במהלך הלילה

איים טראמפ בתקיפה קשה נוספת באיראן

, בצל המתיחות הגוברת במצר הורמוז. "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי כבר די נמאס לנו", אמר הנשיא האמריקני בנאום שנשא בכנס בחירות באלסקה. דבריו נאמרו לאחר ש

הצהיר בשבוע שעבר