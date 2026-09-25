המגעים המחודשים בין ארה"ב לאיראן לא מביאים לפי שעה לפריצת דרך, ובינתיים בחזית הנפרדת בחצי האי ערב נמשכים חילופי האש בין סעודיה למורדים החות'ים בתימן . כשברקע תהיות על אפשרות של מבצע נרחב יותר שריאד אולי מתכננת נגד החות'ים, המופתי הגדול של הממלכה פרסם קריאה חריגה למדי לחיילים המוצבים בגבולות סעודיה – וקרא להם להיות מוכנים להקריב עצמם למען האומה והאל, כדי להביא ל"תבוסה מוחלטת" של המורדים בתימן.

גלריה סימנים לקראת הסלמה נוספת בגזרת תימן-סעודיה ( צילום: AP Photo/Osamah Abdulrahman, Mohammed HUWAIS / AFP, )

במקביל, הבוקר (יום שישי) גם העלה גורם חות'י, בשיחה עם העיתון הלבנוני "אל-אחבאר" המזוהה עם הציר האיראני-שיעי, אפשרות של מתקפה מצד המורדים מעבר לגבול בסעודיה. המקור הצבאי אמר לעיתון כי הסלמה באזור הגבול תעניק לחות'ים הזדמנות להגביר את הלחץ הצבאי על סעודיה. המקור, כך נכתב עוד, "לא שולל את האפשרות שהמצב יסלים עד כדי נפילתה של עיר סעודית מרכזית (בידי החות'ים), אם סעודיה תתמיד בהסלמה".

סעודיה, נזכיר, נמצאת במלחמה מול המורדים מאז מסע הכיבושים הנרחב שלהם ב-2014 שבו השתלטו על הבירה צנעא ושטחים גדולים בצפון-מערב תימן, וריאד פתחה בעקבות זאת במבצע הפצצות נרחב שבו ניסתה לסייע לכוחות הממשלה התימנית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. מלחמת האזרחים, שחוללה משבר הומניטרי אדיר בתימן, הופסקה ברובה הגדול ב-2022 בעקבות הסכם הפוגה, אבל זה קרס במהלך הקיץ בצל ההסלמה המקבילה מול איראן – כשהחות'ים רושמים מצד אחד הישגים גדולים בשטח, עם כיבוש רצועת החוף בדרום-מערב תימן המעניקה להם שליטה על מצר באב אל-מנדב האסטרטגי , ומנגד סעודיה מפציצה אותם מהאוויר. החות'ים משיבים מצדם במתקפות כטב"מים וטילים על שלל ערים ומתקני נפט סעודיים.

חיילים סעודים, ארכיון ( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

כעת, וכשברקע כאמור התהיות סביב האפשרות שסעודיה תפתח במבצע צבאי נרחב יותר יחד עם כוחות הממשלה התימנית הלגיטימית, פרסם המופתי הגדול של סעודיה שייח סאלח בן פאווזאן אל-פאווזאן – הדמות הדתית הבכירה בממלכה – מסר נדיר שהופנה לחיילים המוצבים בגבולות. באגרת שלו נכללים פסוקים מהקוראן וציטוטים של הנביא מוחמד סביב הקרבה למען האל ומאבק למענו.

"הגנה על האומה הגדולה הזו... והענשת כל מי שמבקש לשים את ידו אפילו על סנטימטר משטחה הן מהחובות הגדולות ביותר וממעשי הדבקות הדתית הנעלים ביותר, שלמענם ניתן להקריב חיים ונפשות כדי לזכות בחסדו של האל", אמר השייח בהודעה שפורסמה אמש בשעת לילה מאוחרת. הוא הוסיף כי השבת סמכותה של ממשלת תימן הפרו-סעודית על כל שטחי תימן היא "אחת החובות הדחופות ביותר". המופתי של סעודיה הוסיף: "אנו מבקשים מהאל הכול-יכול להעניק לכולכם את תמיכתו ולהגן על המדינות שלנו ועל תימן האהובה מכל משמר. אנו מבקשים ממנו גם להביא לתבוסה מוחלטת של החות'ים ושל אלו שמסייעים להם".

האגרת שלו מתפרסמת על רקע מה שנראה לאחרונה כניסיון של סעודיה, הרואה עצמה מנהיגתו של העולם המוסלמי הסוני, לצבוע את העימות מול החות'ים השיעים (מהפלג הזיידי) בגוון דתי. כך למשל, בשבועות האחרונים שידרה הטלוויזיה הממלכתית תיעוד של תקיפה שנטען כי החות'ים שיגרו נגד מסגד בדרום הממלכה, והרשויות האשימו אותם במתקפה שכוונה לעיר מכה, העיר הקדושה ביותר באיסלאם (טענה שהחות'ים הכחישו בתוקף). "עליכם, האחים המשרתים בקווי החזית, להישאר ערוכים תמיד למלא את חובתכם, לציית לשליטים ולמפקדי השטח שלכם ולבצע את הפקודות בדייקנות המרבית, כפי שהאל הכול-יכול ציווה על חבריו של נביאו לעשות", הוסיף השייח אל-פאווזאן. "אתם הולכים בעקבות חבריו של הנביא, ומגינים על המקומות הקדושים למוסלמים".

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ומנהיג החות'ים עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י ( צילום: Nathan Howard, AP )

גם הלילה דווח על אזעקות בסעודיה, בעיר גאז'אן שבדרום המדינה, בעקבות מתקפות החות'ים. הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע טען אמש כי המורדים "ביצעו שתי פעולות צבאיות מוצלחות. הראשונה נגד מטרה רגישה בריאד, והשנייה כוונה נגד חברת ארמקו בינבוע. שתי הפעולות בוצעו באמצעות טילי שיוט, טילים בליסטיים וכטב"מים. כל תקיפה תתקבל בתגובה, וכל הסלמה תתקבל בתגובה דומה. גורלם של התוקפים הוא תבוסה".

ינבוע, נזכיר, הוא נמל אסטרטגי של סעודיה לחופי הים האדום, שאליו מתחבר צינור "מזרח-מערב" המאפשר לה לייצא נפט דרך מערב המדינה ולא דרך מזרחה, נתיב הדורש לחצות את מצר הורמוז המאוים על ידי איראן. הצינור הזה כבר הותקף החודש על ידי המיליציות בעיראק המסייעות לחות'ים, והשבתתו לימים ארוכים הביאה לעצירה זמנית של משלוחי הנפט לאירופה – שכעת כמה מדינות בה הודיעו כי יסייעו לסעודיה, אם כי הסיוע הזה יהיה מוגבל למדי.

אמש הודיע נשיא צרפת עמנואל מקרון כי ארצו תשלח חיילים ומערכות הגנה לסעודיה כדי לסייע בהגנה על נמל ינבוע. "זה ההסכם שגיבשנו עם הסעודים: אנחנו עומדים לשלוח אמצעים צבאיים, כלומר חיילים, מערכות מכ"ם ומערכות הגנה, כדי להגן על האתר הזה – לא כדי לגרור אותנו לעימותים כלשהם, אלא כדי להגן על האתר הזה", אמר מקרון בריאיון לטלוויזיה הצרפתית. מוקדם יותר השבוע הודיעה גם בריטניה כי לבקשת ריאד היא תספק "שירותי תדלוק אווירי למטרות הגנה ולמשך תקופה מוגבלת".

עשן מיתמר ליד נמל התעופה בבירה הסעודית ריאד, בעקבות מתקפה חות'ית בשבוע שעבר ( צילום: רויטרס )



