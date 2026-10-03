הבכיר לשעבר בחברה הממשלתית שנחקר שלשום באזהרה בלהב 433 הוא עידן דוד, היו"ר המודח של חברת נתיבי איילון . אנשי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) עיכבו את דוד לחקירה בחשד לשורה ארוכה של עבירות חמורות, ובהן שבועת שקר, זיוף מסמכים בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה.

גלריה צפויה גם תביעה אזרחית. עידן דוד על רקע נתיבי איילון ( צילום: קובי קואנקס )

הפיכת הבדיקה לחקירה פלילית גלויה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שדוד הודח בצעד חריג וחסר תקדים מכל תפקידיו הציבוריים, בעקבות ממצאים קשים שהעלתה הוועדה לבדיקת מינויים של רשות החברות הממשלתיות.

החוקרים בודקים כעת אם דוד פעל בשיטתיות ובהונאה כדי לעבור את מסננת גורמי המקצוע במדינה ולזכות באחד הג'ובים הנחשקים והמשפיעים במשק הישראלי, תוך שהוא מציג מצג שווא קיצוני לגבי עברו המקצועי. במקביל להליך הפלילי, במשרד המשפטים וברשות החברות כבר מגבשים נגד דוד תביעה אזרחית להשבת כלל כספי השכר והתנאים הנלווים שקיבל על חשבון הקופה הציבורית במהלך תקופת כהונתו, סכום המוערך במאות אלפי שקלים.

ההחלטה של רשות החברות להדיח את דוד הייתה מוחצת והתקבלה בשני שלבים מהירים. תחילה, הוועדה לבדיקת מינויים בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן קבעה כי יש להעבירו מתפקיד היו"ר, ויומיים לאחר מכן חתם מנהל רשות החברות, רועי כחלון, על פקיעה מיידית של כהונתו גם כחבר בדירקטוריון החברה. בהחלטת הרשות נקבע כי מדובר בפגיעה אנושה בטוהר המידות ובניקיון הכפיים הנדרש מנבחר ציבור, וכי לא ניתן לאפשר לו להחזיק בסמכויות ניהוליות כלשהן.

הממצאים שעמדו לנגד עיני הוועדה, אשר נחשפו בתחקיר של יוסי מזרחי בחדשות 12, הצביעו על פערים דמיוניים בין המציאות לבין הצהרותיו של דוד בשאלונים הרשמיים שהגיש: הוא טען כי ניהל בעברו כ-400 עובדים ותקציבים בהיקף של כמיליארד שקלים, בעוד שבפועל התברר כי החברות שניהל החזיקו במחזור כספי צנוע של כ-17-20 מיליון שקלים בלבד והעסיקו פחות מעשרה עובדים. חמור מכך, בכירי משק שחתימותיהם הופיעו על מכתבי ההמלצה שלו התעמתו עם הנתונים והבהירו כי מדובר במסמכים מזויפים וכי מעולם לא חתמו על המלצות אלו.

מכה קשה עבורם. דודי אמסלם ומירי רגב ( צילום: עמית שאבי )

דוד מונה לתפקיד היו"ר ביולי 2025, ושימש בתפקידו קצת יותר משנה אחת - תקופה סוערת שאופיינה, לפי גורמים בחברה, בניסיונות אגרסיביים להשתלט על מוקדי הכוח הפנימיים של ענקית התשתיות. נתיבי איילון מנהלת פרויקטים לאומיים בתקציבי עתק של מיליארדי שקלים, ומיד עם כניסתו פעל דוד לשנות את מבנה הניהול המקצועי בארגון. שיא המאבק נרשם כאשר דוד ניסה להדיח את מנכ"לית החברה המוערכת, אורלי שטרן, וזימן ישיבת דירקטוריון בהולה במטרה להקים ועדת איתור להחלפתה, חודשים ארוכים לפני תום החוזה המקורי.

המהלך, שנתפס באותם ימים כניסיון טיהור של הדרג המקצועי לטובת גורמים הנוחים לו, נבלם ברגע האחרון רק בעקבות התערבות חריגה של רשות החברות הממשלתיות שהורתה לעצור את ההליך. במקביל פעל דוד להחלפתם של שומרי סף וגורמים מקצועיים נוספים בתוך החברה, צעדים שכעת נבחנים באור חדש על ידי חוקרי המשטרה, החושדים כי הניסיונות לסלק את גורמי המקצוע נועדו לבצר את שליטתו המוחלטת בחברה ובקופתה.

ברקע הפרשה ניצבת מבוכה פוליטית קשה עבור בכירי מפלגת הליכוד. דוד, ששימש בעבר כמנכ"ל עיריית אשקלון, נחשב למקורב לשרת התחבורה מירי רגב ולשר דוד אמסלם, וגורמים פוליטיים במפלגה היו אלו שדחפו בעוצמה מאחורי הקלעים כדי להעביר את מינויו ברשות החברות, חרף סימני שאלה שעלו כבר אז.