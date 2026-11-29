ההצעות של איזנקוט ונתניהו נחשפות: ל-ynet נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לגדי איזנקוט בפגישה שהתקיימה היום (ראשון) בקריה: "אני צריך לסיים את עיסוקיי" - משמע להיות ראש הממשלה במה שמכונה "האירוע הביטחוני הקרוב". נתניהו לא נקב במועד או בזמן שבו הוא דורש להישאר ראש הממשלה.
בליכוד הכחישו כי בפגישה נתניהו דרש להישאר בתפקיד ראש הממשלה בתקופה הקרובה. במסגרת השיחות על הרוטציה, שאיזנקוט אמר בפוסט ביום שישי כי זה "רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת", הציע נתניהו שכל אחד מהם יכהן שנה - איזנקוט שנה, ואז נתניהו שנה, וכך הלאה.
איזנקוט בתגובה, באמצעות צוות המשא ומתן, הציע כי הוא יכהן שלוש שנים ברצף, ואז נתניהו יכהן שנה, אם יעמוד בהתחייבויותיו. נתניהו אף סירב לוותר על יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, כחלק מהגוש שלו.
לאחר אותה פגישה, שבעקבותיה נראה כי פניו של יו"ר ישר לממשלה עם גוש השינוי ויהדות התורה, ובתמיכת רע"מ, הגיע יו"ר ביחד נפתלי בנט - היחיד מבין ראשי גוש השינוי שטרם סיכם על הסכם קואליציוני - לפגישה עם איזנקוט במלון דן אכדיה בהרצליה.
אך גם ביהדות התורה קיימת עדיין מחלוקת באשר להצטרפות לממשלת השינוי. ח"כ מאיר פרוש, המזוהה עם הימין, אמר בצהריים למנחם טוקר ברדיו קול חי: "איזנקוט לא הציע כלום ושום דבר עד עכשיו, רק אוויר". לדבריו, "לחסידים לא היה שום קשר איתו, הכל שקר - אין שום הצעה. ליברמן גם לא יכול להציע לבד כלום".