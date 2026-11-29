שהתקיימה היום (ראשון) בקריה: "אני צריך לסיים את עיסוקיי" - משמע להיות ראש הממשלה במה שמכונה "האירוע הביטחוני הקרוב". נתניהו לא נקב במועד או בזמן שבו הוא דורש להישאר ראש הממשלה.

שהתקיימה היום (ראשון) בקריה: "אני צריך לסיים את עיסוקיי" - משמע להיות ראש הממשלה במה שמכונה "האירוע הביטחוני הקרוב". נתניהו לא נקב במועד או בזמן שבו הוא דורש להישאר ראש הממשלה.

כי זה "רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת", הציע נתניהו שכל אחד מהם יכהן שנה - איזנקוט שנה, ואז נתניהו שנה, וכך הלאה.

כי זה "רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת", הציע נתניהו שכל אחד מהם יכהן שנה - איזנקוט שנה, ואז נתניהו שנה, וכך הלאה.

איזנקוט בתגובה, באמצעות צוות המשא ומתן, הציע כי הוא יכהן שלוש שנים ברצף, ואז נתניהו יכהן שנה, אם יעמוד בהתחייבויותיו. נתניהו אף סירב לוותר על יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, כחלק מהגוש שלו.

איזנקוט בתגובה, באמצעות צוות המשא ומתן, הציע כי הוא יכהן שלוש שנים ברצף, ואז נתניהו יכהן שנה, אם יעמוד בהתחייבויותיו. נתניהו אף סירב לוותר על יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, כחלק מהגוש שלו.

איזנקוט בתגובה, באמצעות צוות המשא ומתן, הציע כי הוא יכהן שלוש שנים ברצף, ואז נתניהו יכהן שנה, אם יעמוד בהתחייבויותיו. נתניהו אף סירב לוותר על יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, כחלק מהגוש שלו.