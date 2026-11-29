הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס היום (ראשון) בשעה 18:30 במשרד ראש הממשלה בירושלים. הוא צפוי לאשר שורת צעדים לוגיסטיים במסגרת יישום תוכנית "20 הנקודות" של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לעזה. זאת בהמשך לשיחת הטלפון בין רה"מ בנימין נתניהו לג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של טראמפ, שבה דחק האחרון להתקדם ביישום התוכנית.
בין השאר, צפויה ישראל לאשר את פריסת כוח הייצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאשר יציאתם של כ-4,000 פלסטינים להכשרה משטרתית במצרים לאחר שעברו אישור של שב"כ, הכנסת ציוד וחומרים להקמת בסיסים עבור הכוח הבינלאומי וכן קידום פרויקטים הומניטריים ותשתיתיים ברצועה. כל אלו דרישות מועצת השלום במטרה להתקדם בתוכנית.
גורמים במועצת השלום אמרו כי חמאס הסכים להתפרק מנשקו בסוף יולי, וכעת מכינים את הפעולות הלוגיסטיות לצעד זה. בהתאם לתוכנית, רק אחרי פירוז ארגון הטרור יחל השיקום ברצועה. במקרה וחמאס לא יתפרק מנשקו ברצון - צה"ל יקבל "אור ירוק" לבצע את הפירוק בכוח.
לפני שבוע וחצי נחשף ב-ynet התסכול שהביעו במועצת השלום מישראל. אנשיה הגיעו לישראל ובאמתחתם מצגת קצרה, והזמינו גורמים ישראלים כדי להסביר להם עד כמה המצב חמור ודוחק.
במצגת, ממנה עלה המסר כי ישראל עומדת "לפספס את הרכבת", הוצעו חלופות אחרות לרצועת עזה - ביניהן "ממשל אמריקאי וקונגרס בעתיד", "אולי באמצעות אונר"א", "הרשות הפלסטינית" - ואף "חמאס". זאת בטענה כי ממשלת נתניהו היא זו שתוקעת מקלות בגלגלים.