גורמים באוקראינה אישרו הערב (חמישי) כי קייב תקפה בית זיקוק ברוסיה, אחרי שהנשיא וולודימיר זלנסקי הצהיר כי ארצו תחדש את המתקפות על מתקני האנרגיה הרוסיים – בתום שלושה ימים שבהם עצרה לדבריה באופן חד-צדדי את המתקפות הללו, כדי לנסות לתת סיכוי ל "הפסקת האש" בתחום האנרגיה שעליה הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתחילת השבוע, כשלפי קייב רוסיה הפרה אותה כבר מהרגע הראשון ותקיפותיה על מתקני אנרגיה אוקראיניים הותירו מאות אלפי אזרחים מנותקים מחשמל.

גלריה זלנסקי, טראמפ ואש במתקן נפט רוסי שהותקף ( צילום: TOM BRENNER / AFP, REUTERS/Kylie Cooper )

החלטת זלנסקי לחדש את המתקפות על בתי הזיקוק בעומק רוסיה עשויה להביא להסלמת המתיחות הגדולה ממילא בינו לבין טראמפ, ש אותו זלנסקי האשים אתמול ב"בגידה" אחרי שהסיר סנקציות על ייצוא סולר רוסי ואחרי שלמרות היענותה של קייב להפסקת האש שעליה הכריז – ארה"ב דווקא עצרה חלקית את שיתוף המודיעין עם צבא אוקראינה ואף שיבשה לזמן מה את יכולתו להשתמש ברשת התקשורת הלוויינית "סטארלינק" עבור מתקפות הכטב"מים שלה או לצורך יירוט המתקפות הרוסיות על עריה. טראמפ, שלוחץ לסיום המתקפות על בתי הזיקוק כדי להפחית את מחירי הסולר המכבידים על האמריקנים לקראת בחירות האמצע בארה"ב, טרם הגיב לחידוש המתקפות האוקראיניות על בתי הזיקוק הרוסיים.

לפי משרד ההגנה הרוסי, המתקפה האוקראינית היום פגעה וגרמה לשריפה בבית זיקוק באזור ריאזאן, כ-300 ק"מ דרומית-מזרחית למוסקבה, ובהמשך אישר בכיר אוקראיני בשיחה עם סוכנות הידיעות AP כי קייב תקפה את בית הזיקוק הזה. זאת לאחר שמוקדם יותר היום התפרסם ריאיון של זלנסקי ל"פייננשל טיימס", שבו הבהיר כי העצירה של התקיפות על בתי הזיקוק באה אל סיומה: "סיימנו", הוא צוטט אומר. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב טען היום כי אוקראינה מעולם לא הפסיקה לתקוף בתי זיקוק, טענה שאותה לא ניתן לאמת (קייב הכחישה טענות רוסיות שכבר אתמול היא תקפה בתי זיקוק). שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר מצדו כי המתקפה האוקראינית היא בגדר "אתגר ישיר ובוטה כלפי טראמפ".

מסוף של "סטארלינק" בחזית באוקראינה, ארכיון ( צילום: רויטרס )

בריאיון ל"פייננשל טיימס" שב זלנסקי ומתח ביקורת על התנהלותו של טראמפ, אחרי שכבר אתמול אמר כאמור כי הוא חש "נבגד" ממנו והאשים שהוא בחר בצד של רוסיה. בריאיון כעת הוא טען כי מאחורי הדבר עומדת נטייתו של טראמפ להעריץ לכאורה מנהיגים סמכותניים, בעלי כוח ועושר רב. "הוא אומר זאת בגלוי ובקול רם – שהוא אוהב אנשים כאלה ומכבד אנשים כאלה", אמר זלנסקי. "כי מבחינתו, אנשים שיכולים להיות מנהיגים במשך 20, 30 או 40 שנה – זה אומר שהם יכולים להיות חזקים מאוד".

