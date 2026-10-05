בתגובתה, חזרה אפיק על עמדתה, לפיה יש לקיים את פסק הדין בעניין הבחירות למבקר המדינה, ולקבוע מועד לקיום ההצבעה החוזרת "בהקדם האפשרי וככל הניתן עוד בתקופת כהונתה של הכנסת הנוכחית".

בתגובתה, חזרה אפיק על עמדתה, לפיה יש לקיים את פסק הדין בעניין הבחירות למבקר המדינה, ולקבוע מועד לקיום ההצבעה החוזרת "בהקדם האפשרי וככל הניתן עוד בתקופת כהונתה של הכנסת הנוכחית".

בתגובתה, חזרה אפיק על עמדתה, לפיה יש לקיים את פסק הדין בעניין הבחירות למבקר המדינה, ולקבוע מועד לקיום ההצבעה החוזרת "בהקדם האפשרי וככל הניתן עוד בתקופת כהונתה של הכנסת הנוכחית".

אפיק הכירה בכך כי נוכח העובדה שחלפו יותר משלושה חודשים מאז פסק הדין של בג"ץ בנושא, ישנם גם שיקולים הנובעים מהסמיכות לבחירות, התנהלות הכנסת בפגרה ושינויים בהרכב הכנסת, שכן חמישה חברי כנסת התפטרו מאז ובהתאם חמישה נכנסו במקומם - אך זה לא מבטל את החובה, לדבריה, לציית לפסק הדין.

אפיק הכירה בכך כי נוכח העובדה שחלפו יותר משלושה חודשים מאז פסק הדין של בג"ץ בנושא, ישנם גם שיקולים הנובעים מהסמיכות לבחירות, התנהלות הכנסת בפגרה ושינויים בהרכב הכנסת, שכן חמישה חברי כנסת התפטרו מאז ובהתאם חמישה נכנסו במקומם - אך זה לא מבטל את החובה, לדבריה, לציית לפסק הדין.

אפיק הכירה בכך כי נוכח העובדה שחלפו יותר משלושה חודשים מאז פסק הדין של בג"ץ בנושא, ישנם גם שיקולים הנובעים מהסמיכות לבחירות, התנהלות הכנסת בפגרה ושינויים בהרכב הכנסת, שכן חמישה חברי כנסת התפטרו מאז ובהתאם חמישה נכנסו במקומם - אך זה לא מבטל את החובה, לדבריה, לציית לפסק הדין.

למבקר המדינה. בעקבות ההחלטה הדרמטית, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו אף התייעצויות אם לקיים את פסיקת בג"ץ, ובקואליציה קראו לא לקיים בחירות חוזרות.

למבקר המדינה. בעקבות ההחלטה הדרמטית, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו קיימו אף התייעצויות אם לקיים את פסיקת בג"ץ, ובקואליציה קראו לא לקיים בחירות חוזרות.

הבחירות, נזכיר, נערכו בין ראבילו, פרקליטו האישי של נתניהו, לשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. בסיבוב הראשון, אלרון קיבל את תמיכתם של 60 ח"כים, אך מאחר שהרוב הנדרש לניצחון בסיבוב הראשון עומד על 61, הח"כים נקראו להצבעה בסיבוב שני. עו"ד ראבילו, שכאמור נבחר בסופו של דבר לתפקיד, קיבל בסיבוב זה 57 קולות בלבד. עם פתיחת הסיבוב השני פרצה מהומה במליאה לאחר ש

הבחירות, נזכיר, נערכו בין ראבילו, פרקליטו האישי של נתניהו, לשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. בסיבוב הראשון, אלרון קיבל את תמיכתם של 60 ח"כים, אך מאחר שהרוב הנדרש לניצחון בסיבוב הראשון עומד על 61, הח"כים נקראו להצבעה בסיבוב שני. עו"ד ראבילו, שכאמור נבחר בסופו של דבר לתפקיד, קיבל בסיבוב זה 57 קולות בלבד. עם פתיחת הסיבוב השני פרצה מהומה במליאה לאחר ש