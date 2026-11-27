בבוקר שאחרי הפריצה לביתם ברחוב מאז"ה בתל אביב, מאור ואשתו עדיין לא ידעו שמישהו חדר לדירתם. רק כעבור כמה שעות, כשגילו בזה אחר זה את החפצים שנעלמו, הבינו שבזמן שישנו עם שתי בנותיהם הקטנות באותו חדר, אדם זר הסתובב בביתם וגנב את רכושם.

המקרה הזה הוא אחד מ-180 מקרי הפריצה לדירות בתל אביב שעליהם דווח למשטרה מתחילת השנה ועד אמצע נובמבר - עלייה של כ-12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אלא שבמשטרה יודעים כי לא כל המקרים מגיעים לידיעתם, ולעיתים דווקא השוטרים הם אלה שמחפשים אחר קורבנות הפריצה.

גלריה "מישהו פשוט נכנס" ( צילום: ללא קרדיט/ מיקי בן שושן )

הפורץ הסתובב בדירה ברחוב מאז"ה בתל אביב במרחק מטרים ספורים מהמקום שבו ישנו מאור, אשתו ושתי בנותיהם הקטנות. הוא נטל כסף מזומן, תכשיטים וחפצים אישיים, ונעלם מבלי להותיר אחריו בלגן משמעותי. לכן, כשבני המשפחה התעוררו בבוקר, הם כלל לא העלו בדעתם שמישהו ביקר בביתם במהלך הלילה. רק שעות לאחר מכן, כשמאור התכונן לצאת לפגישה, התחברו כל חלקי הפאזל. מאז, בכל פעם שהוא נועל את סורגי הדירה, הוא נזכר באותו לילה ובתרחיש שממנו הוא חושש יותר מכל: מה היה קורה אילו אחת מבנותיו הייתה מתעוררת ומבחינה בפורץ בדירתם. "היה פה סרט אימים", הוא אומר ל-ynet.

"אם אני הייתי מתעורר ורואה אותו, הייתי בטוח חותר למגע", מוסיף מאור. "ומה קורה אם הוא היה דוקר אותי? ומה קורה אם הייתי דוקר אותו? לא יודע". יותר מהכסף שנגנב או מהתכשיטים שהיו בעלי ערך סנטימנטלי עבורו, מטרידה אותו העובדה שאדם זר הצליח לחדור למרחב האינטימי ביותר של משפחתו, בזמן שכולם היו חסרי הגנה.

המחשבה שהפורץ יפגוש בילדות לא מרפה: "כפרה על הכסף"

הפריצה לביתו של מאור התרחשה בלילה שבין 17 ל-18 בנובמבר. באותו ערב יצאו הוא ואשתו לבלות בנפרד, וכששב הביתה בסביבות חצות, הוא זוכר שנעל את דלת הכניסה. בבוקר התעוררה אשתו לקראת העבודה וגילתה שהתיק שלה נעלם. היא הניחה ששכחה אותו במקום שבו בילתה בערב הקודם, חיפשה אותו גם במכונית, אך ללא הצלחה. כשמאור התארגן לצאת עם בנותיו לגנים, גם הוא לא מצא את תיק הפאוץ' שלו. בשלב הזה השניים עדיין חשבו שמדובר בצירוף מקרים.

פריצת לבית בתל אביב





רק בהמשך הבוקר, לאחר שחזר לביתו והתכונן לצאת לפגישה, הבחין מאור כי השרשראות שהוא נוהג להניח במקום קבוע נעלמו. הארנק שלו, לעומת זאת, נותר במקומו. כשפתח אותו, גילה שכ-1,000 שקלים במזומן שהיו בתוכו אינם שם. באותו רגע, הוא הבין כי לא מדובר בחפצים שנשכחו מחוץ לבית - אלא בפריצה שהתרחשה בזמן שבני המשפחה ישנו.

