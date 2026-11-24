, ודרש מאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט וממשטרת מחוז ש"י לפרט בתצהיר עד יום חמישי הבא את הצעדים המעשיים למיגורה. נשיא העליון יצחק עמית כתב שהפורעים "מאיימים על החזון הציוני", והוסיף: "אי אפשר שלא לתהות כיצד תופעה כה חמורה, רחבת היקף ומתמשכת מתרחשת תחת עינם של הגורמים האמונים על שמירת הסדר באזור".

, ודרש מאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט וממשטרת מחוז ש"י לפרט בתצהיר עד יום חמישי הבא את הצעדים המעשיים למיגורה. נשיא העליון יצחק עמית כתב שהפורעים "מאיימים על החזון הציוני", והוסיף: "אי אפשר שלא לתהות כיצד תופעה כה חמורה, רחבת היקף ומתמשכת מתרחשת תחת עינם של הגורמים האמונים על שמירת הסדר באזור".

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהגישו מועצת הכפר בורקה ואחד מתושביו, באמצעות עו"ד מאג'יד חמדאן, נגד השתלטות אלימה לטענתם על קרקעות פרטיות תוך עקירת עצי זית, הקמת מאחזים בלתי חוקיים, השתלטות על בתים והצתת רכוש. העתירה הוגשה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, האלוף בלוט, ראש המינהל האזרחי, משטרת ישראל וגורמי ביטחון ואכיפה נוספים. המאחזים היהודיים בעתירה מכונים "בורקה 1" ו"בורקה 2".

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהגישו מועצת הכפר בורקה ואחד מתושביו, באמצעות עו"ד מאג'יד חמדאן, נגד השתלטות אלימה לטענתם על קרקעות פרטיות תוך עקירת עצי זית, הקמת מאחזים בלתי חוקיים, השתלטות על בתים והצתת רכוש. העתירה הוגשה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, האלוף בלוט, ראש המינהל האזרחי, משטרת ישראל וגורמי ביטחון ואכיפה נוספים. המאחזים היהודיים בעתירה מכונים "בורקה 1" ו"בורקה 2".

ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהגישו מועצת הכפר בורקה ואחד מתושביו, באמצעות עו"ד מאג'יד חמדאן, נגד השתלטות אלימה לטענתם על קרקעות פרטיות תוך עקירת עצי זית, הקמת מאחזים בלתי חוקיים, השתלטות על בתים והצתת רכוש. העתירה הוגשה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, האלוף בלוט, ראש המינהל האזרחי, משטרת ישראל וגורמי ביטחון ואכיפה נוספים. המאחזים היהודיים בעתירה מכונים "בורקה 1" ו"בורקה 2".

באופן חריג שילב עמית בהחלטתו תמונות של עצי הזית הבוערים שהגישו העותרים, ושעל אמיתותן לא חלקה המדינה. "מכיוון שתמונה שווה 1,000 מילים", הסביר את בחירתו. "עצי הזית בוערים משום שהוצתו כנטען על ידי פורעים שאינם עשבים שוטים בפאת השדה".

באופן חריג שילב עמית בהחלטתו תמונות של עצי הזית הבוערים שהגישו העותרים, ושעל אמיתותן לא חלקה המדינה. "מכיוון שתמונה שווה 1,000 מילים", הסביר את בחירתו. "עצי הזית בוערים משום שהוצתו כנטען על ידי פורעים שאינם עשבים שוטים בפאת השדה".

באופן חריג שילב עמית בהחלטתו תמונות של עצי הזית הבוערים שהגישו העותרים, ושעל אמיתותן לא חלקה המדינה. "מכיוון שתמונה שווה 1,000 מילים", הסביר את בחירתו. "עצי הזית בוערים משום שהוצתו כנטען על ידי פורעים שאינם עשבים שוטים בפאת השדה".

הוא הדגיש שלא מדובר באירוע נקודתי אלא בתופעה רחבה המשתקפת בעתירות רבות המונחות לפתחו של בג"ץ, אשר רבות מהטענות בהן כלל לא הוכחשו על ידי המדינה: "מדובר בתופעה שיטתית של פורעים הפולשים לבתיהם, לכפריהם ולמטעיהם של התושבים הפלסטינים, פוצעים ומכים אותם באכזריות, גונבים והורגים את צאנם, מציתים לולים, משחיתים תבואה ועצים, חותכים צינורות מים וחשמל".

הוא הדגיש שלא מדובר באירוע נקודתי אלא בתופעה רחבה המשתקפת בעתירות רבות המונחות לפתחו של בג"ץ, אשר רבות מהטענות בהן כלל לא הוכחשו על ידי המדינה: "מדובר בתופעה שיטתית של פורעים הפולשים לבתיהם, לכפריהם ולמטעיהם של התושבים הפלסטינים, פוצעים ומכים אותם באכזריות, גונבים והורגים את צאנם, מציתים לולים, משחיתים תבואה ועצים, חותכים צינורות מים וחשמל".

הוא הדגיש שלא מדובר באירוע נקודתי אלא בתופעה רחבה המשתקפת בעתירות רבות המונחות לפתחו של בג"ץ, אשר רבות מהטענות בהן כלל לא הוכחשו על ידי המדינה: "מדובר בתופעה שיטתית של פורעים הפולשים לבתיהם, לכפריהם ולמטעיהם של התושבים הפלסטינים, פוצעים ומכים אותם באכזריות, גונבים והורגים את צאנם, מציתים לולים, משחיתים תבואה ועצים, חותכים צינורות מים וחשמל".

מזה שנים, וביתר שאת מאז תחילת כהונתה של ממשלת נתניהו ומלחמת חרבות ברזל, נתונים פלסטינים ביהודה ושומרון למתקפות אלימות, הצתות והפקעת קרקעות מצד פעילי מאחזים וחוות. עיקר הפעילות האלימה מתבצעת בשטחי C, הנמצאים בשליטה אזרחית מלאה של ישראל, אך בשנה האחרונה היא התרחבה גם לשטחי B ואפילו A.

מזה שנים, וביתר שאת מאז תחילת כהונתה של ממשלת נתניהו ומלחמת חרבות ברזל, נתונים פלסטינים ביהודה ושומרון למתקפות אלימות, הצתות והפקעת קרקעות מצד פעילי מאחזים וחוות. עיקר הפעילות האלימה מתבצעת בשטחי C, הנמצאים בשליטה אזרחית מלאה של ישראל, אך בשנה האחרונה היא התרחבה גם לשטחי B ואפילו A.

מזה שנים, וביתר שאת מאז תחילת כהונתה של ממשלת נתניהו ומלחמת חרבות ברזל, נתונים פלסטינים ביהודה ושומרון למתקפות אלימות, הצתות והפקעת קרקעות מצד פעילי מאחזים וחוות. עיקר הפעילות האלימה מתבצעת בשטחי C, הנמצאים בשליטה אזרחית מלאה של ישראל, אך בשנה האחרונה היא התרחבה גם לשטחי B ואפילו A.