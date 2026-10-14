גורם ביטחוני ישראלי העריך היום (רביעי) שירושלים לא תיזום תקיפה נגד איראן לפני הבחירות. אבל, באותה המידה, בישראל מגבירים את הכוננות למקרה שאיראן או הפרוקסי שלה ינסו להתערב בבחירות ולתקוף.
ישראל העבירה מסרים שאם איראן "תעשה טעות", ישראל תתקוף אותה באופן חסר תקדים. גורם ישראלי אמר שכמו בעבר, הכול תלוי במה רוצה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ובלי הסכמה ממנו ישראל לא תוכל לתקוף את איראן, ונראה לפחות כרגע שטראמפ לא קיבל החלטה ומתלבט בנושא הזה.
גורם ישראלי הוסיף כי "יש הבנה שבלי מהלך קרקעי של האמריקנים אין שום סיכוי למשהו אחר וחדש. ולעשות עוד מאותו הדבר לפני הבחירות באמריקה - יביא לטראמפ אסון פוליטי. צריך לקחת בחשבון סיכוי למיסקלקולציה. האיראנים עלולים לחשוב שישראל עומדת לתקוף וינסו להקדים אותה".
את דברי הגורמים חיזק באופן מסוים גם ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו. הוא נשאל בריאיון לגל"צ על אפשרות של תקיפה יזומה בטהרן לפני הבחירות, ואמר: "לדעתי זה לא נוח לנו".
במהלך הלילה איים טראמפ בתקיפה קשה נוספת באיראן, בצל המתיחות הגוברת במצר הורמוז. "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי כבר די נמאס לנו", אמר הנשיא האמריקני בנאום שנשא בכנס בחירות באלסקה. דבריו נאמרו לאחר שהצהיר בשבוע שעבר כי לא יתקוף שוב באיראן לפני בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ב-3 בנובמבר.
אתמול הגיע נתניהו לסיור בקו התפר בשומרון - ושם שוב הזהיר מ"היפוך קנים". לדבריו, יש התרעות באזור. "האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות", אמר. "אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים".
רק לאחרונה הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר בשיחות עם צמרת הממשל והצבא האמריקני כי במקרה של הסלמה ביטחונית מול איראן ישנה אפשרות שהבחירות בישראל - שאמורות להתקיים ב-27 באוקטובר - יידחו.
זמיר העלה בשיחות שישנם חששות כבדים מפני השלכות פוליטיות וביטחוניות של עימות חזיתי נוסף מול הרפובליקה האיסלאמית. לפי מקור המעורה בפרטים, זמיר אמר כי התלקחות צבאית בעת הזו עלולה לאלץ את ישראל לדחות את מועד הבחירות הכלליות.