"מישהו פשוט נכנס", הוא מספר. לדבריו, הפורץ לקח גם את תיק הפאוץ' שלו, שבו היו חפצים אישיים וכ-200 שקלים נוספים, ואת התיק של אשתו, שהכיל בין היתר מסמכים ותעודות. בני הזוג הבחינו כי אחד מחלונות הוויטרינה בסלון היה פתוח, והם מעריכים כי דרכו נכנס הפורץ - אך הם אינם יודעים בוודאות כיצד חדר לדירה.

באותו לילה, במקרה, ישנו כל ארבעת בני המשפחה באותו חדר. אחת הבנות הצטרפה להוריה במהלך הלילה, ואילו בתם הקטנה, בת השנה, ישנה בחדרם ממילא. "כפרה על הכסף", אומר מאור. "העיקר שאף אחד לא התעוררה. תודה לאל שככה זה נגמר".

לדבריו, השוטרים הגיעו לדירה תוך זמן קצר לאחר שדיווח על הפריצה, אך מאותו לילה השתנתה גם שגרת החיים בבית. בני הזוג מקפידים לנעול את הסורגים, פעולה שבעבר לא תמיד טרחו לבצע בשל הסרבול הכרוך בה. כעת, אפילו יציאה פשוטה למרפסת כרוכה בהתעסקות עם המנעול, ובעיקר בתזכורת למה שהתרחש בביתם. החשש אינו מסתכם עוד באובדן רכוש, אלא באפשרות שמישהו ייכנס שוב.

המעקב אחרי הצעירה, לפני שפרץ ואנס. לפני כחודש המעקב אחרי הצעירה, לפני שפרץ ואנס. לפני כחודש





המקרה של מאור מצטרף לשורת אירועים נוספים בעיר, ובהם המקרה החמור של אדם יאסין (42), עבריין מין מורשע בעל עבר פלילי עשיר, שהיה נתון לפיקוח של שב"ס. לפי כתב האישום שהוגש נגדו, לפני כחודש יאסין עקב אחר צעירה בשנות ה-20 לחייה, נכנס לדירתה ואנס אותה. כעבור כשבועיים פרץ לביתה שוב וביצע בה מעשה מגונה - עד שהצליחה להבריח אותו. במקרה אחר, שב"ח פלסטיני מקלקיליה שדד באלימות אישה בת 85 ברחוב המעפילים .

"אומרים שגנבים באים בלילה, מסתבר שגם ביום"

הנתוניםהמצביעים על עלייה במספר הפריצות המדווחות בתל אביב-יפו. לפי נתוני אתר משטרת ישראל, מתחילת שנת 2026 ועד אמצע נובמבר דווחו בעיר 180 פריצות לדירות, לעומת 161 בתקופה המקבילה בשנת 2025, עלייה של כ-12%.

אלא שגם המספרים הללו אינם בהכרח משקפים את מלוא היקף התופעה. חלק מנפגעי עבירות הרכוש כלל לא מגישים תלונה במשטרה, בין אם משום שהרכוש שנגנב אינו בעל ערך כספי משמעותי, ובין אם משום שהם אינם מאמינים שהגשת תלונה תוביל לאיתור הפורץ או להשבת הרכוש. כך שלא כולם מופיעים בסטטיסטיקה המשטרתית.

אחד מהם הוא ירון, שמתגורר ברחוב במרכז העיר, ולפני כשבועיים חזר לביתו בשעות הערב וגילה שאדם זר הפך את דירתו בחיפוש אחר רכוש יקר ערך. אלא שבמקרה שלו, ככל הידוע לו, הפורץ יצא בידיים ריקות. "הגעתי הביתה ולא האמנתי", הוא מספר. "ראיתי את כל הבית הפוך לגמרי, פשוט כל הבגדים מהארון היו זרוקים והמגירות היו הפוכות על הרצפה".

לדבריו, "אני גר בקומה השנייה ולדעתי הוא נכנס דרך המרפסת שנמצאת בחצר הפנימית של הבניין. אני לא יודע מה הוא חיפש בארון, אבל באמת לא היה לו מה למצוא. אין לי שום דברי ערך בבית ואולי זה המזל, הכול אצל ההורים שלי. נראה לי שהוא הפך את הכול מתסכול כי הוא לא מצא שום דבר".

