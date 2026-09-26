ב"ניו יורק טיימס" פורסם הלילה שבהערכת המצב הביטחונית ב-1 באוקטובר 2023, שישה ימים לפני הטבח, התעלם ראש הממשלה בנימין נתניהו מהאזהרות שקיבל - ולא הזכיר אותן. כעת, במסמכים שנחשפו הערב (שבת) בחדשות רשת, מופיע מפורשות כי אחת ההחלטות באותו דיון היה "קידום ההסדרה האזרחית מול חמאס". בנוסף, ולמרות טענות נתניהו כי לא הומלץ לו על סיכול ראשי חמאס, במסמך שיצא מלשכתו נכתב מפורשות כי הוחלט על "קידום המוכנות המבצעית לסיכולים שהומלצו - ראשי חמאס".
הערכת המצב הזו התקיימה לאחר שיחת חיתוך מצב טלפונית מה-27 בספטמבר. לפי הפרסום הלילה במגזין "אטלנטיק", יממה לפני כן נחת בארץ ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל והזהיר מ"מתקפה גדולה" של חמאס. לפי ה"ניו יורק טיימס" ופרסומים נוספים, מנהיג האמירויות מוחמד בן זאיד הזהיר אף הוא את נתניהו, ככל הנראה באותו שבוע.
באותה שיחת חיתוך מצב השתתפו בין היתר שר הביטחון דאז יואב גלנט, הרמטכ"ל באותה עת רא"ל הרצי הלוי, וראשי המוסד והשב"כ באותה תקופה, דדי ברנע ורונן בר. בתחילת אותה שיחה אמר נתניהו כי "יש מגמות השתנות בכל הזירות להן אנו נדרשים לתת מענה - בעזה, בלבנון ובאיראן, כמחולל טרור מרכזי. אנחנו פועלים לתחום ולצמצם את ההסלמה תוך שימוש בהפעלת כוח מושכלת ומבוקרת (ולא בהימנעות מוחלטת מכך)".
בנוגע לעזה, נכתב כי יש "להמשיך בהיערכות ובפעילות על הגדר מול הפרות הסדר; לחדד ולהעצים את המסרים והפעולות מול בלוני התבערה; ולהתחיל ולהעצים את השימוש במהלכים בתחום ההטבות ההומניטריות בדגש על הפועלים (הוספה וגריעה כתלות בהתנהלות צד אדום), ככלי נוסף מעבר לכלים ההתקפיים".
במסמך נכתב שנתניהו הדגיש כי "אף שאיננו מעוניינים להגיע להסלמה, נדרש להיערך להתלקחויות בשתי הזירות". בעקבות זאת הוא הנחה לקיים בראשותו "הערכת מצב מעמיקה בהקדם, ובנוסף התייעצות ביטחונית מצומצמת שתעסוק ב'מעשה בראשית'".
אותה הערכת מצב התקיימה כאמור ימים ספורים אחר כך, ב-1 באוקטובר. על פי הסטנוגרמה, נתניהו אמר בתחילת דבריו כי "בהתבוננות לאומית רחבה, בעת הזו עומדת בפני ישראל הזדמנות לקידום הסכם שלום היסטורי עם סעודיה. ישנם מדינות, גורמים וארגונים ששואפים ומנסים לטרפד את תהליך הנורמליזציה עם סעודיה, ואנו נדרשים להילחם בניסיונות האלה ולסכלם". הוא אמר כי יש צורך "בשימור רמת פעלתנות ביטחונית אפקטיבית ושקולה ביחס לפעולות אויבינו (ולא התעלמות וכניעה לפרובוקציות)".
בהמשך נכתב כי לאור זאת, ראש הממשלה אישר וחידד את מדיניות הפעולה, ההנחיות והדגשים לגזרות השונות, בנוגע לעזה אלו היו ההחלטות:
1. העצמת השימוש במהלכים בתחום ההטבות ההומניטריות לחיוב ולשלילה ("אקורדיון"). לטובת השפעה על התנהלות ומדיניות חמאס. בעתיד, יש לכרוך זאת גם את נושא אכוונות הטרור. 2. קידום ההסדרה האזרחית עם חמאס. 3. קידום המוכנות המבצעית לסיכולים שהומלצו - ראשי חמאס (בדגש על חירום), מטה גדה (בשגרה ובחירום, מהאוויר ובחשאי)".