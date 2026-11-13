לפי דיווח באתר החדשות "אקסיוס", ראש המוסד רומן גופמן נמצא הערב (שישי) בביקור בוושינגטון, שם הוא דן עם בכירים בממשל טראמפ על האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. בדיווח, שהתבסס על שלושה גורמים המעורים בנושא, נכתב כי גופמן נשלח על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלוחץ בתקופה האחרונה על הנשיא דונלד טראמפ ודוחק בו לחדש את האש נגד משטר האייתוללות.
לפי הדיווח ב"אקסיוס", גופמן נפגש הערב עם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, ובהמשך הוא ימריא למיאמי וייפגש עם השליח סטיב וויטקוף, שזה עתה שב ממוסקבה, שם הוא והשליח ג'ארד קושנר נפגשו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, במטרה להביא להפסקת אש במלחמת רוסיה-אוקראינה.
בעוד שלא ברור אם ולאן מתקדמים המגעים בין ארצות הברית לאיראן, ובזמן שבישראל דווקא מעריכים כי המשא ומתן עדיין לא התפוצץ, נשיא ארה"ב טראמפ הודיע אתמול כי הורה לסגנו ג'יי די ואנס להתרחק מהמו"מ עם איראן ולהתעסק במה שמתרחש בערים ובמדינות שמנוהלות על ידי הדמוקרטים. "אנחנו לא צריכים עסקה עם איראן. הימים האלה חלפו מזמן. יש לנו את הכסף שלהם, מאות מיליארדי דולרים, ויש לנו את המצר שלהם! תודה על תשומת הלב לעניין זה", כתב הנשיא האמריקני.
כך או כך, ובצל הפלונטר הפוליטי בישראל וההפסד הצורם של הרפובליקנים בבחירות האמצע בארה"ב, פרשננו יוסי יהושע דיווח הבוקר כי מערכת הביטחון הישראלית נערכת לכל התרחישים מול איראן, אבל בצה"ל מעדיפים לצאת למערכה נוספת כזו לצד ארה"ב, ולא לבד, וכן עם הסכמה רחבה ולא בממשלת מעבר. עוד טוענים במערכת הביטחון כי אין כעת דחיפות לפעולה נגד הרפובליקה האיסלאמית.
פרשננו רון בן ישי הוסיף כי במודיעין בישראל ובסוכנויות המודיעין האמריקניות השונות אין מידע על נשק או אמצעי אחר שבידי איראן המהווה איום קיומי על ישראל. גם אין מידע על פיתוח מעשי וייצור של נשק או אמצעים כאלה. בעבר, גורמים איראניים התבטאו על כך שהם מעוניינים לפרוש מהאמנה נגד הפצת נשק גרעיני (NPT) ולשנות את הדוקטרינה לפיתוח הפצצה. ככל הידוע, המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, מחסידי האסטרטגיה הזו, כבר החליט עקרונית לקדם אותה, אבל בפועל כמעט שלא נעשה דבר. לדבריו, המלחמה עם איראן לא נגמרה, אלא נדחתה.
בפני טראמפ, שנתפס כפוסק האחרון בנוגע להחלטה אם לחדש את האש באיראן, עומדות כמה אפשרויות, ובהן: ללכת על ההמלצה של שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט, ממובילי קמפיין הלחץ הכלכלי על איראן, ולהמשיך במצור - או ללכת מנגד על פעולה צבאית כפי שממליצים שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), האדמירל בראד קופר.
בתוך כך, בפוקס ניוז דווח אתמול כי התובע הכללי של ארה"ב, טוד בלאנש, מתגורר כבר כמה חודשים במתקן צבאי באזור וושינגטון די-סי. בכך, בלאנש מצטרף לרשימה הולכת וגדלה של בכירים בממשל טראמפ שמתגוררים בדיור צבאי.
בין הבכירים האחרים המתגוררים במתקנים צבאיים, נמצא גם שר האוצר סקוט בסנט. הוא עבר לשם לאחרונה, על רקע דיווחים על איומים שמקורם באיראן. בעקבות הסדרי המגורים האלה, בכירים אזרחיים מתגוררים בדיור שבדרך כלל מיועד לצמרת הצבאית. זאת על רקע חששות ביטחוניים, בין אם איומים מצד קרטלי סמים ובין אם מחשש מפעולות תגמול של איראן.