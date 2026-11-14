כשברקע המשא ומתן מול ארה"ב לא מתקדם , והנשיא דונלד טראמפ מאותת שלעת עתה אין בכוונתו לחדש את המלחמה אלא להמשיך במצור הכלכלי על הרפובליקה האיסלאמית , בטהרן המשיכו לדווח גם היום (שבת) על מכליות נפט שלכאורה "עלו על מוקשים" והתפוצצו במצר הורמוז , נתיב הסחר הימי הקריטי לכלכלה העולמית שאיראן מנסה לחנוק כדי להגביר את הלחץ הנגדי על וושינגטון.

מכליות נפט עולות באש בהורמוז, ב-11 בנובמבר

גלריה כמה מהתיעודים שפרסמה איראן בימים האחרונים. המכליות על הכוונת

איראן, נזכיר, הודיעה בתחילת המלחמה בסוף פברואר על חסימת המצר שדרכו עוברת בשגרה חמישית מתצרוכת הנפט העולמית, ומאז תובעת בעלות על הנתיב שעל פי הדין הבינלאומי התנועה בו חופשית לחלוטין. מאז היא תקפה עשרות מכליות וספינות כדי לאכוף את חסימת המצר, כשבמקביל ארה"ב מטילה מצור נגדי שנאכף ברצף מאז יולי ומונע מאיראן לייצא נפט, בניסיון להכניע אותה עם הגברת הלחץ על כלכלתה המקרטעת.

הצי האמריקני מוביל במקביל מבצע להגנה על המכליות החוצות את הורמוז מהטילים והכטב"מים של איראן, וטראמפ טען שהנפט הזורם מהמצר אל שווקי העולם כבר חזר לרמות שהיו לפני המלחמה, אבל בשבועות האחרונים איראן הגבירה משמעותית את מתקפותיה בניסיון להביך אותו ולהעלות מחדש את מחירי הנפט. אמש דיווח הארגון הימי הבינלאומי של האו"ם כי באוקטובר נרשם שיא במספר המתקפות בהורמוז מאז פרוץ המלחמה, וכי בסך הכול מאז סוף פברואר ועד 11 בנובמבר נרשמו במצר ובאזור הרחב יותר במזרח התיכון 134 תקריות שונות – שבהן נהרגו 25 אנשי צוות ימי ורבים נוספים נפצעו או עדיין מוגדרים נעדרים.

כאמור, בימים האחרונים המשיכה איראן לדווח על מכליות שעלו לכאורה על מוקשים, ולעיתים קרובות היא גם נוהגת לפרסם תיעודים של מכליות עולות באש. בהודעותיה טוענת איראן שהמכליות הללו חצו את המצר ללא אישורה ובנתיבים "מסוכנים" לכאורה, כשלעיתים היא מציינת שהן חצו בנתיב הדרומי של המצר, כלומר רחוק יותר מחופי איראן, תוך שהן גם מכבות את מכשירי הזיהוי שלהן על מנת להסתיר את מיקומן. אולם יש ספק רב באשר לטענות שהמכליות אכן עלו על מוקשים, וההערכה היא שבפועל הן הותקפו ישירות על ידי משמרות המהפכה האיראניים.

תיעוד מ-10 באוקטובר שבו לטענת איראן נראית מכלית עולה באש אחרי ש"עלתה על מוקש"

אתמול טענה איראן ששתי מכליות נפט ומכלית נוספת של גז נוזלי טבעי עלו לכאורה על מוקשים. בהודעה על מכלית הגז טענה איראן: "הספינה, שלא למדה לקח מגורלן של מכליות קודמות שהושמדו, בחרה להיעזר בליווי של כלי טיס קרביים אמריקניים כדי לאפשר את מעברה, מבלי להבין שמוקשים ימיים אינם מתאמים את פעולתם עם הצבא האמריקני".

מאז הבוקר טענה איראן שעוד שתי מכליות נפט נפגעו, ובהודעה הראשונה שפורסמה מסר חיל הים האיראני: "מכלית נפט שהתעלמה מאזהרות קודמות ושטה באזור אסור ולא בטוח ממזרח למצר הורמוז, כאשר כל מערכות המעקב והזיהוי שלה כבויות – פגעה במוקש ימי, עלתה באש ונעצרה. כל מכלית נפט השטה בתוך האזור האסור ממזרח למצר הורמוז, מסתכנת בפגיעה במוקשים ימיים. מצער שבעלי מכליות הנפט לא למדו מהלקחים של כלי שיט מפרים אחרים, ובחרו לשלוח את נכסיהם לתוך מלחמת מוקשים".

