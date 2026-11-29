שבועות ספורים אחרי המפלה שספגה המפלגה הרפובליקנית בבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית , גורמים בולטים בתנועת MAGA של הנשיא דונלד טראמפ כבר נערכים למערכת הבחירות של 2028 - ופועלים כדי להכשיר דור חדש של פוליטיקאים שימשכו את המפלגה ימינה. העיתון הבריטי "גרדיאן" דיווח היום (ראשון) על רשת הקשרים של בכירי ארגון פוליטי חדש בשם American Ascent ("הנסיקה האמריקנית"), שמייסדיו רואים במאבק הפוליטי בארה"ב "מלחמת אזרחים קרה".

גלריה דונלד טראמפ ( צילום: The White House )

הארגון, שעל הקמתו הוכרז ב-9 בנובמבר, מבקש לאתר צעירים בעלי שאיפות פוליטיות, להכשיר אותם לתפקידי הנהגה ולסייע בגיבוש דור העתיד של הימין האמריקני. לפי אתר החדשות "פוליטיקו", מייסד הארגון ויו"ר מועצת המנהלים שלו, איש העסקים הניו יורקי תומאס קלינגנשטיין, העמיד לטובתו מימון ראשוני של 12 מיליון דולר. אף שהקמת הארגון הוכרזה ימים ספורים לאחר תבוסת הרפובליקנים בבחירות, יוזמיו הבהירו כי העבודה עליו החלה עוד קודם לכן.

באתר האינטרנט של הארגון כבר מוצג ניתוח מפורט של המרוצים הצפויים בבחירות 2028 לבית הנבחרים, לסנאט ולתפקידי המושלים במדינות ארה"ב. בחודש דצמבר צפוי הארגון לפרסם את פרטי תוכנית ההכשרה שלו ואת התנאים להגשת מועמדות אליה. המטרה המוצהרת היא להכשיר צעירים לתפקידי שלטון ולהבטיח את השפעתו של המחנה השמרני גם בשנים הבאות.

קלינגנשטיין משתמש כבר שנים במונח "מלחמת אזרחים קרה" כדי לתאר את המאבק בין השמאל לימין בארה"ב. בסדרת סרטונים שפרסם ב-2021 הוא הציג את המאבק כמלחמה בין מי שמעוניינים לשמר את אורח החיים האמריקני לבין מי שרוצים, לטענתו, להרוס אותו. לדבריו, הפערים בין המחנות גדולים מכדי שניתן יהיה לגשר עליהם. בריאיון שהעניק החודש ל"פוליטיקו", לרגל הקמת הארגון, הוא הביע התנגדות לשיתוף פעולה בין הרפובליקנים לדמוקרטים.

תומאס קלינגנשטיין, מייסד ארגון American Ascent. תרם כ-12 מיליון דולר למחנה הרפובליקני במערכת הבחירות האחרונה ( מתוך אתר American Ascent )

תומך טראמפ עם כובע MAGA. "אליטות מושחתות" ( צילום: gettyimages )

הרטוריקה הזו באה לידי ביטוי גם באתר האינטרנט של הארגון החדש, שבו נטען כי "אליטות מושחתות" גררו את ארה"ב למלחמת אזרחים קרה. מייסדי הארגון מאשימים גורמים במערכות החינוך, התקשורת, הטכנולוגיה ובעולם העסקים בפגיעה במורשת האמריקנית, ומציגים את הכשרת המנהיגים הצעירים כאמצעי לבלימת מה שהם מכנים הידרדרותה של ארה"ב. באתר מבהירים המייסדים כי בכוונתם להפוך את הניצחונות הזמניים של המחנה שלהם בעשור האחרון להישג קבוע שיישמר במאה הקרובה. הם שואבים השראה גם ממלחמת העצמאות של ארה"ב ומציגים באתר דגל היסטורי שעליו נכתב "לכבוש או למות". לצד הרטוריקה הלוחמנית, הם מדגישים כי מטרתם אינה לטפח שנאה כלפי אזרחים אמריקנים אחרים - אלא לגבש מחויבות אידיאולוגית ארוכת טווח בקרב דור המנהיגים הבא.

