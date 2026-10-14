נשיא ארצות הברית

דונלד טראמפ

איים הלילה (בין שלישי לרביעי) בתקיפה קשה נוספת ב

איראן

, בצל

המתיחות הגוברת במצר הורמוז

. "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי כבר די נמאס לנו", אמר טראמפ בנאום שנשא בכנס בחירות באלסקה. דבריו של הנשיא מגיעים לאחר ש

הצהיר בשבוע שעבר