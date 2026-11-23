בזמן שבארץ הדיון הציבורי נסוב סביב הקמת הממשלה ואפשרות חידוש המלחמה עם איראן , בשגרירויות ישראל באירופה ובעולם מזהים הדיפלומטים משבר אסטרטגי מחריף. שורה של שגרירים ודיפלומטים בכירים תיארו בשיחה עם ynet מציאות שבה האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון הפכה לנושא המרכזי שפוגע בלגיטימציה של ישראל, מרוקן מתוכן את מאמצי ההסברה ומכשיר את הקרקע לסנקציות בינלאומיות. הדוגמה האחרונה לכך אירעה הלילה (בין שבת לראשון) באזור רמאללה ובדרום הר חברון.

תיעוד מליל ההצתות וההתפרעויות ביו"ש





מאז שדעכה עוצמת הלחימה בחזיתות עזה ואיראן, נוצר ואקום תקשורתי ומדיני בזירה הבינלאומית – ואת הוואקום הזה ממלא כעת נושא אחד מרכזי: אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים. כל יום קמים לעוד דיווחים על עקירת עצי זית, שריפת בתים ומסגדים, ריסוס גרפיטי והתפרעויות של יהודים.

על פי עדויות של שגרירים ודיפלומטים ישראלים המשרתים בבירות מרכזיות, מדובר בסוגיה שמסוקרת "חדשות לבקרים" בתקשורת המרכזית, עולה באופן קבוע בהצהרות רשמיות של משרדי חוץ זרים והופכת לנושא השיחה המרכזי בכל פגישה דיפלומטית.

"80 אחוז מהזמן מדווחים על עזה והתמונות הקשות שיוצאות משם, וכשיש רגיעה - אלימות המתנחלים תופסת גובה", אמר דיפלומט בכיר המשרת באחת ממדינות מערב אירופה. לדבריו, הנזק הוא אדיר, וברמה האישית התחושה בקרב נציגי ישראל היא של מבוכה עמוקה. "אנשים שואלים אותנו שאלה בסיסית: האם ישראל היא בכלל מדינת חוק?".

גלריה האלימות ביו"ש הפכה לנושא מרכזי. מכוניות שרופות ליד כפר מאליכ ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

אחת הבעיות המרכזיות שעליהן מצביעים הדיפלומטים, היא "היפוך היוצרות" בזירה ההסברתית. במקום שנציגי ישראל בעולם ישקיעו את משאביהם בהסברת האיומים הקיומיים הנשקפים למדינה מצד אויביה, הם מוצאים את עצמם בעמדת התגוננות תמידית, נדרשים להסביר תופעות של אלימות, הצתות והרס מצד אזרחים ישראלים.

גם הבוקר, לאחר ליל התפרעויות והצתות של מכוניות ורכוש פלסטיני בארבעה מוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון, עלתה אלימות המתנחלים לכותרות של סוכנויות הידיעות. לפני יומיים, התעסקו העיתונים במותה של פודה פהידאת, הפלסטינית בת ה-72, שנורתה ככל הנראה בידי אזרח בזמן הפיגוע ליד ההתנחלות החדשה ביריחו .

"מול כל גורמי המקצוע, אנשי הקשר, גורמים רשמיים ושגרירים זרים - מכל שלל הנושאים המזיקים ליחסים עם ישראל, זהו הנושא המוביל בפער גדול מאוד", קבע שגריר בכיר של ישראל באירופה. "זה גורם לנזק תדמיתי קשה ולנזק מעשי קשה. לא יהיה נכון לנסות להסביר את זה. זה מגונה ומביש בכל קנה מידה, ומי שיגן על זה יאבד אמינות ורלוונטיות".

שגריר ותיק נוסף, המשרת באחת הבירות האירופיות, הוסיף: "אני יודע להסביר את המסר הישראלי כמעט בכל תחום ובכל נושא. יחד עם זאת, כאשר מועלים נגדי מקרים של טרור יהודי ביהודה ושומרון, אני מוצא את עצמי ללא נימוקים. ישנם דברים שלא ניתן להסביר, וכל ניסיון להסבירם לא יצלח".

