בנימין נתניהו, שמכהן כעת כראש ממשלת מעבר, ממשיך לדחוף לפעולה צבאית נגד איראן, בין שבפעולה משותפת עם האמריקנים או כפעולה עצמאית של ישראל, שתיעשה עם אור ירוק אמריקני.

נתניהו העלה את העניין גם בפגישת העדכון הביטחוני שקיים היום (ראשון) עם יו"ר ישר גדי איזנקוט, המועמד להרכבת הממשלה - פגישה שהחלק הפוליטי שלה התפוצץ , כשהצדדים הגדירו זאת כ"פערים גדולים". הנושא האיראני נדון גם ב ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני .

גלריה "למרות הרושם בתקשורת, איראן עדיין על הכוונת" ( צילום: AP/Alex Brandon, חיים גולדברג/פלאש 90, REUTERS/Stringer )

בישראל ממתינים כעת להכרעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבשיחות איתו נתניהו העלה את הצורך בתקיפה. בוושינגטון חוזרים מחופשת חג ההודיה והנושא יידון בבית הלבן ובפנטגון. טראמפ צפוי לקיים דיון על איראן, לצד דיון נוסף שיקיים על שיקום עזה - לאחר החלטת הקבינט לאפשר כניסה לרצועת עזה של 4,000 חיילים מכוח הייצוב הבינלאומי (ISF), בהמשך ללחץ אמריקני כבד.

למעט ראש המוסד רומן גופמן , במערכת הביטחון סבורים שאין דחיפות מבצעית לפעולה מיידית באיראן. עם זאת, יש כל הזמן מוכנות מבצעית ותיאום בין צה"ל לפיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) - אם תגיע הנחיה מהדרג המדיני לפעולה.

גורם ישראלי שמעורה בפרטים אמר: "העניין האיראני לא נשכח בכלל, למרות הרושם הזה. פשוט פחות מדברים על איראן בתקשורת, אבל היא עדיין על הכוונת. יש עדיין רצון ונכונות לתקוף, אבל מחכים לטראמפ".

נתניהו לאיזנקוט בפגישה בקריה: "אני צריך לסיים את עיסוקיי" ( צילום: אלכס קולומויסקי, יריב כץ, shutterstock )

ל-ynet נודע כי באותה פגישה בין נתניהו לאיזנקוט , שהתקיימה היום בקריה, אמר נתניהו: "אני צריך לסיים את עיסוקיי" - משמע להיות ראש הממשלה במה שמכונה "האירוע הביטחוני הקרוב". נתניהו לא נקב במועד או בזמן שבו הוא דורש להישאר ראש הממשלה. בליכוד הכחישו כי בפגישה נתניהו דרש להישאר בתפקיד ראש הממשלה בתקופה הקרובה, ואמרו שהוא הציע שאיזנקוט ייכנס מיד לתפקיד.