למרות המראות שנגלו לעיניו כשפתח את דלת ביתו, ירון החליט שלא להגיש תלונה במשטרה. "לא הלכתי למשטרה כי הוא לא באמת גנב לי משהו, הוא רק עשה לי בלגן בבית", הוא מסביר. עם זאת, הפריצה גרמה לו לשנות את הרגליו ולהקפיד יותר על מיגון הדירה. "מעכשיו אני אסגור את התריס וגם את החלון ואנעל אותו. אין ספק שזה מלחיץ, אבל שמעתי מעוד חברים שפרצו להם במהלך היום. תמיד אמרו שגנבים באים בלילה, מתברר שהם באים גם ביום".

עלייה של יותר מ-30% במספר המעצרים ( צילום: דוברות המשטרה )

במקביל, מנתוני מרחב ירקון עולה כי בתקופה המקבילה נרשמה עלייה של כ-37% במספר המעצרים בגין פריצות לדירות, מ-46 אשתקד ל-63 השנה. מספר כתבי האישום עלה מ-38 ל-39, עלייה של כ-3%, ומספר הבקשות למעצר עד תום ההליכים עלה מ-26 ל-27, עלייה של כ-4%.

רב פקד בן גולדברג, קצין המודיעין והבילוש של תחנת לב תל אביב, מכיר היטב את התופעה. לדבריו, אחת הבעיות שעימן מתמודדים החוקרים היא הפער בין מספר הפריצות המתרחשות בפועל לבין מספר התלונות המגיעות למשטרה. "בתור ארגון, אנחנו מסתמכים על נתונים אמפיריים. יש לנו נתונים בפועל של הגשות תלונה", הוא מסביר. לדבריו, במשטרה מודעים לכך שישנם נפגעים שבוחרים שלא לדווח, אולם אין דרך לכמת במדויק את מספרם. "יש כאלה שלא רוצים לדווח", מציין גולדברג, ומוסיף כי אחרים אינם מאמינים שהפנייה למשטרה תסייע להם.

המשטרה מאתרת קורבנות דרך קבוצת פייסבוק

לעיתים, דווקא השוטרים הם אלה שנאלצים לחפש אחר קורבנות הפריצה. במסגרת פעילותם נתקלים הבלשים ברכוש החשוד כגנוב, מבלי לדעת למי הוא שייך. במקרים אחרים מגיע לידיעת המשטרה פוסט שפרסם תושב ברשתות החברתיות על פריצה לביתו, אף שלא טרח להגיש תלונה רשמית.

במשטרה מנטרים גם קבוצות פייסבוק מקומיות, ובהן קבוצת "Secret Tel Aviv", שבה משתפים תושבים בחוויותיהם ובאירועים חריגים שהתרחשו בסביבת מגוריהם. לעיתים מתפרסמות בקבוצה מטעם המשטרה תמונות של רכוש שנתפס, בניסיון לאתר את בעליו. כך הצליחו במשטרה להגיע גם לנפגעי פריצות שלא היו מוכרים קודם לכן לחוקרים.

את הכסף אפשר להרוויח מחדש, את המסמכים אפשר להנפיק ואת המנעולים אפשר להחליף. אך את התחושה שאפשר לעצום עיניים מבלי לחשוש שמישהו יסתובב בבית - הרבה יותר קשה להשיב

גולדברג מחלק את הפורצים הפועלים בעיר לשתי קבוצות מרכזיות. הראשונה , והנפוצה יותר לדבריו, היא של פורצים אופורטוניסטים, עבריינים היוצאים לרחובות בחיפוש אחר הזדמנות מזדמנת לביצוע עבירה. הם אינם בהכרח יודעים מראש לאיזו דירה ייכנסו, אלא מחפשים ליקויי אבטחה והזדמנויות המאפשרות להם לחדור לבתים.

