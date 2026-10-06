ב צרפת דיווחו בצהריים (יום ג') על התחדשות העימותים ב" מרד התלמידים " ששוטף בימים האחרונים את המדינה. לאורך הבוקר דווח על עשרות אלפים שצעדו בכמה ערים, בהפגנות שרובן הגדול התנהל ללא תקריות חריגות, אבל בצהריים דווח על התנגשויות בין מפגינים לבין שוטרים בשטרסבורג, שם תועדו מפגינים נעזרים בפחי אשפה כדי להיאבק בשוטרים, וגם בליון ובקן. בשלוש הערים דווח כי השוטרים השתמשו בגז מדמיע. לפי שעה לא ברור מה היקף העימותים, אולם בצרפת ניכרת מתיחות גדולה שתימשך לאורך היום – שהוכרז על ידי ארגוני המחאה כעל יום הפגנות ארצי.

גז מדמיע וקרב עם פחים: עימותים ב"מרד התלמידים" בצרפת





גלריה רעולי פנים על פסי רכבת בשטרסבורג, עם פחים שמגוננים עליהם מהשוטרים

גז מדמיע שרוסס בעימותים בעיר רן ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

( צילום: Alain JOCARD / AFP )

השוטרים השתמשו גם בתותחי מים. בהפגנה ברן ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

( צילום: Alain JOCARD / AFP )

מחאת התלמידים בצרפת, נזכיר, התלקחה בשבוע שעבר כשתלמידים ממאות בתי ספר, במיוחד בפרברים העניים שבהם מתגוררות משפחות ממעמד הפועלים, כגון פרבר סן דני של הבירה פריז, החלו לחסום את הכניסה לבתי הספר שלהם, לחסום כבישים, להבעיר פחים ולתקוף שוטרים ועוברי אורח, לכאורה במחאה על הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים . ההפגנות פרצו בשעה שממשלת צרפת מנסה להעביר את תקציב המדינה לשנת 2027, ששם לו למטרה לצמצם את הגירעון.

מאז תחילת ההפגנות ביום שני שעבר הוצתו או נבזזו לפחות 24 בתי ספר, ו-78 אנשי הוראה נפצעו. בעימותים נפצעו גם לפחות 715 שוטרים, לצד 215 בני נוער. לפי העדכון האחרון של הרשויות, ברחבי צרפת כולה נעצרו מתחילת המחאה כבר 6,000 בני אדם, רובם בני נוער, ומשרד המשפטים מסר היום כי מתוכם 1,800 יועמדו לדין, בהם 1,483 קטינים. הנזק שנגרם לרכוש במחאה האלימה מוערך בעשרות מיליוני אירו. מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות.

צעדה שנערכה היום בעיר רן. רוב ההפגנות היום לא היו אלימות ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

עם שלט נגד מקרון, בבורדו ( צילום: Christophe ARCHAMBAULT / AFP )

עם כאפייה, במרסיי ( צילום: Miguel MEDINA / AFP )

מלנשון מצדו הכחיש מעורבות פעילה במחאה, והוא וארגוני עובדים המסייעים להם מאשימים מנגד את המשטרה בהפעלת יד קשה מדי כלפי התלמידים. זו מצדה מגינה על התנהלותה ומדגישה כי השוטרים הגיבו בצורה "מידתית" – כשברקע תיעודים של מתפרעים שתוקפים שוטרים, ולפחות אחד מהם עבר ניסיון לינץ' המוני. "תיזהרו", אמר בצהריים מלנשון למפגינים הצעירים בצעדה גדולה בפריז. "מה שאתם עושים הוא דבר מדהים. זו תנועת הנוער העוצמתית ביותר שראינו ב-50 השנים האחרונות, ואף אחד לא יכול לומר שאתם טועים, כי אתם צודקים".

בצעדות היום בערי צרפת השתתפו גם הורים שמצדדים בילדיהם, וחוששים שיסבלו גם הם מנחת זרועם של שוטרים אלימים. "אל תיגעו בילד שלי!", נכתב למשל על שלט שהניפה אישה בהפגנה בעיר רן. בתיכון הלן בושר ברובע ה-20 של פריז – שנותר היום סגור ומחוצה לו הציתו המפגינים פחי אשפה ואופניים כדי ליצור מחסום מאולתר בכניסה למקום – עמדו גם כן הורים בין המפגינים לבין השוטרים, כמעין כוח משגיח וחוצץ. לפי איגודי הסטודנטים, היום נסגרו ברחבי המדינה בעקבות המחאה 1,800 בתי ספר תיכוניים – מתוך 3,700 בסך הכול – אבל בהמשך מסר משרד הפנים כי שיתוק מלא או חלקי היה רק ב-900 בתי ספר.

צעדה הבוקר בבורדו ( צילום: AP Photo/Caroline Blumberg )

( צילום: AP Photo/Caroline Blumberg )

גם באי הצרפתי ראוניון, שבאוקיינוס ההודי, הפגינו היום תלמידים ( צילום: Richard BOUHET / AFP )

( צילום: Richard BOUHET / AFP )

בעקבות המחאה הנרחבת, ראש הממשלה של הנשיא עמנואל מקרון, סבסטיאן לקורנו, הורה לשריו למצוא פתרונות לדרישות המרכזיות של התלמידים. בין היתר, הם דורשים פתרון למחסור במורים, לבחון מחדש את אורכו של יום הלימודים, שבצרפת הוא מהארוכים באירופה ונמשך מ-8 בבוקר עד 6 בערב, וכן לבחון את הצורך בהפסקות צהריים ארוכות יותר. הממשלה תבחן גם עבודות שיפוץ הנדרשות בבתי ספר ישנים, ולקורנו מסר כי דרש מהשרים להגיש את הצעותיהם עד סוף אוקטובר.

אלא שמציאת מקורות מימון לכך צפויה להיות משימה קשה, בשעה שהממשלה מנסה כאמור לצמצם את הגירעון ההולך ותופח, והחשש מהיקף החוב הצרפתי, מהצמיחה הכלכלית החלשה ומהיעדר נכונות לרסן את ההוצאות הממשלתיות הביא בימים האחרונים לזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות של צרפת. אלו עלו בשבוע שעבר, לזמן קצר, ליותר מ-5% – שיא של 24 שנה.

צרפת מוותרת על המרכז: לה פן ומלנשון צפויים להתמודד ראש בראש בסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות ( צילום: REUTERS/Fabrizio Bensch/Abdul Saboor )