כשש שעות לאחר מכן פורסמה בצהריים הודעה על המכלית השנייה שלכאורה נפגעה היום, עם איום נוסף: "מכלית נפט נוספת, שפעלה ללא אישור, עלתה באש אחרי שפגעה במוקש ימי באזור אסור לתנועה, מזרחית למצר הורמוז. האזור שממזרח למצר הורמוז נמצא כולו תחת שליטתו ופיקוחו של חיל הים האיראני. זה הגורל המצפה לכלי שיט המנטרלים את מערכות המעקב שלהם ומפליגים דרך אזורים אסורים".

כאמור, ההערכה היא שההודעות הללו הן שקריות – ושבפועל איראן תוקפת במכוון את המכליות, בין אם באמצעות טילים וכטב"מים ובין אם בשיטות אחרות: בחודש שעבר למשל דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על מתקפה חריגה מסוגה שבה הצמידו פעילים כלשהם, ששטו על סירה קטנה, מוקשים מגנטיים למכלית. אתמול הצטרף להערכות הללו "המכון לחקר המלחמה", מכון מחקר שמושבו בוושינגטון שמדווח באופן שוטף על המתרחש במלחמות שונות בעולם, ובדיווח שלו הוא הזכיר כי ארה"ב כבר הודיעה על ניקוי המצר ממוקשים, והעריך שלאיראן לא הייתה הזדמנות להטמין מוקשים חדשים בהורמוז.

"איראן ממשיכה לטעון כי כלי שיט מסחריים פוגעים במוקשים ימיים לאורך הנתיב הנתמך על ידי ארה"ב בחלקו הדרומי של מצר הורמוז. זאת, ככל הנראה, במטרה לערער את אמונם של מפעילי כלי השיט ביכולתה של ארה"ב ללוות ספינות, ולגרום לכלי שיט לעבור דרך המים הטריטוריאליים של איראן", נכתב בדו"ח של המכון. "משמרות המהפכה והצבא האיראני טוענים בעקביות כי כלי שיט פגעו במוקשים, מאז שפיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע ב-27 באוגוסט כי כוחות אמריקניים השלימו את פינוי המוקשים מהמצר. הטענות הללו החלו להישמע במקביל לתקיפות אמריקניות ב-31 באוגוסט, שבהן הותקפו טילים שאיראן ניסתה, לפי הדיווחים, להשתמש בהם כדי להטמין מחדש מוקשים במצר".

במכון העריכו בזמנו כי איראן התכוונה להשתמש באותן רקטות לשיגור מוקשים ימיים מפני שתקיפות אמריקניות קודמות פגעו ביכולות אחרות ויעילות יותר מצדה להטמין מוקשים במים, ובדו"ח הנוכחי כתבו כי לא הבחינו באינדיקציות כלשהן שלפיהן איראן הצליחה למקש מחדש את המצר. "לאחרונה החלו משמרות המהפכה והצבא האיראני לציין בטענותיהם על כלי שיט שפגעו במוקשים כי אותם כלי שיט היו לכאורה תחת ליווי אמריקני. זאת, ככל הנראה, בניסיון לחזק את מבצע התודעה של איראן שנועד להטיל ספק בפעולות הליווי האמריקניות". במכון העריכו כי "איראן ממשיכה לתקוף כלי שיט, ככל הנראה באמצעות כטב"מים וטילים, בתוך מצר הורמוז ובסביבתו".

תיעוד שפרסמה אמש איראן, ובו נטען שנראית מכלית נוספת ש"עלתה על מוקש"

למרות הזינוק במתקפות האיראניות, בפועל נראה שמכליות ממשיכות לחצות את המצר – וארה"ב עצמה נמנעת מחידוש המערכה, אם כי מאז החודש שעבר היא כבר תקפה כמה פעמים באופן ממוקד יעדים איראניים, בעיקר באזור הורמוז, כשבאחד המקרים בשבוע שעבר הותקף האי קשם שבתוך המצר בתגובה לירי לעבר כלי טיס אמריקני. שלשום דיווחה איראן על "תקיפת אויב" שכוונה למגדל תקשורת באזור העיר סיריק , השוכנת סמוך לחופי הורמוז. שעות לאחר מכן, ביום שישי לפנות בוקר, טענה איראן כי כנקמה היא תקפה מערכת מכ"ם אמריקנית בבחריין . אתמול הכחיש הצבא האמריקני שהמתקפה האיראנית – הראשונה נגד יעד אמריקני כלשהו זה כמה שבועות – הצליחה, ומסר כי כוחותיו יירטו שני כטב"מים ששוגרו לבחריין . "לא היו נפגעים ולא נגרם נזק", מסרו בפיקוד המרכז האמריקני.