"יש דברים שאי אפשר להסביר" ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

לדבריו, המציאות הזו מייצרת פרדוקס הרסני עבור ישראל: "אנחנו, מדינה שסבלה וסובלת מפיגועי טרור, נתפסים כמי שנוקטים אמצעי טרור נגד האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים. עצימת העין שומטת את הקרקע מתחת ללגיטימיות שלנו בזירה הבינלאומית".

המשבר האמיתי: היעדר אכיפה ותחושת גיבוי פוליטי

מניתוח דבריהם של הדיפלומטים עלה כי הקושי האמיתי מול בני שיחם בחו"ל אינו נובע רק מעצם קיומם של אירועי האלימות, אלא מהתחושה הרווחת בעולם כי ממשלת ישראל וזרועות הביטחון אינן פועלות כדי לעצור אותם – ולעיתים אף מעודדות אותם.

"הבעיה היא קודם כל היעדר תגובה הולמת של המדינה, ואפילו תמיכה ועידוד מצד שרים וחברי כנסת", הסביר שגריר ישראלי בכיר לשעבר. "תגובה של דיפלומטים צריכה להיות מגובה בעובדות: להראות ניסיונות של המשטרה והצבא למנוע מעשים כאלה, מעצרים, הגשת כתבי אישום וגינויים מצד בעלי תפקידים. לא רק שלא רואים את זה, רואים את ההיפך".

אמנם חלק מהשגרירים ציינו לחיוב את התבטאויותיו של שר החוץ גדעון סער , שהוביל קו תקיף נגד האלימות, וכן התבטאויות גינוי מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך בשטח הדיפלומטי התחושה היא שהאמירות על "קומץ" מתקבלות בלעג לנוכח הישנות המקרים. "אין שום הבנה מצד הציבור, התקשורת והממשלות באירופה מדוע אנחנו לא עוצרים לחלוטין את התופעה", אמר שגריר בכיר ומנוסה. "התחושה היא שאנחנו מאפשרים אותה מסיבות פוליטיות, בשל נוכחותם של גורמים קיצוניים בממשלה".

שגריר ישראלי בכיר אמר כי "אלימות המתנחלים מאוד מפריעה לנו בתקשורת. הנזק גדול כי זה שומט מידי ממשלים ידידותיים את האפשרות לתמוך בישראל וחושף אותם להתקפות של השמאל. אומרים לנו שלא יעזרו בנושא של אלימות מתנחלים באיחוד האירופי. רואים את זה כסוגיה הכי בעייתית לישראל".

שגריר ישראלי בבירה אירופית מסר: "בשיחות מדיניות אני מגנה בכל פה (הם טרוריסטים, לא מכירים במרות החוק החילוני וכד'), כשיש לי הזדמנות להתבטא בפומבי אז גם את זה אני עושה. הבעיה, כידוע, היא לא מה אומר שגריר ישראל במדינה זו או אחרת, אלא מה עושה משטרת ישראל, פרקליטות המדינה ומערכת השפיטה".

פער התודעה: מה שרואים משם לא רואים מכאן

נקודה קריטית שעלתה מדברי הדיפלומטים, היא הפער העצום בין האופן שבו האירועים מסוקרים בישראל לבין האופן שבו הם נצרבים בתודעה העולמית. בעוד שבישראל הדיווחים לעיתים קרובות מצומצמים או ממוסגרים בתוך הקשר ביטחוני רחב, בחו"ל הצופים נחשפים לתיעודים גולמיים ומטלטלים.

"הציבור בישראל לא רואה את התמונות שרואים בחו"ל, ולכן הוא לא מבין למה 'נטפלים' אלינו ונגרר לטענות על אנטישמיות", הבהיר דיפלומט בכיר. "הטענות על כך שהפלסטינים תקפו ראשונים לא משכנעות, כי התמונות מראות סיפור אחר לגמרי - דגש על הרס, שריפות, מכות, ואלימות כלפי עיתונאים ופעילים בינלאומיים שרואים את הדברים מכלי ראשון".

המראה הקשה ביותר עבור ההסברה הישראלית הוא תיעודים שבהם כוחות הביטחון נראים עומדים מנגד או אף משתפים פעולה עם הפורעים. "הצופים בחו"ל רואים את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון לא מצליח לעצור את זה, או גרוע מכך - משתף פעולה", התריעו הדיפלומטים. "למדינת ישראל יש אחריות לפי המשפט הבינלאומי להגן על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים. הפרת המחויבות הזו מסבכת אותנו קשות בבתי הדין הבינלאומיים ובדיפלומטיה".

