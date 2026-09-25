שבועיים וחצי אחרי הפרסום על שיחת האזהרה שנטען כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד קיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעט לפני טבח 7 באוקטובר - שממנה הוא לכאורה התעלם - פרסם הערב (יום שישי) גם "ניו יורק טיימס" תחקיר שבו לפי כמה גורמים המעורים בפרטים, השיחה אכן התקיימה.

( צילום: אלכס קולומויסקי, AP )

גורם שאמר כי שוחח עם בן זאיד (המוכר בכינוי MBZ), וגורם נוסף שאמר כי תודרך על אותה שיחה בין המנהיגים, אישרו כי היא התקיימה - וכי במהלכה MBZ הזהיר את נתניהו ממתקפה גדולה שחמאס שוקל להוציא לפועל. נתניהו, נזכיר, הכחיש בתוקף את קיומה של השיחה. באיחוד האמירויות סירבו ללחצים מצד ישראל לפרסם הכחשה ברורה לדיווח המקורי, וכעת הוא מקבל למעשה אימות נוסף, בתחקיר ב"טיימס" שעליו חתום גם כתב "ידיעות אחרונות" רונן ברגמן.

סירב לחיסול בכירים - כדי לשמור על שקט

ב"טיימס" דיווחו מפי חמישה גורמים ישראליים בכירים לשעבר כי נתניהו לא העביר את האזהרה הזו הלאה לבכירי מערכת הביטחון. בעיתון האמריקני דיווחו עוד כי קיבלו לידיהם פרוטוקול של דיון בנוגע למצב בעזה, שנתניהו כינס עם ראשי מערכת הביטחון כמה ימים אחרי השיחה, ב-1 באוקטובר 2023 - ובדיון הזה הוא לא הזכיר כלל את האזהרה מ-MBZ.

במקום זאת, כך לפי התחקיר, נתניהו אמר להם כי המטרה צריכה להיות לשמור על שקט בעזה, והביע התנגדות להצעה של כמה מהבכירים לשקול מתקפות צבאיות נגד בכירי חמאס ברצועה, בשל אחריותם לפיגועי הטרור שהיו באותה עת ביהודה ושומרון. באותו מפגש נתניהו גם אמר כי פעולה בעזה עלולה לחבל במאמצים שלו אז להגיע להסכם נורמליזציה עם סעודיה, הסכם שהוא האמין אז כי עשוי להיחתם באופן מיידי.

ב"טיימס" דיווחו כי השיחה בין נתניהו לנשיא האמירויות הייתה בסוף ספטמבר, וכי MBZ התקשר אל ראש הממשלה "כדי לומר לו שעל סמך מידע שקיבל, חמאס מתכנן לצאת למתקפה", לשון הדיווח. הפרט הזה מתבסס על שני גורמים שאמרו ל"טיימס" כי הם שוחחו עם "מישהו מהשיחה". אחד הגורמים הבהיר כי המידע לא היה ספציפי בנוגע לשאלה אם חמאס מתכנן לשגר רקטות או מתכונן לפלישה קרקעית מעבר לגבול.

אף שב"הארץ" דיווחו כי המידע שהעביר MBZ לנתניהו התבסס על המסר שהעביר מנהיג חמאס דאז בעזה יחיא סינוואר למתווך שזכה לכינוי "עיני פחם" - ובהמשך נחשף כשר הפלסטיני לשעבר סופיאן אבו זיידה - ב"טיימס" מדווחים כי לא ברור מי היו "המקורות המקוריים" של האזהרה שהעביר MBZ לנתניהו, וכי גם לא ברור אם בשיחה נדונו נושאים נוספים.

נתניהו כאמור הכחיש בתוקף את השיחה עם נשיא האמירויות, אבל MBZ לפי הדיווח, הזכיר את השיחה מספטמבר 2023 עם נתניהו בשיחה שקיים כמה חודשים לאחר מכן עם ראש ה-CIA דאז וויליאם ברנס. כך אמר ל"טיימס" גורם המעורה בפרטי אותה שיחה. "שייח מוחמד (MBZ) אמר לברנס כי במהלך שיחת הטלפון הוא שוחח עם נתניהו על איום ממשש ובא לאלימות בגדה המערבית או ברצועת עזה מצד חמאס".

ב"טיימס" דיווחו עוד, מפי אותם חמישה בכירים ישראלים לשעבר, כי שיחת הטלפון של נתניהו ונשיא האמירויות, והאזהרה ממנו, לא מוזכרות בחקירות הפנימיות שצה"ל ערך כחלק מתחקור טבח 7 באוקטובר. ב"טיימס" הדגישו כי נתניהו לא היה היחיד בישראל שהתעלם אז מסימני האזהרה שקדמו למתקפת הפתע של חמאס, וכי גם בצמרת הביטחון הישראלית היו מי שדחו שוב ושוב את חומרת איום הפלישה.