זלנסקי טען גם כי ההגבלות שהוטלו על השימוש בגרסה הצבאית של רשת "סטארלינק", הגורמות לניתוק מהרשת של כטב"מים או רחפנים הנעים במהירות של יותר מ-160 קמ"ש, נבעו מהחלטה מכוונת של הממשל האמריקני (שטרם אישר שאכן היה שינוי כזה). "זו לא הייתה בעיה טכנית, אלא עניין של רצון", הוא אמר, אחרי שגם בעלי חברת SpaceX המפעילה את סטארלינק, אילון מאסק, הבהיר כי ההחלטה בנושא נתונה לצבא ארה"ב ולמפקדו העליון – טראמפ. ההגבלות לפי אוקראינה הקשו עליה לא רק לשגר מתקפות כטב"מים באזורי החזית, אלא גם לשגר רחפנים קטנים המשמשים ליירוט הכטב"מים הרוסיים המשוגרים על עריה. הערב, יצוין, צוטט באתר החדשות האמריקני "אקסיוס" גורם אוקראיני שאמר כי הגישה לשירות סטארלינק חודשה וכי ההגבלות הוסרו.

זלנסקי, בשולי פסגת מנהיגי אירופה בבריסל הערב ( צילום: NICOLAS TUCAT / POOL / AFP )

זלנסקי הוסיף כי גורמים בצבא אוקראינה קיבלו אזהרה מעמיתיהם האמריקנים שלפיה וושינגטון תפסיק לשתף מודיעין עם אוקראינה אם זו לא תחדל לתקוף תשתיות אנרגיה רוסיות. לפי גורמים בקייב, בפועל חלק משיתוף המודיעין נעצר, ובימים האחרונים ארה"ב לא העבירה התרעות על שיגורי טילים בליסטיים מרוסיה – התרעות שעליהן נסמכות מערכות ההגנה האווירית של אוקראינה, שממילא מתמודדת עם מחסור חמור במיירטים מתקדמים, וממש הערב דווח ב-CNN שאזלו לקייב מיירטי הפטריוט. על הרקע, כשזלנסקי נשאל בריאיון ל"פייננשל טיימס" האם אוקראינה תהיה מוכנה להפסיק את תקיפותיה נגד מתקני אנרגיה כדי לשקם את היחסים עם הבית הלבן – הוא הציב לכך תנאי: לדבריו הוא יוכל להסכים לכך רק בתמורה לאספקת מיירטי פטריוט נוספים, וזאת כ"דרישת מינימום".

בינתיים נמשכות כל העת המתקפות הרוסיות על ערי אוקראינה, ושלושה בני אדם נהרגו ושישה נפצעו במתקפת כטב"מים במחוז קירובוהראד שבמרכז אוקראינה. לפי זלנסקי, בשעות הלילה שבין רביעי לחמישי שיגרה רוסיה יותר מ-850 כטב"מים, והוא הוסיף כי המתקפה הנרחבת התרחשה "בדיוק בזמן שבו היכולת שלנו להתגונן מוגבלת באופן מלאכותי" – התייחסות להגבלות שהוטלו על השימוש ב"סטארלינק". לפי חיל האוויר האוקראיני, 536 מהכטב"מים יורטו, ופגיעות דווחו ב-31 מוקדים. גם אוקראינה כאמור שיגרה מצדה מתקפות ליעדים בעומק רוסיה, ולצד הפגיעה בבית הזיקוק בריאזאן, זלנסקי טען כי טיל אוקראיני השמיד שישה מטוסי קרב בשדה תעופה בדרום-מערב רוסיה. המטוסים, הוא ציין, שימשו לשיגור פצצות דאייה עוצמתיות: "רוסיה גוררת את המלחמה עוד ועוד, ולכן נמשיך בפעולות התקיפה ארוכות הטווח שלנו". משרד ההגנה הרוסי מסר כי מערכות ההגנה האווירית שלו הפילו במהלך הלילה 166 כטב"מים אוקראיניים, וכי כוחות רוסיים תקפו שתי ספינות שנשאו מטען צבאי.

