נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הלילה (בין שלישי לרביעי) בתקיפה קשה נוספת באיראן, בצל המתיחות הגוברת במצר הורמוז. "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי כבר די נמאס לנו", אמר טראמפ בנאום שנשא בכנס בחירות באלסקה. דבריו של הנשיא מגיעים לאחר שהצהיר בשבוע שעבר כי לא יתקוף שוב באיראן לפני בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ב-3 בנובמבר.
במקביל לאיומיו של טראמפ, שני בכירים איראנים חשפו הלילה בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן אימצה אסטרטגיה חדשה להגברת התקיפות נגד ספינות במצר הורמוז ובאזורים נוספים במפרץ הפרסי, במטרה לשמור על מחירי הנפט בעולם גבוהים ולהשפיע על תוצאות בחירות האמצע. לדבריהם, ההחלטה על שינוי האסטרטגיה התקבלה בדרגים הגבוהים ביותר של ההנהגה האיראנית, והיא מתואמת בין כלל מוקדי השלטון במדינה.
שני הבכירים, ששוחחו עם רויטרס בעילום שם, לא פירטו את כל מרכיבי האסטרטגיה החדשה, אך אחד מהם אמר כי לפני כעשרה ימים החלה איראן להשתמש בשיטות תקיפה שונות נגד כלי שיט שלטענתה מפרים את המגבלות שהטילה על התנועה הימית במצר הורמוז. השינוי, לדבריו, נוגע הן לסוג התקיפות והן לתדירות שלהן, וכבר הוביל לעלייה במספר התקיפות נגד ספינות באזור. "המטרה היא לסכל את המאמצים של ארה"ב ובעלות בריתה להוריד את מחירי הנפט בעולם", אמר אחד הבכירים. הבכיר השני הבהיר כי טהרן לא תאפשר לטראמפ להביא לירידה במחירים לפני הבחירות בנובמבר. "בדיוק כשהם יחשבו שהם מתקרבים לנקודה שבה המחירים יירדו, אנחנו נדחוף אותם ממנה", אמר, והוסיף: "זה משחק שחמט".
לפי הבכירים, חלק מרכזי באסטרטגיה הוא הרחבת טווח התקיפות אל מעבר למצר הורמוז, גם למפרץ עומאן ולאזורים ימיים מרוחקים יותר. נתונים שנאספו על ידי גורמי ביטחון ימי מצביעים על כך שהשינוי כבר מורגש בשטח: בימים האחרונים הותקפו כלי שיט גם מול חופי קטאר ואיחוד האמירויות. "ספינות כאלה לא יהיו בטוחות בשום מקום, אפילו מחוץ למצר הורמוז", הזהיר אחד הבכירים האיראנים.
גם בצבא האמריקני מזהים שינוי בשיטות הפעולה של איראן. גורם צבאי אמריקני אישר לרויטרס כי לאחר שארה"ב השמידה חלק ניכר מיכולות המכ"ם האיראניות, החלו משמרות המהפכה להשתמש בתצפיתנים לא חמושים שפועלים מתוך סירות קטנות, כדי לאתר מטרות אפשריות לתקיפה - ובהן גם ספינות של הצי האמריקני.
אותו גורם חשף לראשונה תקרית שהתרחשה בשבוע שעבר, שבה זיהה הצבא האמריקני תצפיתנים איראנים שפעלו מתוך ספינת דאו, כלי שיט מסורתי המשמש באזור, והעבירו מידע על מטרות למשמרות המהפכה. הכוחות האמריקניים התעמתו עם כלי השיט, הורו לאנשי הצוות לנטוש אותו - ולאחר מכן השמידו אותו. לדברי הגורם, לא היו נפגעים בתקרית. עם זאת, הוא טען כי למרות השינוי בטקטיקה, איראן עדיין אינה מצליחה למנוע את הגברת יצוא הנפט דרך מצר הורמוז. לדבריו, התקיפות האמריקניות פגעו קשות בצי האיראני, ובטהרן נמנעים מלסכן את סירות התקיפה המהירות שנותרו ברשותם.
כמות התקיפות בימים האחרונים - הכי גבוהה מפרוץ המלחמה
במקביל, נתונים עצמאיים מצביעים על זינוק במספר התקיפות נגד ספינות מסחריות שעדיין מפליגות באזור. ב-48 השעות האחרונות תועדו לפחות חמש תקריות שבהן היו מעורבות מכליות נפט וכלי שיט מסחריים אחרים בסביבת מצר הורמוז, ובהן גם תקיפות באמצעות כטב"מים. לפי ניתוח נתונים של גורמי ביטחון ימי ודיווחים שהועברו למרכז הבריטי למבצעי סחר ימי (UKMTO), קצב התקיפות בימים האחרונים הגיע לרמות הגבוהות ביותר מאז פרוץ המלחמה. קצב דומה נרשם גם בין 3 ל-5 באוקטובר, אך כעת מסתמנת הסלמה מחודשת. "יש עלייה בקצב התקיפות, והיא נראית מכוונת", אמר גורם בתחום הביטחון הימי לרויטרס.
האיום האיראני אינו מסתכם בהגברת התקיפות. שני הבכירים ששוחחו עם רויטרס אמרו כי טהרן פועלת להגיע למצב שבו אף כלי שיט שמפר את המגבלות שהטילה לא יוכל לעבור במצר הורמוז. "בקרוב תהיה סגירה מוחלטת", הצהיר אחד מהם. האיומים והתקיפות האיראניים כבר צמצמו משמעותית את התנועה במצר, והובילו לעלייה במחירי הנפט. אף שחלק מהמשלוחים ממשיכים לעבור בו, חברות ספנות נאלצות להתמודד עם סכנת תקיפה, עלויות ביטוח גבוהות והוצאות תפעול הולכות וגדלות, שמקשות על החזרת התנועה הימית לשגרה.
בדוח שפרסם ביום ראשון מרכז המידע הימי המשותף (JMIC), בהובלת הצי האמריקני, נקבע כי רמת האיום על ספינות מסחריות במצר הורמוז נותרה "חמורה" - הדרגה השנייה בגובהה בסולם האיומים. בדוח צוין כי משמרות המהפכה ממשיכים לבצע תקיפות, ניסיונות תקיפה ופעולות הטרדה, ובהן טיסות כטב"מים מעל ספינות, מעקב ממוקד אחר כלי שיט מסחריים ופניות אליהם באמצעות קשר רדיו.
האסטרטגיה האיראנית החדשה מגיעה בתקופה רגישה במיוחד מבחינת הנשיא טראמפ, פחות מחודש לפני בחירות האמצע לקונגרס, שיקבעו את מאזן הכוחות הפוליטי בוושינגטון. המלחמה מול איראן, שעלותה לארה"ב נאמדת בכשלושה מיליארד דולר בחודש, הפכה לאחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות.
טראמפ בוחן את המשך צעדיו מול איראן, אך כבר הצהיר כאמור כי אינו מתכוון לפתוח בתקיפות חדשות נגדה לפני הבחירות. במקביל, ארה"ב ממשיכה להפעיל מצור ימי על נמלים איראניים ולהרחיב את הסנקציות הכלכליות על טהרן, בניסיון להפעיל עליה לחץ להגיע להסכם שיביא לסיום העימות. מנגד, נראה שבטהרן מבקשים לנצל את הרגישות הפוליטית של טראמפ למחירי האנרגיה ולהפוך את מצר הורמוז למנוף לחץ ישיר עליו. ככל שמחירי הנפט יישארו גבוהים, כך עשויות להתגבר גם ההשלכות הכלכליות והפוליטיות של המלחמה בארה"ב.