הקבוצה השנייה כוללת עבריינים הפועלים בצורה מאורגנת ומתוכננת יותר. אלה, לדברי גולדברג, עשויים לאסוף מידע מוקדם על הקורבנות, לעקוב אחר שגרת חייהם ולבחור את מועד הפריצה בהתאם. לעיתים הם גם נעזרים במידע שנחשף ברשתות החברתיות. פורצים מסוג זה עשויים לדעת מראש איזה רכוש הם מחפשים, בניגוד לאלה שמסתפקים במה שנקרה בדרכם. "הם עוקבים אחרי שגרת יומם של הקורבנות", מסביר גולדברג. לדבריו, ההתארגנויות המקצועיות נפוצות פחות מהפורצים המזדמנים, אולם גם הן מעסיקות את חוקרי המשטרה.

צילום: דוברות המשטרה

אחד המקרים שבהם טיפלו בלשי התחנה ממחיש עד כמה שקטה יכולה להיות פריצה לדירה. גולדברג מספר על פורץ סדרתי שנהג להסתובב מדי יום במרכז תל אביב, כשהוא גומא ברגל בין שבעה ל-10 קילומטרים בחיפוש אחר הזדמנויות לפרוץ לבתים. במשך ארבעה ימים עקבו אחריו הבלשים, עד שבאחד הימים נכנס לדירה ויצא ממנה לאחר שגנב רכוש. כשנכנסו השוטרים לדירה, הם הבחינו בסימנים מועטים בלבד לכך שמישהו חיטט בחפציהם של הדיירים. בהמשך, נעצר החשוד כשברשותו תכשיטים, כסף מזומן ורכוש נוסף, ובתום החקירה הוגש נגדו כתב אישום.

לא במקרה, לדברי גולדברג, תל אביב מהווה יעד אטרקטיבי לעברייני רכוש. השילוב בין בניינים ישנים, דירות שבהן אמצעי המיגון אינם מתקדמים, אוכלוסייה מבוססת כלכלית, צעירים המתגוררים בדירות שותפים ואוכלוסייה מבוגרת, יוצר מגוון הזדמנויות עבור הפורצים.

בעוד שחלק מהדיירים הצעירים נוהגים להשאיר מפתחות מחוץ לדירה עבור שותפיהם או בני משפחתם, בקרב האוכלוסייה המבוגרת מזהים במשטרה מקרים שבהם עבריינים מנצלים את שגרת חייהם הקבועה של הקשישים. גם המבנה הפיזי של חלק מהבניינים הישנים בעיר והיעדר אמצעי מיגון יעילים מקלים, לדבריו, על עברייני הרכוש.

הפורצים שלא מסתפקים בביקור אחד

תופעה נוספת שעליה מצביע גולדברג היא מעורבותם של שוהים בלתי חוקיים בעבירות רכוש. לדבריו, בשנה האחרונה נתקלים במשטרה יותר במקרים שבהם שוהים בלתי חוקיים המועסקים בישראל, בין היתר באתרי בנייה, מנצלים את היכרותם עם סביבת העבודה לצורך ביצוע פריצות. עם זאת, לא נמסרו נתונים מספריים על שיעור מעורבותם בכלל הפריצות בעיר.

אלא שלא כל הפורצים מסתפקים בביקור אחד: במשטרה מכירים גם בניינים שבהם התרחשו כמה פריצות. לעיתים, מסביר גולדברג, הצלחה בפריצה אחת מובילה עבריינים לשוב לאותו בניין ולנסות לפרוץ לדירות נוספות. המקומות הללו מסומנים במשטרה כמוקדים המצריכים תשומת לב מיוחדת.

