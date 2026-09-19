יום של מתיחות נרשם היום (שבת) בכמה מוקדים ביהודה ושומרון, על רקע דיווחים פלסטיניים על עימותים בין תושבים למתנחלים ועל פעילות של כוחות צה"ל. לפי הדיווחים הפלסטיניים, בכפר קוסרה שבו הטילו מתנחלים מצור בשבועות האחרונים - אותרו כתובות נאצה בתוך אחד מהבתים של בעל המקום לואי ביירותי, הפלסטיני-אמריקני המתגורר באוהיו.
בתיעוד מהמקום, נראים קירות הבית כשעליהם מגני דוד, והכתובות: "שישרף לכם הכושלאמא שלכם", ו"עדיף ציצים ממלחמות". בכפר בורקה שממזרח לרמאללה יודו אבנים לעבר בית והוצתה מרפסת, ובדרום הר חברון נחתך צינור מים המוביל לכפר אדקיקה. במקביל, כוחות צה"ל הציבו מחסום בכניסה לתורמוס עיא ועיכבו את תנועת כלי הרכב במקום.
ביירותי סיפר ל-ynet כי גילה היום כתובות על קירות אחד הבתים של משפחתו, שנמצא בבנייה. לדבריו, מדובר בבית שאליו בני המשפחה מתקשים להגיע בתקופה האחרונה. "המצב שלנו קשה. אסור לנו להגיע לבתים שלנו. מתנחלים מסתובבים מול הצבא, נוסעים על טרקטורונים, ומי שהולך לבית שלו יודע שהוא נמצא בסכנה", אמר.
הוא הוסיף כי למשפחתו שלושה בתים בחלקו העליון של הכפר, והיום הגיע לאחד מהם כדי לבדוק את מצבו. "רציתי להיכנס ולראות מה יש בפנים. היו כתובות נאצה, קללות והסתה על הקירות. בפעם הקודמת לא", אמר.
לדבריו, למרות הכרזת צה"ל על האזור כשטח צבאי, המתנחלים ממשיכים להסתובב בו. "הצבא אמר לנו שזה אזור סגור, אבל המתנחל עדיין נמצא שם ומסתובב מול הצבא. אז מבחינתנו האזור הצבאי הוא עלינו", טען. "זה אזור גדול שאמור להיות בטוח עבורנו בכפר שלנו, אבל כרגע המצב בו קשה. מבחינתנו שום דבר לא השתנה".
במקביל, כאמור, כוחות צה"ל הציבו היום מחסום בכניסה לתורמוס עיא, מצפון-מזרח לרמאללה. לפי חבר המועצה המקומית עוואד אבו סמרה, המחסום הוצב בכניסה היחידה לעיירה, שבה מוצב שער ברזל, וכלי רכב עוכבו בשני הכיוונים. לפי הפלסטינים, החיילים בדקו תעודות זהות וחיפשו בחלק מכלי הרכב. לא ברור בשלב זה מה הייתה הסיבה להצבת המחסום, והוא הוצב על רקע דיווחים פלסטיניים נוספים על פעילות של מתנחלים באזור שבין אל-מועייר לתורמוס עיא.
בבורקה, ממזרח לרמאללה, טענו תושבים כי מתנחלים הגיעו מכמה כיוונים ותקפו את שולי הכפר. לפי הפעיל המקומי מחמוד ברכאת, אבנים יודו לעבר בית ומרפסת בבית השייך למשפחה הוצתה. לדבריו, האש כובתה.
אירוע נוסף דווח בדרום הר חברון. לפי הפלסטינים, צינור מים המוביל לכפר אדקיקה שבמרחב יטא - נותק. אוסאמה מחאמרה, פעיל נגד ההתנחלויות, טען כי הצינור נחתך בכניסה לכפר, סמוך לכביש הראשי, וכי הפגיעה הותירה לדבריו כ-700 תושבים ללא אספקת מים סדירה. הטענה הפלסטינית היא כי מדובר בחלק משורת אירועים שבהם נפגעו, לדבריהם, תשתיות ומבנים של קהילות פלסטיניות באזור מסאפר יטא.
האירועים מצטרפים לדיווחים נוספים על חיכוכים בין תושבים פלסטינים, מתנחלים וכוחות הביטחון בכמה מוקדים ביהודה ושומרון. מבחינת מערכת הביטחון, פעילות הכוחות באזור מתבצעת על רקע הצורך למנוע הפרות סדר, חיכוך בין אוכלוסיות ופגיעה באזרחים פלסטינים וישראלים כאחד.
ynet פנה לדובר צה"ל כדי לקבל תגובה על האירועים. זו תצורף לכתבה אם תתקבל.