בזירת מתקפה קודמת על קייב החודש. המיירטים כבר אזלו ( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי על פי ניתוח של תצלומי לוויין ומשיחות שערכה עם מומחים, עולה כי רוסיה הצליחה לבנות במהירות אדירה – בתוך שישה שבועות – בסיס חדש וגדול לשיגור כטב"מים מונעי סילון, מהסוג החדש שרוסיה החלה להשתמש בחודשים האחרונים – ושקייב מתקשה מאוד ליירט בגלל מהירותו הגדולה, של עד 600 קמ"ש. הבסיס במחוז רוסטוב שבדרום-מערב רוסיה היה לפי תצלומי הלוויין של החברות Planet Labs ו-Airbus שדה חקלאי ריק לחלוטין עד לסוף אוגוסט, אבל נכון ליום רביעי האחרון הוא כבר כמעט הושלם, וכולל מתחם המשתרע על שטח שגודלו כ-126 מגרשי כדורגל.

תצלומי הלוויין רק מחזקים את החשש של קייב שכעת רוסיה תגביר את המתקפות שלה באמצעות כטב״מי סילון וטילים – שגם אותם היא מתקשה מאוד ליירט – במהלך החורף הקרוב, בין היתר במסגרת קמפיין מכוון להקפאת האזרחים בשיא הקור. מייק מוניק, מייסד ומנכ"ל חברת המודיעין הפרטית DroneSec, אמר כי לפי התצלומים האתר יוכל לשמש לשיגור הדגמים גראן-4 וגראן-5, שהם הדגמים החדשים ביותר של כטב"מי סילון רוסיים. לדבריו, בחלקו המערבי של המתחם נראים שמונה משטחי שיגור המצוידים במסילות שיגור, המסוגלות לשגר את הכטב"מים הללו. המתקן מצטרף לרשת קיימת של רוסיה, הכוללת לפחות 11 אתרי שיגור קבועים המשמשים לתקיפות כטב"מים נגד אוקראינה.

״קצב הבנייה ממחיש באיזו קלות רוסיה יכולה להפעיל במהירות יכולות התקפיות שכבר הפכו למבוססות", אמר מוניק. לדבריו המתקן נראה קרוב מאוד להשלמה, ו"כנראה יעברו שבועות ספורים עד שיהיה מבצעי לחלוטין, אם לא פחות מכך". מוניק הוסיף כי השילוב בין ייצור תעשייתי של כטב"מי סילון, התחכום ההולך וגובר שלהם וההיעדר היחסי של מערכות הגנה מקיפות נגד כטב"מים במדינות רבות בנאט"ו – מציב אתגר לא רק בפני קייב, אלא גם בפני ארצות אירופה, החוששות יותר ויותר ממתקפה רוסית ישירה כלפיהן. "היכולת להעמיד במהירות מערך שמאפשר לבצע תקיפות רחבות היקף באמצעות מערכות אוויריות בלתי מאוישות (UAS) יוצרת פגיעוּת אסטרטגית עבור מדינות נאט"ו", הוא אמר.

צילום לוויין של הבסיס הרוסי החדש. משדה ריק למתקן ענקי וכמעט מבצעי בתוך שישה שבועות בלבד ( צילום: רויטרס / 2026 PLANET LABS PBC / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2 / PLÉIADES NEO © AIRBUS DS 2026 )

מוניק הוסיף כי ייתכן שהבסיס החדש יוכל לשגר 100 כטב"מי סילון או יותר בתוך 24 שעות, אף שרוסיה נוהגת בדרך כלל לשגר אותם בקבוצות קטנות לאורך היום. לדבריו, הדבר יהיה תלוי גם בגורמים כגון היקף האספקה הזמינה והיעדים המבצעיים. רוב ג'ורדן, מנהל התוכנית במכון המחקר הביטחוני RUSI שבלונדון, אמר כי משטחי הבטון ושתי מסילות השיגור האפשריות הנראות בתצלומים תואמים את מאפייניהן של מסילות שיגור לכטב"מי גראן רוסיים. "היקף בנייה כזה בפרק זמן קצר כל כך הוא מרשים", הוא אמר. "הדבר מעיד על האמון הרב יחסית שרוסיה נותנת ביכולותיה לתקיפות עומק – אולי על חשבון כוחות היבשה הקונבנציונליים שלה".