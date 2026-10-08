ראש עיריית דימונה, בני ביטון, התייחס הבוקר (חמישי) לאזהרת ראש השב"כ , דוד זיני , על החשש מפני נסיונות להקים בפזורה הבדואית "גדודים כמו צבאיים" בנגב, ואמר כי מדובר בנושא שדורש טיפול משולב של כלל גורמי המדינה. בריאיון לאולפן ynet הוא קרא ללנס את ראשי הרשויות בנגב ולהציג בפניהם את המידע שעליו מבוססת האזהרה.

ריאיון אולפן עם בני ביטון | ראש עיריית דימונה ( צילום: ליאור שרון )





בני ביטון. "יש לנו איזו אחריות על התושבים" ( צילום:מוטי קמחי )

"אני חושב שמן הדין מעבר לזה שהוא עדכן את הקבינט הביטחוני, אז אני חושב שראשי השב"כ היו צריכים לכנס אותנו כראשי רשויות ולהגיד לנו", אמר ביטון. לדבריו, ראשי הרשויות התריעו לאורך השנים על הברחות נשק ועל בעיות נוספות בנגב, ולכן אין להותיר אותם מחוץ לתמונה.

בהתייחסו לדיווחים על הקמת גדודים חמושים ותשתיות צבאיות בפזורה הבדואית, אמר ביטון כי קיבל פניות רבות מתושבים וממנהיגים בנגב. "אי אפשר לזרוק אמירה כזאתי ולהגיד הנה השביעי לאוקטובר הבא שמגיע, ואי אפשר להכפיש את כל המגזר הבדואי, זה לא יעלה על הדעת", אמר.

ביטון הוסיף כי ראשי הרשויות הבדואיות עצמם ביקשו להכניס את השב"כ לטיפול בבעיה. "אם השב"כ סוף סוף נכנס, וזיני אומר אמירה כזאתי, אני חושב שהאמירה כזו צריכה לכנס אותנו להסביר לנו ואני חושב שגם אנחנו נוכל להיות להם עזר", אמר.

"לא רוצה לשמוע את זה מאמצעי התקשורת"

תמודדות עם המצב דורשת שילוב של אכיפה כלכלית, טיפול בסמים, תעסוקה והריסת בתים. "יש יש פה פצצה מתקתקת, אמיתית, אני אומר פצצה מתקתקת - חייבים להיכנס לעובי הקורה ולטפל בה", אמר.

ביטון קרא גם לשיתוף פעולה בין המשטרה לשב"כ, ולשילוב ראשי הרשויות בטיפול. "השילוב של שני הדברים ביחד, של גם המשטרה וגם השב"כ, זה שילוב מנצח. השילוב השלישי והצלע השלישי צריכים להכניס אותנו כראשי רשויות", אמר.