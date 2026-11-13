בעוד שלא ברור אם ולאן מתקדמים המגעים בין ארצות הברית לאיראן, ובזמן שבישראל דווקא מעריכים כי

המשא ומתן עדיין לא התפוצץ

, נשיא ארה"ב טראמפ הודיע אתמול כי

הורה לסגנו ג'יי די ואנס להתרחק מהמו"מ