הסערה האנטישמית, אחיינו של קנדי וההסתייגות מדמוקרטיה

בראש הארגון עומד ראיין נויהאוס, ששימש בעבר ראש המטה של נשיא מכון המחקר השמרני "קרן המורשת" (Heritage Foundation), אחד הגופים המשפיעים ביותר על הימין האמריקני, שעמד מאחורי גיבוש "פרויקט 2025" - תוכנית מקיפה לשינוי פני הממשל הפדרלי עם חזרתו של טראמפ לבית הלבן. בנובמבר אשתקד התפטר נויהאוס מתפקידו בעקבות סערה שהתחוללה במכון, לאחר שנשיאו קווין רוברטס פרסם סרטון שבו הגן על מגיש הטלוויזיה טאקר קרלסון . האחרון עורר ביקורת חריפה בעקבות ריאיון אוהד שערך עם ניק פואנטס , פעיל ימין קיצוני המזוהה עם אידיאולוגיית העליונות הלבנה, שהביע בעבר הערצה לאדולף היטלר.

לפי "גרדיאן", רוברטס אמר לעובדיו כי נויהאוס הוא שניסח עבורו את הדברים בסרטון, ורמז כי הטעה אותו בנוגע לתמיכת העובדים בתוכן הדברים. נויהאוס הוחלף בתפקידו יום לאחר פרסום הסרטון, וכעבור ימים אחדים התפטר מהמכון. בקרן המורשת הבהירו אז כי הוא התפטר ולא פוטר. נויהאוס עצמו שיתף ברשת X פוסט שקרא לעובדים שהביעו זעם על הסרטון להתפטר.

שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור. אחיין של רעייתו הוא בכיר בארגון ( צילום: AP Photo / Chris O'Meara )

טאקר קרלסון וניק פואנטס. נשיא הארגון התפטר מהמכון הקודם שבו עבד בגלל הריאיון שקיימו ( צילום: מתוך האינסטגרם )

אחד מסגניו של נויהאוס בארגון החדש הוא ג'קסון היינס, אחיינה של השחקנית שריל היינס , רעייתו של שר הבריאות האמריקני רוברט קנדי ג'וניור . היינס שימש בעבר עוזרו האישי של קנדי במהלך הקמפיין שלו לנשיאות, ובהמשך עבד כיועץ בחברת לובינג. קנדי אף הציג אותו כאחיינו במהלך השימוע שנערך לו בסנאט בינואר אשתקד, לקראת אישור מינויו לשר הבריאות. לפי "גרדיאן", ארבעה ימים בלבד לאחר ההכרזה על הקמת הארגון, שיתף היינס ברשת X דיווח של רשת "פוקס ניוז" על קריאתו של פוליטיקאי רפובליקני להפסיק לחלוטין את ההגירה לארה"ב לתקופה מסוימת. היינס צירף לפרסום ציטוט שייחס לפוליטיקאי השמרני פט ביוקנן, הקושר בין זהותו של עם לבין שפתו, אמונתו, תרבותו, מוצאו, דמו ואדמתו. המונחים "דם ואדמה" מזוהים בין היתר עם האידיאולוגיה הלאומנית של המשטר הנאצי.

בכיר נוסף בארגון הוא בראדלי דבלין, סגן הנשיא לענייני תקשורת אסטרטגית, ששימש עד לאחרונה עורך פוליטי ומגיש פודקאסט באתר החדשות השמרני "דיילי סיגנל". לפי "גרדיאן", באחד מפרקי הפודקאסט, באוקטובר 2024, הביע דבלין הסתייגות מהדמוקרטיה וטען שגם האבות המייסדים של ארה"ב לא היו מחסידיה הגדולים. בפרק האחרון שהגיש, בחודש שעבר, אמר כי משימתו היא להשיב לידיו של המחנה שלו את השליטה בממשל ובמדינה, וכי ימשיך לפעול למען מטרה זו גם בתפקידו החדש.

