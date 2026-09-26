- ולא הזכיר אותן. כעת, במסמכים שנחשפו הערב (שבת) בחדשות רשת, מופיע מפורשות כי אחת ההחלטות באותו דיון היה "קידום ההסדרה האזרחית מול חמאס". בנוסף, ולמרות טענות נתניהו כי לא הומלץ לו על סיכול ראשי חמאס, במסמך שיצא מלשכתו נכתב מפורשות כי הוחלט על "קידום המוכנות המבצעית לסיכולים שהומלצו - ראשי חמאס".

- ולא הזכיר אותן. כעת, במסמכים שנחשפו הערב (שבת) בחדשות רשת, מופיע מפורשות כי אחת ההחלטות באותו דיון היה "קידום ההסדרה האזרחית מול חמאס". בנוסף, ולמרות טענות נתניהו כי לא הומלץ לו על סיכול ראשי חמאס, במסמך שיצא מלשכתו נכתב מפורשות כי הוחלט על "קידום המוכנות המבצעית לסיכולים שהומלצו - ראשי חמאס".

. בתחילת אותה שיחה אמר נתניהו כי "יש מגמות השתנות בכל הזירות להן אנו נדרשים לתת מענה - בעזה, בלבנון ובאיראן, כמחולל טרור מרכזי. אנחנו פועלים לתחום ולצמצם את ההסלמה תוך שימוש בהפעלת כוח מושכלת ומבוקרת (ולא בהימנעות מוחלטת מכך)".

. בתחילת אותה שיחה אמר נתניהו כי "יש מגמות השתנות בכל הזירות להן אנו נדרשים לתת מענה - בעזה, בלבנון ובאיראן, כמחולל טרור מרכזי. אנחנו פועלים לתחום ולצמצם את ההסלמה תוך שימוש בהפעלת כוח מושכלת ומבוקרת (ולא בהימנעות מוחלטת מכך)".

בנוגע לעזה, נכתב כי יש "להמשיך בהיערכות ובפעילות על הגדר מול הפרות הסדר; לחדד ולהעצים את המסרים והפעולות מול בלוני התבערה; ולהתחיל ולהעצים את השימוש במהלכים בתחום ההטבות ההומניטריות בדגש על הפועלים (הוספה וגריעה כתלות בהתנהלות צד אדום), ככלי נוסף מעבר לכלים ההתקפיים".

בנוגע לעזה, נכתב כי יש "להמשיך בהיערכות ובפעילות על הגדר מול הפרות הסדר; לחדד ולהעצים את המסרים והפעולות מול בלוני התבערה; ולהתחיל ולהעצים את השימוש במהלכים בתחום ההטבות ההומניטריות בדגש על הפועלים (הוספה וגריעה כתלות בהתנהלות צד אדום), ככלי נוסף מעבר לכלים ההתקפיים".

בנוגע לעזה, נכתב כי יש "להמשיך בהיערכות ובפעילות על הגדר מול הפרות הסדר; לחדד ולהעצים את המסרים והפעולות מול בלוני התבערה; ולהתחיל ולהעצים את השימוש במהלכים בתחום ההטבות ההומניטריות בדגש על הפועלים (הוספה וגריעה כתלות בהתנהלות צד אדום), ככלי נוסף מעבר לכלים ההתקפיים".

במסמך נכתב שנתניהו הדגיש כי "אף שאיננו מעוניינים להגיע להסלמה, נדרש להיערך להתלקחויות בשתי הזירות". בעקבות זאת הוא הנחה לקיים בראשותו "הערכת מצב מעמיקה בהקדם, ובנוסף התייעצות ביטחונית מצומצמת שתעסוק ב'מעשה בראשית'".

במסמך נכתב שנתניהו הדגיש כי "אף שאיננו מעוניינים להגיע להסלמה, נדרש להיערך להתלקחויות בשתי הזירות". בעקבות זאת הוא הנחה לקיים בראשותו "הערכת מצב מעמיקה בהקדם, ובנוסף התייעצות ביטחונית מצומצמת שתעסוק ב'מעשה בראשית'".

במסמך נכתב שנתניהו הדגיש כי "אף שאיננו מעוניינים להגיע להסלמה, נדרש להיערך להתלקחויות בשתי הזירות". בעקבות זאת הוא הנחה לקיים בראשותו "הערכת מצב מעמיקה בהקדם, ובנוסף התייעצות ביטחונית מצומצמת שתעסוק ב'מעשה בראשית'".