רגע לפני ההצבעה החשובה בכנסת על זהות יו"ר הכנסת הבא, מרים פרץ, אימו של ח"כ אליסף פרץ, נשאה דברים בהר הרצל בירושלים באזכרת אוריאל ז"ל בנה - שנפל בקרב בלבנון ב-1998 - והצרה על כך שדבריה נגד הציבור הערבי בישראל הובנו לא נכון. "מתוך סערת נפש, כפי שקרה לי השבוע, גרמה לכך שציבור שאני מכבדת חש פגוע מדבריי. דבר שנוצל לצערי לשיח פוגעני", אמרה.
היא חזרה במעמד זה על קריאתה לאחדות, בנוכחות בנה אליסף ממפלגת ישר!: "זו הצוואה שלך אוריאל, ולכן ביום הפרטי הזה אני נושאת תפילה שיהיה לכולנו הכוח לייצר אחדות אמיתית. אני קוראת ומבקשת מכל מנהיגי הציבור, אל תסתפקו בדיבורים על אחדות, גלו אומץ לב וכוונה הנדרשות לעת הזאת. מצאו את המשותף והמחבר, הציבו אותו מעל הכול. הגיע הזמן לתקווה חדשה. הגיע הזמן לבשורה חדשה. זה בידכם וזה הרגע".
פרץ הוסיפה: "מתוך השבר שפקד אותנו מצאנו כוחות חדשים והצלחנו לבנות בניין חדש. כי מהאבנים האלה יבנה המקדש. הכח לקבל ולאהוב מישהו ששונה מאיתנו. בצוות שלך לחמו זה לצד זה פסיפס חי ומרהיב של החברה הישראלית. דתיים, חילוניים, שמאל וימין. ובין חיילך היו יהודים ושאינם יהודים".
"ברגע האמת, כל המחלוקות התפוגגו לנוכח המטרה המשותפת - להגן על מדינת ישראל", המשיכה. "מה שהחזיק את הפסיפס הזה לא הייתה פקודה צבאית אלא ערכים עמוקים. אבל האחדות לא מובנת מאליה. האחדות דורשת מאיתנו עבודה יום-יומית. למילים יש כוח עצום. הן יכולות לבנות גשרים, אבל גם לפגוע עמוקות. מוטלת עלינו החובה לבחור במילים הנכונות והמדויקות".
"דווקא בימים אלה האתגר הגדול ביותר שניצב בפנינו היום הוא לא רק להגן על הגבולות מפני מבקשי רעתנו, ולהילחם באנטישמיות הגואה בכל העולם, אלא גם לשמור על הלב של העם הזה שימשיך לפעום יחד עם כל החדרים שלו", הוסיפה. "אני שומעת את הקולות, את המילים שלעתים הופכות לחיצים. בואו נבחר להיות אחים לא רק בשדה הקרב, לא רק בהר הרצל ובבתי העלמין, אלא בחיים עצמם".
"הנוכל נהיה אחים גם בחיים עצמם?", המשיכה. "בעיניי אחדות אינה סיסמה ריקה. זה תנאי קיומי. הכוח של העם שלנו התגלה תמיד באחדותנו. זוהי הדרישה המוסרית שלנו מעצמנו כלפיך אוריאל וכלפי כל מי שמסר את חייו כדי שנוכל להישאר כאן יחד. אחדות פירושה להבין שהשונות בינינו היא לא מקור לחולשה, היא מקור הכוח שלנו. אחדות פירושה לוותר על שנאה, להקשיב באמת איש לרעהו ולזכור שהבית הזה, שחלמתי עליו וזכיתי להגיע ושילמתי את מחיר הקיום שלו, הבית הזה הוא הבית המשותף של כולנו - וחובה על כולנו לשמור עליו מכל משמר".
בשבוע שעבר, בריאיון ל"קול ברמה", אמרה מרים פרץ כי בנה אליסף, שזה עתה הושבע כחבר בכנסת ה-26 מטעם מפלגת ישר!, יעזוב את הכנסת אם תוקם ממשלה עם המפלגות הערביות. "אם המפלגה שלו תשב עם מפלגה ערבית, הוא עוזב את הכנסת, הוא אמר את זה", אמרה.
איזנקוט, שעומד בראש המפלגה שבה פרץ חבר, התייחס לכך יממה לאחר מכן, ואמר כי איננו "מוטרד" מהאפשרות שפרץ יערוק. "אני מכיר קרוב ל-30 שנה את משפחת פרץ היכרות אישית ועמוקה. לצערי, פגשתי אותה בנסיבות כואבות וקשות, פעמיים, אך זכיתי בקשר לכל החיים עם משפחה שהיא דוגמה ומופת לאהבת העם והארץ", מסר איזנקוט.
"שמחתי שאליסף, אותו אני מכיר מגיל 12, הסכים להצטרף למפלגת ישר! ולקחת חלק בעשייה הציבורית החשובה ובשיקום כבודה של הכנסת", הוסיף אז. "אני מחבק את מרים פרץ ואני סומך על אליסף. אני יודע שהוא סומך עליי ועל הבחירות שאני עושה, ועוד אעשה".
סגן אוריאל פרץ ז"ל נהרג בקרב בדרום לבנון ב-25 בנובמבר 1998. הוא יצא בראש חייליו במחלקה בגדוד 51 של גולני למארב באזור ואדי כרוש, סמוך לכפר מרכבה בדרום לבנון, ובדרך הופעלו נגד הכוח כמה מטעני חבלה. איתו נהרג סמ"ר ניצן בלדרן ז"ל. בן 22 היה בנופלו.