קלינגנשטיין, המממן המרכזי של הארגון החדש, מכהן גם כיו"ר מכון המחקר השמרני קלרמונט. עם אנשי המכון נמנה עורך הדין ג'ון איסטמן, שהיה מעורב בגיבוש התוכנית שבמסגרתה ביקשו אנשי טראמפ מסגנו דאז, מייק פנס, למנוע את אישור ניצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ב-2020. ב-2023 פרסם קלינגנשטיין סדרת ראיונות אוהדים עם איסטמן, שהמשיך להגן על פועלו בפרשה. באפריל השנה שלל בית המשפט העליון של קליפורניה לצמיתות את רישיונו של איסטמן לעריכת דין, בעקבות מעורבותו בניסיון להפוך את תוצאות הבחירות.

בראדלי דבלין, סגן הנשיא לענייני תקשורת אסטרטגית. דמוקרטיה זה אוברייטד ( מתוך אתר American Ascent )

קלינגנשטיין הפך בשנים האחרונות לאחד התורמים הגדולים למחנה הרפובליקני. לפי נתוני ועדת הבחירות הפדרלית בארה"ב, במהלך מערכת הבחירות האחרונה ועד ל-14 באוקטובר הוא תרם כ-12 מיליון דולר לוועדות פעולה פוליטיות – בנפרד מהמימון הראשוני שהעמיד לטובת הארגון החדש. ביולי לבדו העביר קלינגנשטיין חמישה מיליון דולר לוועדת פעולה פוליטית שמימנה קמפיינים לטובת יותר מ-30 מועמדים רפובליקנים לבית הנבחרים ונגד 28 מועמדים דמוקרטים. תרומתו היוותה כמעט מחצית מסך התרומות שקיבלה הוועדה. קת'רין סטיוארט, סופרת וחוקרת של הימין הקיצוני והלאומנות הנוצרית בארה"ב, אמרה ל"גרדיאן" כי השימוש בריבוי ועדות פעולה פוליטיות וארגונים מאפיין את המחנה הזה. לדבריה, במקרים רבים מקורו של הכסף במספר מצומצם של תורמים, אך הוא מועבר דרך גופים שונים, בין היתר כדי להסתיר את זהותם.

חבר נוסף בהנהלת הארגון הוא טיילר באוייר, בכיר בארגונים Turning Point Action ו-Turning Point USA, המזוהים עם הפעיל השמרני צ'רלי קירק , ש נורה למוות בשנה שעברה מגג בניין סמוך ממרחק של כ-180 מטרים בעת שדיבר בדיבייט באוניברסיטת יוטה ואלי. נגד באוייר הוגש ב-2024 כתב אישום במסגרת פרשת "האלקטורים המזויפים" באריזונה, שבמרכזה עמד ניסיון להעניק לטראמפ את קולות האלקטורים של המדינה אף שביידן ניצח בה. באוגוסט השנה ביטל בית המשפט את ההליך, אך הותיר לתביעה אפשרות להגיש מחדש את האישומים. חבר נוסף במועצת המנהלים הוא קלינט בראון, בכיר לשעבר בקרן המורשת, שלפי הביוגרפיה שלו היה אחראי על גיבוש סדר היום החקיקתי במסגרת "פרויקט 2025". בהמשך הוא סייע בהליך שנועד להבטיח את אישור מינויו של קאש פאטל לראש ה-FBI בסנאט.

בדיקת "גרדיאן" העלתה כי לשישה מתוך שמונת חברי ההנהלה והצוות הבכיר של הארגון החדש יש קשרים מקצועיים בהווה או בעבר למכון קלרמונט - נתון שממחיש את מעורבותו העמוקה של מכון המחקר ביוזמה הפוליטית החדשה.