המחיר המעשי: מסנקציות ועד חרם שקט

הנזק אינו מסתכם באובדן אהדה או בכותרות שליליות. השגרירים הזהירו כי התמשכות התופעה מתורגמת לצעדים מעשיים שפוגעים באינטרסים החיוניים של ישראל ובמעמדה הבינלאומי - ואפילו במפעל ההתיישבות עצמו. "כל סוגיית הסנקציות נגדנו מקבלת את הלגיטימציה שלה מהתופעה הזו", הבהיר אחד השגרירים באירופה. "הצעדים שננקטו לאחרונה על ידי מדינות מערביות נגד גורמים קיצוניים עלולים להתרחב ולהעמיק".

נזקי ההתפרעויות בכפר דיר אבו משעל ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

הנזק המדיני מתבטא בהתרחקות הדרגתית מקשרים עם ישראל בכל תחום - כלכלי, אקדמי, תרבותי וביטחוני - בין שמדובר בחרמות מוצהרים ובין שבהתרחקות שקטה שאינה מוכרזת בגלוי. "אין מי שגורם יותר נזק למפעל ההתנחלויות מאשר הפורעים האלו", סיכם אחד השגרירים הבכירים. "במעשיהם הם מכתימים ציבור שלם של מתנחלים שומרי חוק".

המסר שעלה מקולותיהם של אנשי משרד החוץ חד וברור: כל עוד ישראל לא תציג אכיפה נחושה, מעצרים ויד קשה בשטח, לדיפלומטים שלה לא יהיו הכלים להגן על שמה בעולם. "אין דרך לאף דיפלומט לשכנע תקשורת או ממשלה במדינת השירות שזה לא קורה, שזה שולי או שזו תעמולה", הם סיכמו. "ברגע שהמדינה תתחיל לטפל בנושא ברצינות - רק אז נוכל להתחיל לשקם את המעמד שלנו".

נראה כי המצב של ישראל בארצות הברית, ברקע הדיווחים על אלימות המתנחלים, חמור אפילו יותר מבאירופה. האקים ג'פריס, שצפוי להיבחר ליו"ר בית הנבחרים הבא ונחשב אוהד של ישראל, הצהיר שיש קונצנזוס בכל הנוגע להצעות נגד ישראל סביב " חוק ההגנה ומניעת האלימות בגדה המערבית ".

בריאיון לניו יורק טיימס, אמר ג'פריס כי "במהלך 100 הימים הראשונים, אני חושב שהצעד המכריע ביותר שנוכל לנקוט ביחס למצב ביהודה ושומרון הוא לקדם את חוק הגנה ומניעת אלימות מתנחלים בגדה המערבית. זה בהחלט משהו שאני חושב שנקבל תמיכה חזקה עבורו בתוך הקאוקוס הדמוקרטי בבית הנבחרים".

"בחו"ל רואים את הצבא משתף פעולה". חייל צה"ל סמוך ליריחו ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

החוק יאפשר מנגנון פדרלי למניעה, מעקב והטלת אחריות על המעורבים באלימות נגד פלסטינים ביו"ש. הנשיא האמריקני יוכל להטיל סנקציות על כל אדם - ללא קשר למוצאו - שהיה מעורב במישרין או בעקיפין בתכנון, מימון וביצוע של אלימות ביו"ש, לרבות אנשים שהיו יכולים למנוע אלימות ובכוונה לא מנעו. הסנקציות כוללות מניעת גישה לנכסים ולעסקאות אמריקניות, הסמכת שרי החוץ והגנת המולדת לשלול ויזה, לאסור כניסה לארה"ב ולבטל ויזות קיימות.

המשמעות של החוק היא הטלת סנקציות על ראשי המתנחלים וכן שרים כמו איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, וגם חברי כנסת של הימין שמזוהים עם המתנחלים, כמו לימור סון הר מלך. דיפלומט ישראלי בכיר אמר שמול אלימות המתנחלים אנו במצב חירום. לדבריו, ממשלת ישראל הבאה תצטרך לטפל בזה בכל הכוח ולהראות "דמי רצינות" ולא רק דיבורים.