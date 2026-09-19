יום של מתיחות נרשם היום (שבת) בכמה מוקדים ביהודה ושומרון, על רקע דיווחים פלסטיניים על עימותים בין תושבים למתנחלים ועל פעילות של כוחות צה"ל. לפי הדיווחים הפלסטיניים, בכפר

יום של מתיחות נרשם היום (שבת) בכמה מוקדים ביהודה ושומרון, על רקע דיווחים פלסטיניים על עימותים בין תושבים למתנחלים ועל פעילות של כוחות צה"ל. לפי הדיווחים הפלסטיניים, בכפר

ביירותי סיפר ל-ynet כי גילה היום כתובות על קירות אחד הבתים של משפחתו, שנמצא בבנייה. לדבריו, מדובר בבית שאליו בני המשפחה מתקשים להגיע בתקופה האחרונה. "המצב שלנו קשה. אסור לנו להגיע לבתים שלנו. מתנחלים מסתובבים מול הצבא, נוסעים על טרקטורונים, ומי שהולך לבית שלו יודע שהוא נמצא בסכנה", אמר.

ביירותי סיפר ל-ynet כי גילה היום כתובות על קירות אחד הבתים של משפחתו, שנמצא בבנייה. לדבריו, מדובר בבית שאליו בני המשפחה מתקשים להגיע בתקופה האחרונה. "המצב שלנו קשה. אסור לנו להגיע לבתים שלנו. מתנחלים מסתובבים מול הצבא, נוסעים על טרקטורונים, ומי שהולך לבית שלו יודע שהוא נמצא בסכנה", אמר.

ביירותי סיפר ל-ynet כי גילה היום כתובות על קירות אחד הבתים של משפחתו, שנמצא בבנייה. לדבריו, מדובר בבית שאליו בני המשפחה מתקשים להגיע בתקופה האחרונה. "המצב שלנו קשה. אסור לנו להגיע לבתים שלנו. מתנחלים מסתובבים מול הצבא, נוסעים על טרקטורונים, ומי שהולך לבית שלו יודע שהוא נמצא בסכנה", אמר.

הוא הוסיף כי למשפחתו שלושה בתים בחלקו העליון של הכפר, והיום הגיע לאחד מהם כדי לבדוק את מצבו. "רציתי להיכנס ולראות מה יש בפנים. היו כתובות נאצה, קללות והסתה על הקירות. בפעם הקודמת לא", אמר.

הוא הוסיף כי למשפחתו שלושה בתים בחלקו העליון של הכפר, והיום הגיע לאחד מהם כדי לבדוק את מצבו. "רציתי להיכנס ולראות מה יש בפנים. היו כתובות נאצה, קללות והסתה על הקירות. בפעם הקודמת לא", אמר.

הוא הוסיף כי למשפחתו שלושה בתים בחלקו העליון של הכפר, והיום הגיע לאחד מהם כדי לבדוק את מצבו. "רציתי להיכנס ולראות מה יש בפנים. היו כתובות נאצה, קללות והסתה על הקירות. בפעם הקודמת לא", אמר.