וכשברקע המבוי הסתום במגעים – הנשיא טראמפ הודיע שלשום כי הורה לסגנו ג'יי די ואנס שלא לנהל משא ומתן מול איראן והצהיר כי בעקבות המצור עליה "אנחנו לא צריכים הסכם" – במשטר האייתוללות ממשיכים להשמיע טון נוקשה ביותר ופומבית לפחות מסרבים לכל פשרה בנוגע לתוכנית הגרעין, פשרה שארה"ב דורשת כעת כתנאי לכל הסכם חדש. איראן אף מאיימת בהסלמה מבחינת תוכנית הגרעין שלה, ומזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מוחסן רזאי טען השבוע כי הרפובליקה האיסלאמית לא תאפשר אפילו ל"חלקיק גרעיני" אחד לעזוב את שטחה , וכי איראן זקוקה לחומר המועשר "לצורך בניית ספינות וצוללות".

מאיים בשינוי הדוקטרינה הגרעינית. הבכיר האיראני מוחסן רזאי ( צילום: AP )

בסוף החודש שעבר רזאי גם איים כי אם תפרוץ מלחמה חדשה איראן עשויה לפרוש מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (NPT), האמנה שמסדירה את פעילות הפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) במדינה. פעילות הפיקוח של סבא"א במתקני הגרעין באיראן הוקפאה מאז מלחמת "עם כלביא" ביוני אשתקד, שבסיומה תקפה ארה"ב את שלושת מתקני הגרעין המרכזיים בפורדו, נתנז ואיספהאן. מאז לא הרשה משטר האייתוללות לפקחי האו"ם לבקר במתקני הגרעין הללו או במתקנים אחרים, מלבד ביקור בספטמבר האחרון בתחנת הכוח הגרעינית בושהר, שעושה שימוש באורניום שמספקת רוסיה וממילא לא היוותה מוקד לחשש משמעותי מצד המערב.

פרישה של איראן מאמנת ה-NPT תביא למעשה להפסקה רשמית של פעילות הפיקוח של סבא"א ברפובליקה האיסלאמית, אבל רזאי לא הסתפק בכך ואיים אף בשינוי הדוקטרינה הגרעינית המוצהרת של ארצו, הגורסת שהיא מתנגדת לכאורה לפיתוח נשק גרעיני. "הממשלה לא קיבלה שום החלטה חדשה בנוגע לשינוי הדוקטרינה הגרעינית של המדינה. מתקיים דיון בשאלה האם עלינו לשמור על הדוקטרינה הגרעינית הקיימת שלנו, למקרה שתפרוץ מלחמה מחדש. העם שלנו הביע דרישות בנוגע לשינוי אפשרי בדוקטרינה הגרעינית. כאשר הציבור רואה את האויב תוקף מתקני גרעין, טבעי שהוא ישאל: 'מדוע אתם מתכוונים להמשיך לדבוק בדוקטרינה הקודמת?''', הוא אמר בסוף אוקטובר.

טראמפ לא ממהר לחדש את המלחמה, אבל גם לא ממהר למו"מ: "לא צריכים הסכם" ( צילום: Anna Moneymaker/AFP, shutterstock, REUTERS/Stringer )

על הרקע הזה, אמש נחשף דו"ח סודי של סבא"א שבו היא מביעה "דאגה גוברת" בנוגע לאחד המתקנים הגרעיניים הסודיים של איראן, במתחם באיספהאן שבו לפי החשד קבור חלק משמעותי מהאורניום המועשר לרמה גבוהה של 60% – שהעשרה קצרה נוספת שלו תאפשר להשתמש בו בנשק גרעיני. בדו"ח, שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס, נכתב כי איראן הודיעה לסבא"א על דבר קיומו של מתקן העשרת אורניום באיספהאן (IFEP) ב-12 ביוני 2025 – יום אחד בלבד לפני פרוץ מלחמת "עם כלביא". בדו"ח של סבא"א נכתב כי פקחי הגרעין שלה תכננו לבקר במתקן ב-13 ביוני, כלומר ביום שבו פתחה ישראל במתקפת הפתע על איראן, וכי בגלל פרוץ המלחמה הביקור לא היה אפשרי.

אלא שמאז איראן מונעת מפקחי הגרעין לבקר במתקן במתחם הגרעין באיספהאן, שהותקף גם הוא במלחמה הראשונה אשתקד. ברויטרס מדווחים כי לפי ההערכות מתקן ההעשרה שעליו הודיעה איראן לסבא"א שוכן ברשת המנהרות באיספהאן שבה קבור האורניום המועשר, אבל דיפלומט בכיר אמר לרויטרס שהמיקום המדויק של מתקן ההעשרה ומצבו הנוכחי אינם ידועים. בדו"ח החשאי של סבא"א שעליו דיווחה רויטרס נכתב: "הסוכנות אינה יודעת מהו מיקומו המדויק של IFEP, מה הסטטוס שלו מבחינת הפיקוח הגרעיני או האם הוא מכיל חומר גרעיני".

מתקן הגרעין באיספהאן. ההערכה: כמות משמעותית של האורניום המועשר קבורה שם ( קרדיט: Vantor, via Reuters )