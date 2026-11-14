למרות הדוח המדאיג של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), שבו הביעה "דאגה גוברת" בנוגע לאחד המתקנים הגרעיניים הסודיים של איראן במתחם באיספהאן, במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה איום מיידי או הכנות לתקיפה מצד איראן. עם זאת, באמ"ן ממשיכים לעדכן את בנק המטרות ובחיל האוויר מפיקים לקחים מסבבי הלחימה הקודמים, ונמצאים במוכנות גם בהגנה וגם בהתקפה. במקביל, ארה"ב מעבה את מערכי ההגנה והתדלוק באזור, אך טרם החזירה לזירה את מערך המפציצים שפעל בשמי איראן בחודש מרץ.

גלריה מטוס של חיל האוויר במהלך "שאגת הארי" ( צילום: דובר צה"ל )

בצל המתיחות, בצה"ל שומרים על כוננות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה, אך מנהלים את ההיערכות בזהירות על רקע המצב הפוליטי המורכב בישראל. בחיל האוויר משפרים כשירויות ומפיקים לקחים מסבב "שאגת הארי", על רקע ההבנה כי מערכה נוספת תחייב פתרונות יצירתיים לשימור העליונות האווירית שהושגה בסבבים הקודמים.

בזירה האמריקנית, תמונת הכוחות הימיים דומה בשלב זה לזו של חודש מרץ. כ-17 ספינות מלחמה במרחב פיקוד המרכז (CENTCOM), ובהן שתי נושאות מטוסים, 13 משחתות וסיירת. בהמשך צפויה להגיע לזירה גם נושאת המטוסים "תאודור רוזוולט" עם קבוצת התקיפה שלה, אך לפי חלק מהדיווחים היא עשויה להחליף את "ג'ורג' וושינגטון" ולא לתגבר את הכוח.

מפת פריסת הכוחות של צבא ארה"ב במזה"ת:

לפי נתוני המכון למחקרי ביטחון לאומי והחוקר סטפן כהן, באזור פרוסים כרגע כ-200 מטוסי קרב אמריקניים, לצד מערך תדלוק אווירי של כ-200 מטוסים. עם זאת, בניגוד למרץ, נזכיר כי המפציצים אמריקניים עדיין לא פרוסים בבסיסים שזוהו באזור. במקביל, נחתו בבסיס עובדה לפחות 16 מטוסי תובלה אמריקניים מאז אמצע אוקטובר. בנוסף, ארה"ב העבירה לישראל מערכת יירוט מסוג פטריוט, ונוספו מערכי הגנה אווירית באזור. ברקע, מתהדק גם שיתוף הפעולה הימי בין ישראל ליוון.

גורמי ביטחון מסבירים כי בכל סבב של לחימה יצטרכו הגורמים המדיניים לענות על השאלה מה המטרה של עוד סבב לחימה. כזכור, עדיין נמנצאים באיראן כ-450 ק"ג אורניום מועשר לרמה גבוהה, שעל פי גורמי ביון במערב מיקומו ידוע. במבצע "שאגת הארי" מטרות הגרעין כמעט ולא הותקפו, כשבמקביל ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר על הפלת המשטר האיראני - אפשרות שקשה להעריך שתקרה במבצע אווירי בלבד. בצל ההיערכות לתרחשים השונים, בצה"ל מבקשים במקביל לייצר ודאות אסטרטגית ותקציבית, שתאפשר לקבל החלטות ארוכות טווח בכל הגזרות שכידוע עדיין פתוחות.

ברקע, הדוח של סבא"א שעוסק באחד המתקנים להעשרת אורניום באיספהאן, שאיראן דיווחה עליו לסוכנות בשנה שעברה ועדיין לא אפשרה לבדוק. הדוח, שהגיע לידי סוכנות רויטרס, הוגש למדינות החברות לקראת ישיבת מועצת הנגידים של הסוכנות בשבוע הבא. לפי הדוח, הסוכנות אינה יודעת את מיקומו המדויק של המתקן, הידוע כ-IFEP, את מעמדו לצורכי פיקוח או אם הוא מכיל חומר גרעיני. הסוכנות הביעה גם חשש מכך שאיראן לא התירה לה לבדוק את המתקן או לעיין בתוכניות התכנון שלו. הדוח אינו קובע שמתבצעת במתקן העשרה.

מתקן הגרעין באיראן ( קרדיט: Vantor, via Reuters )

ובזמן שבאיראן מצהירים שלא יאפשרו להוציא "חלקיק אחד" של חומר מועשר מהמדינה, בישראל מוטרדים בעיקר מהיעדר הפיקוח על הכמויות הגדולות של חומר מועשר. המומחה לגרעין האיראני אבנר וילן, שכיהן בתפקידים בכירים במערכת הביטחון, הזהיר כי הדוח מעלה שאלות מדאיגות לגבי היקף התוכנית האיראנית ויכולתן של ישראל וארה"ב לעקוב אחר פעילותה לאחר התקיפות.

איום הטילים החדש, וההבנה: "ישראל עשויה להידרש לפעולה סולו"

בינתיים, בסוכנות האיראנית "תסנים" פורסם כי לאיראן "יש את היכולת הטכנית להרחיב את טווח הטילים מעבר ל 2,000 ק"מ". בהתייחס לטיל "חורמשהר 4", נטען כי הפחתת משקל ראש הנפץ עשויה להאריך את הטווח ל-3,000 עד 4,000 ק"מ - שלפי הסוכנות יאפשר ירי על בסיסים אמריקניים ובעלות ברית של ארה"ב בחלקים מאירופה. הסוכנות העלתה גם את האפשרות לפתח טילים בליסטיים בין-יבשתיים, וציינה כי פגיעה בחוף המזרחי של ארה"ב תדרוש טיל בעל טווח של כ-10,000 ק"מ, בעוד שכיסוי כל שטח ארה"ב ידרוש טווח העולה על 13,000 ק"מ.

הכתבה בתסנים פורסמה בהמשך להכרזה של דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי לפני כשבוע, כשנשאל על המגבלות של טווחי הטילים האיראניים וטען כי "המגבלות הללו הוסרו עבורנו". ימים קודם לכן באיראן פורסמה אזהרה מטעמו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, שלפיה "כל איום" מצד ישראל וארה"ב ייענה בתגובה "ללא מגבלות גיאוגרפיות".

פניו של טראמפ לפסגה בסין ( צילום: MANDEL NGAN / AFP )

ובצל האיומים האיראניים, אחרי שדווח כי בכירים בממשל האמריקני עברו להתגורר בבסיסים צבאיים - ישראל היא זו שהעבירה לוושינגטון מידע מודיעיני קונקרטי על כוונות של איראן לפגוע בבכירים בממשל, כולל בנשיא דונלד טראמפ - כשאחת האפשרויות היא באמצעות רחפנים.

ישראל מצידה ממשיכה בניסיונות לשכנע על ארה"ב לחדש את התקיפות, ועדות נוספת לכך היא נסיעתו של ראש המוסד רומן גופמן לארה"ב . ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס ביום ראשון בערב את הקבינט המדיני-ביטחוני. זאת תהיה הפעם הראשונה שהקבינט מתכנס בזמן ממשלת המעבר - כשנתניהו דוחף למבצע צבאי באיראן אך נתקל בהתנגדות של הרמטכ"ל אייל זמיר סביב העיתוי והיעדר הגיבוי האמריקני. נתניהו דאג להזכיר את "האיום הקיומי" מאיראן גם בקריאתו הערב לגדי איזנקוט להקים ממשלת אחדות, על אף שהסתיר ממנו את נסיעת גופמן.