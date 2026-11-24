בג"ץ מתח הבוקר (שלישי) ביקורת חריפה על התמודדות כוחות הביטחון עם אלימות של יהודים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון, ודרש מאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט וממשטרת מחוז ש"י לפרט בתצהיר עד יום חמישי הבא את הצעדים המעשיים למיגורה. נשיא העליון יצחק עמית כתב שהפורעים "מאיימים על החזון הציוני", והוסיף: "אי אפשר שלא לתהות כיצד תופעה כה חמורה, רחבת היקף ומתמשכת מתרחשת תחת עינם של הגורמים האמונים על שמירת הסדר באזור".
בהחלטה - שאליה הצטרפו השופטות יעל וילנר ורות רונן - הטיל הנשיא עמית ספק בעמידתם של גורמי הביטחון בחובותיהם להגן על פלסטינים ורכושם, וטען שהפורעים פועלים לכאורה באופן מאורגן, בדומה למיליציות, ולא כעשבים שוטים.
ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהגישו מועצת הכפר בורקה ואחד מתושביו, באמצעות עו"ד מאג'יד חמדאן, נגד השתלטות אלימה לטענתם על קרקעות פרטיות תוך עקירת עצי זית, הקמת מאחזים בלתי חוקיים, השתלטות על בתים והצתת רכוש. העתירה הוגשה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, האלוף בלוט, ראש המינהל האזרחי, משטרת ישראל וגורמי ביטחון ואכיפה נוספים. המאחזים היהודיים בעתירה מכונים "בורקה 1" ו"בורקה 2".
בתחילת החודש הגישו העותרים בקשה דחופה לבג"ץ בעקבות הצתת מטעי זיתים בכפר, שבה לטענתם עלו באש מאות עצים. המדינה אישרה שכוח מג"ב שנשלח למקום אימת את קיומם של כעשרה מוקדי שריפה וכ-25 עצי זית שרופים.
באופן חריג שילב עמית בהחלטתו תמונות של עצי הזית הבוערים שהגישו העותרים, ושעל אמיתותן לא חלקה המדינה. "מכיוון שתמונה שווה 1,000 מילים", הסביר את בחירתו. "עצי הזית בוערים משום שהוצתו כנטען על ידי פורעים שאינם עשבים שוטים בפאת השדה".
הוא הדגיש שלא מדובר באירוע נקודתי אלא בתופעה רחבה המשתקפת בעתירות רבות המונחות לפתחו של בג"ץ, אשר רבות מהטענות בהן כלל לא הוכחשו על ידי המדינה: "מדובר בתופעה שיטתית של פורעים הפולשים לבתיהם, לכפריהם ולמטעיהם של התושבים הפלסטינים, פוצעים ומכים אותם באכזריות, גונבים והורגים את צאנם, מציתים לולים, משחיתים תבואה ועצים, חותכים צינורות מים וחשמל".
ליל הצתות ביו"ש בסוף השבוע:
מזה שנים, וביתר שאת מאז תחילת כהונתה של ממשלת נתניהו ומלחמת חרבות ברזל, נתונים פלסטינים ביהודה ושומרון למתקפות אלימות, הצתות והפקעת קרקעות מצד פעילי מאחזים וחוות. עיקר הפעילות האלימה מתבצעת בשטחי C, הנמצאים בשליטה אזרחית מלאה של ישראל, אך בשנה האחרונה היא התרחבה גם לשטחי B ואפילו A.
בהחלטתו התייחס השופט עמית גם למחיר הביטחוני והמדיני של התופעה. לדבריו, הפורעים מתעמתים עם חיילי צה"ל ומאלצים את הצבא להקצות כוחות להגנה על הפלסטינים על חשבון משימות אחרות: "אגב כך פוגעים הפורעים קשות בתדמיתה של מדינת ישראל בעולם כמדינה שומרת חוק, על כל המשתמע מכך מבחינת האפשרות להטלת סנקציות בינלאומיות, ודומה כי לא נפריז אם נאמר כי מעשיהם הם כשמן בגלגלי האנטישמיות".
עמית שיתף בהחלטתו בזיכרון ילדות מספרו של אליעזר שמאלי, "אנשי בראשית", המתאר את חייו של שומר יערות יהודי, בן דמותו של אלכסנדר זייד, שפרי עמלו הועלה באש בידי שכניו הערבים. "כמו מציתי הגורן, הצריף והלול - כן הפורעים-המציתים באיו"ש - מאיימים על החזון הציוני", כתב עמית. "הפורעים מקצצים בתשתית החזון הציוני, שהוא חזון של בנייה, חריש ונטיעה - ולא חזון של עקירה, הרס, הצתה והשמדה... פעולותיהם של הפורעים-החומסים הם חילול שם שמיים ברבים, פשוטו כמשמעו. מעשיהם נוגדים את המוסר היהודי הבסיסי".
אף שהמדינה עדכנה את בג"ץ כי צו סגירת השטח סביב הכפר בפני ישראלים הוארך בשנה נוספת, וכי בוצעו פעולות אכיפה נוספות בשני מאחזים בלתי חוקיים באזור, הבהיר עמית כי אין די בכך: "טוב עשה אלוף הפיקוד שהאריך את צו סגירת השטח. טוב עשה אלוף הפיקוד שהקצה כוחות מג"ב וצה"ל על מנת לפעול בשטח כנגד הפורעים, אלא שהצבא נמדד גם בתוצאה בשטח, והתמונה בשטח היא של עצי הזית השרופים".
הוא הוסיף שהאירועים המתוארים בעתירה, כמו גם בעתירות רבות נוספות, "מטילים צל כבד על עמידתם של האחראים לשמירה על שלום התושבים וביטחונם בחובות המוטלות עליהם".
השופטים הורו למדינה להגיש עד 3 בדצמבר הודעת עדכון שתכלול פירוט של צעדים מעשיים שננקטו או שבכוונת כוחות הביטחון לנקוט כדי למלא את חובותיהם. הם דרשו שהודעת העדכון תגובה בתצהיר מטעם האלוף בלוט ומפקד ימ"ר ש"י במשטרה. כמו כן, הורו לקיים דיון המשך בעתירה בהקדם האפשרי.
ראש מועצת הכפר בורקא, סאיל כנעאן, בירך על ההחלטה ואמר ל-ynet כי מקווה שההליך יוביל לשינוי במצב בשטח. עם זאת, הדגיש, התושבים עדיין אינם חשים ביטחון: "כל יום יש תקיפות. אין יום שעובר בלי תקיפה. לפני העתירה פנינו למשטרה, לצבא, למת"ק ולגורמי התיאום, אבל לא נעשו דברים מוחשיים בשטח. לא נותרה לנו ברירה אלא לפנות לבית המשפט".
הוא הוסיף שבמקביל פנה גם לשגרירות האמריקנית והעביר את החומרים לעורכי דין כדי שימשיכו לעקוב אחר הטיפול בנושא: "אנחנו מקווים שאולי הדברים ישתנו, שאנשים יבואו לתמוך בצדק ויסייעו להסיר את העוול מהמדוכאים".