי להחזירו. צווים מנהליים הם לא הפתרון - אלא אכיפה משטרתית חזקה ויעילה", אמר. "סיכמתי עם רה"מ בנימין נתניהו לפעול כדי לממש בהקדם את התוכנית, כולל קיום הידברות ותיאום בין צה"ל לבין משטרת ישראל והקצאת המשאבים הנדרשים בתקציבים ובכוח אדם למחוז ש"י במשטרה לצורך ביצוע המשימה".

רק בסוף השבוע האחרון תקפו מתנחלים אלימים את צלמת "וושינגטון פוסט" היידי לוין , שכמעט איבדה את אצבעה - וכן גם דיפלומטים אירופים מצרפת, בלגיה ופולין שהגיעו למסיק זיתים. לפי התוכנית המשטרתית מוצע להקים את "חטיבה C", כוח ייעודי שיכלול כ-800 לוחמים ושוטרים במדים כחולים. הוא יוכפף מנהלתית לאלוף פיקוד המרכז, אך יעניק סמכויות חקירה ושיטור אזרחיות מלאות.

לפי התוכנית, שטרם קיבלה את אישור המפכ"ל והשר, מטרת הכוח המשולב והבין-ארגוני לספק מענה אפקטיבי, מהיר ומקיף במקומות שבהם נוצר הוואקום. כחלק מהכנת התוכנית נעשה במשטרה מיפוי מקיף של שטחי C בכל מוקדי החיכוך, כדי לייצר מענה שמבוסס על נוכחות רציפה שתמנע אירועי אלימות מראש, ואם כבר התרחשו – תאפשר להגיע אליהם במהירות.

על פי הרעיון, שהוצג במהלך גיבושו לכמה גורמים במערכת הביטחון, הכוח לא יתעסק בעבירות פשיעה ביישובים היהודיים, אלא יתמקד בחיכוך בשטחים הפתוחים. מהלך זה יפנה את המח"ט הגזרתי להתמקד ראש בראש מול הטרור, בעוד שאירועי החיכוך ינוהלו על ידי כוחות חטיבה C. למעשה, מדובר בהגדלת יכולות המשטרה תחת חסות הצבא.