של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לעזה. זאת בהמשך לשיחת הטלפון בין רה"מ בנימין נתניהו לג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של טראמפ,

של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לעזה. זאת בהמשך לשיחת הטלפון בין רה"מ בנימין נתניהו לג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של טראמפ,

בין השאר, צפויה ישראל לאשר את פריסת כוח הייצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאשר יציאתם של כ-4,000 פלסטינים להכשרה משטרתית במצרים לאחר שעברו אישור של שב"כ, הכנסת ציוד וחומרים להקמת בסיסים עבור הכוח הבינלאומי וכן קידום פרויקטים הומניטריים ותשתיתיים ברצועה. כל אלו

בין השאר, צפויה ישראל לאשר את פריסת כוח הייצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאשר יציאתם של כ-4,000 פלסטינים להכשרה משטרתית במצרים לאחר שעברו אישור של שב"כ, הכנסת ציוד וחומרים להקמת בסיסים עבור הכוח הבינלאומי וכן קידום פרויקטים הומניטריים ותשתיתיים ברצועה. כל אלו

אמרו כי חמאס הסכים להתפרק מנשקו בסוף יולי, וכעת מכינים את הפעולות הלוגיסטיות לצעד זה. בהתאם לתוכנית, רק אחרי פירוז ארגון הטרור יחל השיקום ברצועה. במקרה וחמאס לא יתפרק מנשקו ברצון - צה"ל יקבל "אור ירוק" לבצע את הפירוק בכוח.

אמרו כי חמאס הסכים להתפרק מנשקו בסוף יולי, וכעת מכינים את הפעולות הלוגיסטיות לצעד זה. בהתאם לתוכנית, רק אחרי פירוז ארגון הטרור יחל השיקום ברצועה. במקרה וחמאס לא יתפרק מנשקו ברצון - צה"ל יקבל "אור ירוק" לבצע את הפירוק בכוח.