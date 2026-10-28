גלריה פלאביו בולסונרו יורד מהמטוס הפרטי במיאמי ( צילום: Ricardo Arduengo / AFP )

בתיעוד של AFP נראה בולסונרו יוצא מהמטוס יחד עם בני משפחתו, לאחר שדלת המטוס נפתחה. גם מצלמות רויטרס תיעדו את המשפחה יורדת ממטוס מדגם Gulfstream G400 ועושה את דרכה לתוך נמל התעופה. לפי דיווח של רשת NPR האמריקנית, אנשי ביטחון במדים ליוו את בני המשפחה לרכב שהמתין להם, כשהם נושאים מטריות גדולות שהסתירו אותם מעיני העיתונאים שהתאספו במקום. בולסונרו לא מסר הצהרה ולא השיב לשאלות העיתונאים שהמתינו לו.

נחיתתו של בולסונרו בארה"ב מגיעה לאחר שהוא עורר ביממה האחרונה גל של שמועות באשר למקום הימצאו. לפי נתוני אתר מעקב הטיסות FlightAware, המטוס הפרטי שהוביל אותו ואת משפחתו המריא הבוקר מגואיאקיל שבאקוודור, שבה עצר לתדלוק, ונחת במיאמי בסביבות השעה 9:25 בבוקר לפי השעון המקומי. המסע החל אמש, כשבולסונרו ובני משפחתו חצו את הגבול היבשתי מברזיל לארגנטינה, ומשם המריאו במטוס פרטי לאקוודור.

פרט נוסף שנחשף בתקשורת הברזילאית הוא שבולסונרו השתמש בדרכונו האיטלקי כדי להיכנס לארגנטינה, אף שבית המשפט העליון בברזיל הורה לו למסור את כל דרכוניו, לרבות מסמכי נסיעה זרים. לפי העיתון הברזילאי "פוליה דה סאו פאולו", אשתו פרננדה ושתי בנותיהם הציגו מסמכים ברזילאיים. הרשויות בארגנטינה אישרו כי בני המשפחה נכנסו לשטחה עם מסמכי נסיעה תקפים וכי לא נרשמה כל מניעה חוקית לכניסתם.

בולסונרו ובני משפחתו בנחיתה במיאמי. הוסתרו במטריות שחורות ( צילום: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: AP Photo/Marta Lavandier )

( צילום: Ricardo ARDUENGO / AFP )

הגעתו לארה"ב התאפשרה לאחר שמחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי תעניק לו ולבני משפחתו אשרות כניסה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בעל ברית ותיק של משפחת בולסונרו, הביע תמיכה בהגעתם למדינה. המהלך עלול להחריף את המתיחות בין וושינגטון לברזיליה, אחרי שהנשיא לולה האשים את הממשל האמריקני בשיתוף פעולה עם משפחת בולסונרו בניסיון להשיבה לשלטון.

בולסונרו צפוי לשבור מחר את שתיקתו ולהתייחס לראשונה בפומבי לבריחתו. פאולו פיגיירדו, מקורב למשפחת בולסונרו, הודיע כי הפוליטיקאי יכנס מסיבת עיתונאים במיאמי בשעות אחר הצהריים. לדבריו, בולסונרו נמצא כעת ב"מקום בטוח" ו"נח עם משפחתו". פיגיירדו טען כי בשעות האחרונות הופצו בתקשורת דיווחים כוזבים וסותרים על מקום הימצאו, וחלקם אף יוחסו לגורמים רשמיים במדינות אחרות.

בולסונרו הבן, בן 45, נמלט מברזיל יומיים בלבד אחרי שהפסיד ללולה בסיבוב השני בבחירות לנשיאות, שבו זכה ב-48.21% מהקולות לעומת 51.79% לנשיא המכהן מהשמאל. הוא סירב להכיר בתוצאות וטען לאי-סדרים בהצבעה, מבלי שהציג ראיות המבססות טענה לזיוף התוצאות. במקביל, בית המשפט העליון בברזיל הורה לו למסור את דרכוניו בעקבות חקירות שמתנהלות נגדו בחשד לשחיתות ולהלבנת הון. הוא לא מילא אחר ההוראה, והרשויות ביטלו את תוקף דרכונו. בתוך כך, בית המשפט העליון בברזיל הכחיש היום דיווחים שלפיהם המשטרה הפדרלית פשטה על אחוזתו של בולסונרו בשכונת לאגו סול היוקרתית בברזיליה.

נשיא ארגנטינה מיליי. סייע לבולסונרו? ( צילום: REUTERS/Mariana Nedelcu )

למרות האיסור שהוטל עליו לצאת מברזיל, נגד בולסונרו לא הוצא צו מעצר בעת שנמלט מהמדינה. לפי העיתון הברזילאי "פוליה דה סאו פאולו", המשטרה הפדרלית אף לא קיימה מעקב אחר תנועותיו מרגע שעזב את ביתו בברזיליה. ארבעת בני המשפחה גם לא עברו בביקורת גבולות של המשטרה הפדרלית בעת יציאתם מברזיל, משום שהמעבר היבשתי לארגנטינה אינו מחייב הליך כזה לאזרחים ברזילאים.

רק ביום שני, לאחר שנדרש למסור את דרכוניו, הצהיר בולסונרו כי אין בכוונתו לעזוב את ברזיל וכי בכוונתו להתגונן מפני החשדות נגדו, שאותם הוא מכחיש. כעת, אחרי שהגיע לארה"ב, עדיין לא ברור כמה זמן הוא מתכוון להישאר במדינה. כהונתו בסנאט הברזילאי צפויה להסתיים בפברואר, ואז הוא גם יאבד את חסינותו הפרלמנטרית מהעמדה לדין.

הבריחה עוררה סערה גם בארגנטינה, שם הוגשה תלונה פלילית בדרישה לחקור את נסיבות מעברו של בולסונרו במדינה. חברת הפרלמנט מרסלה פגאנו דרשה לבדוק אם גורמים רשמיים סייעו לו לצאת למדינה אחרת למרות האיסור שהטיל עליו בית המשפט בברזיל. היא ביקשה לשמר את תיעודי מצלמות האבטחה במעבר הגבול ובנמל התעופה, את רשימות הנוסעים ואת מסמכי הזמנת המטוס הפרטי. "הגבול הארגנטינאי אינו מסדרון VIP של אף אחד", הצהירה.

ז'איר בולסונרו. התפוח לא נופל רחוק מהעץ ( צילום: AP Photo/Luis Nova )

במקביל דיווח האתר הארגנטינאי Infobae, בהסתמך על מקורות בממשל, כי ממשלתו של הנשיא חאבייר מיליי סייעה בתיאום המבצע שאפשר את יציאתו של בולסונרו. לפי הדיווח, גורמים בממשל היו מעורבים בבחינת האפשרויות הלוגיסטיות והמשפטיות, בניסיון למנוע הסתבכות של הרשויות הארגנטינאיות.