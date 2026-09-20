מתקפה אוקראינית מאסיבית על מוסקבה ביום האחרון ל"בחירות" לפרלמנט הרוסי: הרשויות ברוסיה הודיעו כי צבא אוקראינה שיגר הלילה (בין שבת לראשון) כ-1,600 כטב"מים לעבר מחוזות שונים ברוסיה, כ-450 מתוכם לבירה מוסקבה. שני בני אדם נהרגו בתקיפות וכ-20 נוספים נפצעו. על פי דיווחים מהבירה הרוסית בית זיקוק ברובע קאפוטניה בחלק הדרום-מזרחי של מוסקבה נפגע ובתיעודים שהופצו מהאזור נראה עשן מיתמר מכמה מוקדים של מתקן האנרגיה.

התקיפה במוסקבה





תיעוד שהופץ בתקשורת האוקראינית מהתקיפה של בית הזיקוק סמוך למוסקבה

מדובר במתקן נפט שנחשב לספק מפתח של אנרגיה לבירת רוסיה ולמחוז מוסקבה כולו. על פי הערכות הוא מספק כ-40% מצורכי האנרגיה של מוסקבה. עוד דווח על פגיעה ישירה של כטב"ם בבניין מגורים במוסקבה. במקביל הודיע מושל מחוז מוסקבה כי כטב"ם פגע בגג בניין בן 21 קומות בפרבר של הבירה ראמנסקויה. כתוצאה מכך פרצה בבניין שריפה וכ-400 תושבים פונו ממנו. אישה בת 44 נהרגה מפגיעה אחרת בראמנסקויה מפגיעה של כטב"ם בבית מגורים בן שלוש קומות. אזרח נוסף נהרג מפגיעה ישירה בביתו.

המתקפה האוקראינית מגיעה ביום האחרון של "הבחירות" שנערכות ברוסיה לפרלמנט (הדומא) כשבמחוז מוסקבה מתקיימות במקביל בחירות לפרלמנט האזורי. המתקפה האוקראינית גם במכה תדמיתית אישית לא פשוטה עבור ראש עיריית מוסקבה סרגיי סוביאנין שממוקם במקום השני ברשימת מפלגת השלטון "רוסיה המאוחדת", שמזוהה כמובן עם הנשיא ולדימיר פוטין.

סוביאנין עצמו כתב הבוקר ברשתות החברתיות: "המתקפה חסרת התקדים נועדה לטרפד את קיום הבחירות, האויב כשל בכך". באתר הרשמי של ראש עיריית מוסקבה והממשל העירוני נכתב כי "יום הבחירות החל ללא תקלות".

התקיפה האוקראינית הלילה יכולה ליצור מתיחות ביחסים עם ארצות הברית. רק בשבוע שעבר קרא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעמיתו האוקראיני וולודימיר זלנסקי שלא לתקוף בתי זיקוק בעומק שטח רוסיה – מהלך שלטענתו של טראמפ מביא למחסור עולמי בדלקים ועליית מחירים בשוק האנרגיה.

זלנסקי מצידו לא התחייב להיענות לדרישת טראמפ והגיב עליה בהודעה שבה נאמר בין היתר: "אוקראינה הציעה ששותפותיה יבטיחו הסכם עם רוסיה שיביא להפסקת ההרס של תשתיות קריטיות. יש להגן על מזון, אנרגיה וצרכים בסיסיים אחרים החיוניים לקיום חיים, והתקיפות הרוסיות מופנות בראש ובראשונה נגד המטרות הללו. מדי יום מותקפים מתקני אנרגיה אוקראיניים, תשתיות של נמלים, מערכי לוגיסטיקה ואפילו מחסנים שבהם מאוחסנים מזון ותרופות". כעת נותר לראות כיצד יגיב ממשל טראמפ לתקיפה המסיבית האוקראינית על אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה.

הרוגים ונזק רב גם באוקראינה

גם באוקראינה לא היה שקט הלילה: אם ושני ילדיה נהרגו במתקפה רוסית על מחוז קייב. נזק כבד נגרם לרכוש אזרחי כתוצאה מהמתקפה. אתמול דווח כי ארבעה בני אדם נהרגו בתקיפה רוסית על רכב במחוז סומי ועל פגיעה ישירה במתחם קניות במחוז דנייפרו שכתוצאה ממנו נפצעו לפחות 5 בני אדם.

התפתחויות אלו מגיעות על רקע חשש באירופה מהסלמה בעימות עם רוסיה לאחר סיום "הבחירות" לפרלמנט הרוסי שבו יהיה רוב מוחץ לנציגים שנבחרו בקפידה על ידי הקרמלין. על פי חלק מההערכות השלטון הרוסי עשוי להכריז על גיוס נרחב כדי להרחיב את הניסיונות להשתלט על שטחים אוקראיניים נוספים או אף לפתוח חזית שנייה מול מערב אירופה.