היא חזרה במעמד זה על קריאתה לאחדות, בנוכחות בנה אליסף ממפלגת ישר!: "זו הצוואה שלך אוריאל, ולכן ביום הפרטי הזה אני נושאת תפילה שיהיה לכולנו הכוח לייצר אחדות אמיתית. אני קוראת ומבקשת מכל מנהיגי הציבור, אל תסתפקו בדיבורים על אחדות, גלו אומץ לב וכוונה הנדרשות לעת הזאת. מצאו את המשותף והמחבר, הציבו אותו מעל הכול. הגיע הזמן לתקווה חדשה. הגיע הזמן לבשורה חדשה. זה בידכם וזה הרגע".

היא חזרה במעמד זה על קריאתה לאחדות, בנוכחות בנה אליסף ממפלגת ישר!: "זו הצוואה שלך אוריאל, ולכן ביום הפרטי הזה אני נושאת תפילה שיהיה לכולנו הכוח לייצר אחדות אמיתית. אני קוראת ומבקשת מכל מנהיגי הציבור, אל תסתפקו בדיבורים על אחדות, גלו אומץ לב וכוונה הנדרשות לעת הזאת. מצאו את המשותף והמחבר, הציבו אותו מעל הכול. הגיע הזמן לתקווה חדשה. הגיע הזמן לבשורה חדשה. זה בידכם וזה הרגע".

היא חזרה במעמד זה על קריאתה לאחדות, בנוכחות בנה אליסף ממפלגת ישר!: "זו הצוואה שלך אוריאל, ולכן ביום הפרטי הזה אני נושאת תפילה שיהיה לכולנו הכוח לייצר אחדות אמיתית. אני קוראת ומבקשת מכל מנהיגי הציבור, אל תסתפקו בדיבורים על אחדות, גלו אומץ לב וכוונה הנדרשות לעת הזאת. מצאו את המשותף והמחבר, הציבו אותו מעל הכול. הגיע הזמן לתקווה חדשה. הגיע הזמן לבשורה חדשה. זה בידכם וזה הרגע".

"ברגע האמת, כל המחלוקות התפוגגו לנוכח המטרה המשותפת - להגן על מדינת ישראל", המשיכה. "מה שהחזיק את הפסיפס הזה לא הייתה פקודה צבאית אלא ערכים עמוקים. אבל האחדות לא מובנת מאליה. האחדות דורשת מאיתנו עבודה יום-יומית. למילים יש כוח עצום. הן יכולות לבנות גשרים, אבל גם לפגוע עמוקות. מוטלת עלינו החובה לבחור במילים הנכונות והמדויקות".

"ברגע האמת, כל המחלוקות התפוגגו לנוכח המטרה המשותפת - להגן על מדינת ישראל", המשיכה. "מה שהחזיק את הפסיפס הזה לא הייתה פקודה צבאית אלא ערכים עמוקים. אבל האחדות לא מובנת מאליה. האחדות דורשת מאיתנו עבודה יום-יומית. למילים יש כוח עצום. הן יכולות לבנות גשרים, אבל גם לפגוע עמוקות. מוטלת עלינו החובה לבחור במילים הנכונות והמדויקות".

"ברגע האמת, כל המחלוקות התפוגגו לנוכח המטרה המשותפת - להגן על מדינת ישראל", המשיכה. "מה שהחזיק את הפסיפס הזה לא הייתה פקודה צבאית אלא ערכים עמוקים. אבל האחדות לא מובנת מאליה. האחדות דורשת מאיתנו עבודה יום-יומית. למילים יש כוח עצום. הן יכולות לבנות גשרים, אבל גם לפגוע עמוקות. מוטלת עלינו החובה לבחור במילים הנכונות והמדויקות".

"דווקא בימים אלה האתגר הגדול ביותר שניצב בפנינו היום הוא לא רק להגן על הגבולות מפני מבקשי רעתנו, ולהילחם באנטישמיות הגואה בכל העולם, אלא גם לשמור על הלב של העם הזה שימשיך לפעום יחד עם כל החדרים שלו", הוסיפה. "אני שומעת את הקולות, את המילים שלעתים הופכות לחיצים. בואו נבחר להיות אחים לא רק בשדה הקרב, לא רק בהר הרצל ובבתי העלמין, אלא בחיים עצמם".

"דווקא בימים אלה האתגר הגדול ביותר שניצב בפנינו היום הוא לא רק להגן על הגבולות מפני מבקשי רעתנו, ולהילחם באנטישמיות הגואה בכל העולם, אלא גם לשמור על הלב של העם הזה שימשיך לפעום יחד עם כל החדרים שלו", הוסיפה. "אני שומעת את הקולות, את המילים שלעתים הופכות לחיצים. בואו נבחר להיות אחים לא רק בשדה הקרב, לא רק בהר הרצל ובבתי העלמין, אלא בחיים עצמם".

"דווקא בימים אלה האתגר הגדול ביותר שניצב בפנינו היום הוא לא רק להגן על הגבולות מפני מבקשי רעתנו, ולהילחם באנטישמיות הגואה בכל העולם, אלא גם לשמור על הלב של העם הזה שימשיך לפעום יחד עם כל החדרים שלו", הוסיפה. "אני שומעת את הקולות, את המילים שלעתים הופכות לחיצים. בואו נבחר להיות אחים לא רק בשדה הקרב, לא רק בהר הרצל ובבתי העלמין, אלא בחיים עצמם".