בצרפת דיווחו בצהריים (יום ג') על התחדשות העימותים ב"מרד התלמידים" ששוטף בימים האחרונים את המדינה. לאורך הבוקר דווח על עשרות אלפים שצעדו בכמה ערים, בהפגנות שרובן הגדול התנהל ללא תקריות חריגות, אבל בצהריים דווח על התנגשויות בין מפגינים לבין שוטרים בשטרסבורג, שם תועדו מפגינים נעזרים בפחי אשפה כדי להיאבק בשוטרים, וגם בליון ובקן. בשלוש הערים דווח כי השוטרים השתמשו בגז מדמיע. לפי שעה לא ברור מה היקף העימותים, אולם בצרפת ניכרת מתיחות גדולה שתימשך לאורך היום – שהוכרז על ידי ארגוני המחאה כעל יום הפגנות ארצי.
מחאת התלמידים בצרפת, נזכיר, התלקחה בשבוע שעבר כשתלמידים ממאות בתי ספר, במיוחד בפרברים העניים שבהם מתגוררות משפחות ממעמד הפועלים, כגון פרבר סן דני של הבירה פריז, החלו לחסום את הכניסה לבתי הספר שלהם, לחסום כבישים, להבעיר פחים ולתקוף שוטרים ועוברי אורח, לכאורה במחאה על הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים. ההפגנות פרצו בשעה שממשלת צרפת מנסה להעביר את תקציב המדינה לשנת 2027, ששם לו למטרה לצמצם את הגירעון.
מאז תחילת ההפגנות ביום שני שעבר הוצתו או נבזזו לפחות 24 בתי ספר, ו-78 אנשי הוראה נפצעו. בעימותים נפצעו גם לפחות 715 שוטרים, לצד 215 בני נוער. לפי העדכון האחרון של הרשויות, ברחבי צרפת כולה נעצרו מתחילת המחאה כבר 6,000 בני אדם, רובם בני נוער, ומשרד המשפטים מסר היום כי מתוכם 1,800 יועמדו לדין, בהם 1,483 קטינים. הנזק שנגרם לרכוש במחאה האלימה מוערך בעשרות מיליוני אירו. מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת הבלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות.
מלנשון מצדו הכחיש מעורבות פעילה במחאה, והוא וארגוני עובדים המסייעים להם מאשימים מנגד את המשטרה בהפעלת יד קשה מדי כלפי התלמידים. זו מצדה מגינה על התנהלותה ומדגישה כי השוטרים הגיבו בצורה "מידתית" – כשברקע תיעודים של מתפרעים שתוקפים שוטרים, ולפחות אחד מהם עבר ניסיון לינץ' המוני. "תיזהרו", אמר בצהריים מלנשון למפגינים הצעירים בצעדה גדולה בפריז. "מה שאתם עושים הוא דבר מדהים. זו תנועת הנוער העוצמתית ביותר שראינו ב-50 השנים האחרונות, ואף אחד לא יכול לומר שאתם טועים, כי אתם צודקים".
בצעדות היום בערי צרפת השתתפו גם הורים שמצדדים בילדיהם, וחוששים שיסבלו גם הם מנחת זרועם של שוטרים אלימים. "אל תיגעו בילד שלי!", נכתב למשל על שלט שהניפה אישה בהפגנה בעיר רן. בתיכון הלן בושר ברובע ה-20 של פריז – שנותר היום סגור ומחוצה לו הציתו המפגינים פחי אשפה ואופניים כדי ליצור מחסום מאולתר בכניסה למקום – עמדו גם כן הורים בין המפגינים לבין השוטרים, כמעין כוח משגיח וחוצץ. לפי איגודי הסטודנטים, היום נסגרו ברחבי המדינה בעקבות המחאה 1,800 בתי ספר תיכוניים – מתוך 3,700 בסך הכול – אבל בהמשך מסר משרד הפנים כי שיתוק מלא או חלקי היה רק ב-900 בתי ספר.
בעקבות המחאה הנרחבת, ראש הממשלה של הנשיא עמנואל מקרון, סבסטיאן לקורנו, הורה לשריו למצוא פתרונות לדרישות המרכזיות של התלמידים. בין היתר, הם דורשים פתרון למחסור במורים, לבחון מחדש את אורכו של יום הלימודים, שבצרפת הוא מהארוכים באירופה ונמשך מ-8 בבוקר עד 6 בערב, וכן לבחון את הצורך בהפסקות צהריים ארוכות יותר. הממשלה תבחן גם עבודות שיפוץ הנדרשות בבתי ספר ישנים, ולקורנו מסר כי דרש מהשרים להגיש את הצעותיהם עד סוף אוקטובר.
אלא שמציאת מקורות מימון לכך צפויה להיות משימה קשה, בשעה שהממשלה מנסה כאמור לצמצם את הגירעון ההולך ותופח, והחשש מהיקף החוב הצרפתי, מהצמיחה הכלכלית החלשה ומהיעדר נכונות לרסן את ההוצאות הממשלתיות הביא בימים האחרונים לזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות של צרפת. אלו עלו בשבוע שעבר, לזמן קצר, ליותר מ-5% – שיא של 24 שנה.
גל התסיסה הנוכחי מתפרץ שבעה חודשים לפני הבחירות לנשיאות, על רקע אקלים חברתי ופוליטי מתוח ממילא, כאשר מועמדת הימין הקיצוני מרין לה פן מובילה בסקרים ומחירי הדלק מזנקים. לפי שעה מנבאים הסקרים כי לה פן לא תנצח בסיבוב הראשון, וכי בסיבוב השני והמכריע היא תתמודד מול מנהיג השמאל הרדיקלי מלנשון – ותביס אותו. כך או כך, הפירוש של דו קרב כזה הוא שצרפת זונחת את המרכז הפוליטי, ומוצאת עצמה צריכה לבחור בין שתי מפלגות הנחשבות קיצוניות. היום, בצל גל המחאות, הציגה לה פן את תוכניתה הכללית – והבטיחה להגדיל עוד יותר את הקיצוץ שהיא מבטיחה לחולל בהוצאות הציבוריות אם תיבחר, בין היתר כדי לבסס את אמינותה בקרב משקיעים.