האחווה הלאומנית הנוצרית שמיועדת לגברים בלבד

הארגון החדש משתף פעולה עם שורה של גופים שמרניים שכבר פועלים לגיוס צעירים לפוליטיקה האמריקנית. חלק מהמעורבים ביוזמה מקיימים קשרים עם סביבתו הפוליטית של סגן הנשיא ג'יי די ואנס , שנחשב לאחד המועמדים האפשריים לרשת את טראמפ בבחירות 2028. אחד הגופים שיסייעו לארגון החדש באיתור מועמדים עתידיים הוא State Leadership Initiative, שאת הקמתו יזם בין היתר איש הון הסיכון נייט פישר. האחרון היה הנשיא המייסד של סניף בדאלאס של אחווה בשם "האגודה להתחדשות אזרחית אמריקנית" (SACR), המיועדת לגברים בלבד ומזוהה עם הלאומנות הנוצרית בארה"ב.

הלוגו של "האגודה להתחדשות אזרחית אמריקנית״ (SACR)

בתחקיר שפרסם "גרדיאן" ב-2024 נחשפו מסמכים פנימיים של האחווה, שבהם פורטו שאיפותיה לעצב מחדש את המשטר האמריקני ולהבטיח לאורך זמן את הדומיננטיות הפוליטית והחברתית של תפיסת עולמה הדתית. בין היתר, חברי האחווה ביקשו לגבש מאגר של מועמדים פוטנציאליים לתפקידים בממשל עתידי שיזדהה עם השקפת עולמם. גם נשיא מכון קלרמונט ובכירים נוספים בו נקשרו לפעילות האחווה, ומכון המחקר העביר לה יותר מ-26 אלף דולר עם הקמתה.

הקשרים בין הגופים מעלים גם שאלות משפטיות: הארגון State Leadership Initiative, שאמור לסייע באיתור מועמדים פוליטיים, רשום כארגון צדקה הפטור ממס, ובהתאם לחוק האמריקני אסור לו להתערב בקמפיינים של מועמדים בבחירות. במסמכים שהגיש בעבר לרשויות הצהיר כי פעילותו אינה מתמקדת בבחירות או בחקיקה. לפי "גרדיאן", לא ברור כיצד הפעילות המתוכננת לאיתור מועמדים מתיישבת עם ההגבלות הללו.

ארגון נוסף השותף ליוזמה הוא American Moment, שהוקם ב-2021 ומכשיר צעירים שמרנים לתפקידים בממשל האמריקני. מנכ"ל הארגון, ניק סולהיים, הסביר בשנה שעברה כי לא די במינוי בכירים המזוהים עם טראמפ, וכי יש להבטיח שגם הדרגים הזוטרים יהיו מחויבים למדיניותו. את שאיפת הארגון הגדיר כ"לייצר 10,000 סטיבן מילרים" - בהתייחס ל סטיבן מילר , ראש הסגל של הבית הלבן, שנחשב לאחד האדריכלים המרכזיים של מדיניות ההגירה הנוקשה של טראמפ.

סטיבן מילר לצד טראמפ. המודל לחיקוי של הדור הבא ( צילום: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

לפי דיווח באתר החדשות האמריקני "סמאפור", הארגון בוחן את עמדותיהם של המועמדים לתוכניות ההכשרה שלו בנושאים כמו התנגדות להגירה, סחר חופשי ומעורבות צבאית אמריקנית מעבר לים. אחד ממייסדיו אף השתלב בהמשך בתפקיד בכיר במערך המינויים של ממשל טראמפ. גם הארגון הזה זכה בעבר לתמיכה כספית מהקרן של קלינגנשטיין. מייק האוול, שעומד בראש הארגון השמרני Oversight Project, אמר ל"פוליטיקו" כי מצביעים צעירים בארה"ב מעוניינים בגירוש המוני של מהגרים, בהימנעות ממלחמות חדשות ובמיגור השחיתות - וכי לשם כך יש להציב בעמדות כוח אנשים המחויבים ליישום המדיניות הזו.