ש', שמתגוררת בדירת קרקע קטנה, מתארת כיצד אדם שלטענתה ניסה להיכנס לביתה שב למקום שעות ספורות לאחר שגילתה כי מפתח הדירה שלה נעלם. "לפנות בוקר פרצו אליי הביתה ולקחו את המפתח בזמן שישנתי, ובצהריים ראיתי את הבן אדם מנסה לפתוח את הדלת שלי", היא מספרת. דלת הכניסה לדירתה נמצאת במרחק של כמטר וחצי בלבד ממיטתה. לפנות בוקר שמעה רעשים מכיוון הדלת, אך תחילה חשבה שמדובר בחתול. כשקמה לבדוק את פשר הרעשים, גילתה כי המפתח שהיא נוהגת להשאיר במנעול מצדה הפנימי של הדלת נעלם, וכי הדלת אינה נעולה.

שורדת הנובה רדפה אחר הפורץ בביתה ( צילום: מיקי בן שושן )





כשש' יצאה החוצה היא הבחינה שגם תאורת הבניין כבויה. בבוקר הזמינה מנעולן והחליפה את המנעול, החלטה שהתבררה כמשמעותית במיוחד כעבור שעות אחדות. כששבה לביתה לקראת הצהריים, הבחינה באדם שפוף המציץ לתוך הדירה. היא פנתה אליו ושאלה למעשיו, ובין השניים התפתחו דין ודברים. כשנכנסה לביתה גילתה כי גם המפתח החדש, שאמור היה להיות במנעול, נמצא על הרצפה.

לדבריה, האיש ניסה לדחוק אותה פנימה אל תוך הדירה, והיא החלה לצעוק עליו, ניסתה לצלם אותו ואיימה להזעיק את תשומת לבם של השכנים. לבסוף עזב האיש את המקום. ש' התקשרה למשטרה, ושתי שוטרות הגיעו לביתה. לדבריה, הן המליצו לה להגיש תלונה. בדיעבד, גם היא מבינה עד כמה בקלות האירוע יכול היה להסתיים אחרת. היא מספרת כי בין החפצים היקרים לליבה נמצאת טבעת האירוסין של סבתה, שהצליחה לשמור עליה בזמן השואה.

תיעוד חריג של מפגש בין דיירת לפורץ הגיע מבת ים הסמוכה. מירי בן שושן, שורדת הטבח במסיבת הנובה, התעוררה בשעה שתיים בלילה ב-22 באוקטובר וגילתה אדם זר בביתה. בתיעוד שפרסמה נראית מירי מסתערת לעבר הפורץ, שנמלט דרך החלון. "אני ובעלי שורדי נובה, אז השינה שלנו היא מאוד קלה", סיפרה. "בשעה שתיים בלילה שמעתי רעשים. התעוררתי, אמרתי רגע, אני מדמיינת?". כשגילתה כי אדם זר נמצא בביתה בזמן שילדיה ישנים, פעלה מתוך אינסטינקט. "קפצתי עליו, רצתי, צרחתי".

מירי רדפה אחר הפורץ: "לא הצלחתי לדבר" ( צילום: מיקי בן שושן )

הפורץ לא אותר, ובשבוע האחרון קיבלה מירי הודעה על סגירת תיק החקירה. בעקבות זאת החליטה לפרסם את הסרטון ברשתות החברתיות, בתקווה שמישהו יזהה את האיש. כבר למחרת הפריצה התקינו בני הזוג סורגים בכל חלונות הדירה, אולם תחושת הביטחון לא שבה. "אני לא באמת הצלחתי לדבר בשבועיים הראשונים", סיפרה.

במשטרה ממליצים לתושבים להקפיד על נעילת דלתות וחלונות, להימנע מהשארת מפתחות מחוץ לבית ולבחון את יעילות אמצעי המיגון בדירותיהם, במיוחד בבניינים ישנים. במשטרה מבקשים גם לדווח על כל פריצה, אפילו כאשר הנזק הכספי נראה שולי, שכן כל תלונה עשויה לסייע בחיבור בין אירועים ובאיתור עבריינים סדרתיים. במקרה של מפגש עם פורץ, מוטב להימנע מעימות פיזי שעלול לסכן את הדיירים ולהזעיק את המשטרה ממקום בטוח.