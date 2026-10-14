נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר הערב (רביעי) כי הוא חש נבגד בעקבות התנהלותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ , שאמר בסוף השבוע כי על אוקראינה לבחור נשיא חדש , ו הסכים להסיר סנקציות על יצוא סולר מרוסיה . בריאיון לתוכניתו של פירס מורגן, "Piers Morgan Uncensored", מתח זלנסקי ביקורת חריפה על טראמפ, ואמר כי הוא חש שהנשיא האמריקני בוחר בצד הרוסי במלחמה.

זלנסקי: "אני מרגיש נבגד" ( צילום: מתוך התוכנית של פריס מורגן )





גלריה ( צילום: רויטרס, Leon Neal/Getty Images, Jeff J Mitchell/Getty Images )

"זה כואב כשהנשיא טראמפ בוחר צד אחד, ולא בצד שלנו", אמר זלנסקי. לדבריו, הוא אינו מתנגד לכך שטראמפ ינסה לתווך בין מוסקבה לקייב, אך מצפה ממנו לשמור על עמדה מאוזנת: "אין לי בעיה שטראמפ יהיה באמצע, בין אוקראינה לרוסיה. אבל אם אתה באמצע, אתה צריך להישאר באמצע".

כשנשאל ישירות אם הוא חש נבגד על ידי טראמפ, השיב נשיא אוקראינה: "באמת שכן, אבל זה קצת יותר מסובך מרק הרגשות או התחושות האישיות שלי". הוא הוסיף כי "חבל שאנחנו מאבדים שותף חזק", והבהיר כי מבחינת אוקראינה, המלחמה אינה עניין של אינטרסים כלכליים או עסקאות מדיניות. "אנחנו לא מוכרים את המדינה שלנו. זה לא עניין של עסקים עבורנו, אלה החיים שלנו וזו המדינה שלנו", אמר.

דבריו החריפים של זלנסקי מגיעים על רקע משבר הולך ומעמיק ביחסים בין קייב לוושינגטון. בסוף השבוע הודיע טראמפ, בעקבות שיחה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, על הסרת סנקציות שנועדו להגביל את יצוא הסולר הרוסי. המהלך, שנועד להגדיל את היצע הדלק בשוק העולמי ולסייע בבלימת עליית המחירים, עורר זעם באוקראינה ובקרב בעלות בריתה האירופיות, שחוששות כי הכנסות נוספות ממכירת אנרגיה יסייעו למוסקבה לממן את המשך המלחמה.

פוטין. שוחח עם טראמפ - ואז ארה"ב הסירה את הסנקציות ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File )

טראמפ גם תקף את זלנסקי באופן אישי, האשים אותו באחריות לעליית מחירי הסולר בשל המתקפות האוקראיניות על מתקני הנפט ברוסיה, וקרא לאוקראינה לבחור מנהיג חדש שיוכל להגיע להסכם שלום עם מוסקבה. הנשיא האמריקני דורש מקייב להפסיק את התקיפות על בתי הזיקוק הרוסיים, ואף דווח כי איים לעצור את הסיוע המודיעיני ואת אספקת הנשק האמריקנית אם המתקפות יימשכו.

הטענות בקייב: "מסיבה מסוימת, ארה"ב עוזרת לרוסיה"

העימות בין שני הנשיאים החריף גם על רקע טענות חדשות שהשמיעו גורמים בכירים באוקראינה, ולפיהן הוטלו הגבלות פתאומיות על השימוש הצבאי ברשת הלוויינית סטארלינק , השייכת לחברת SpaceX של אילון מאסק. לפי גורמים בקייב, ההגבלות פוגעות ביכולת להפעיל כטב"מים במהירויות גבוהות, ומשבשות פעולות מבצעיות נגד הכוחות הרוסיים.

יועצו של זלנסקי, סרהיי בסקרסטנוב, אמר כי ההגבלות הוטלו ללא כל הודעה מוקדמת, וגרמו לשיבוש של כמה משימות. לדבריו, השימוש בגרסה הצבאית של השירות נחסם במהירויות העולות על 160 קמ"ש. הוא רמז כי ההחלטה קשורה למתיחות הפוליטית בין המדינות, אך לא הוצגה הוכחה לכך שטראמפ הורה על ההגבלות.

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במקביל, זלנסקי ובכירים נוספים בקייב טענו כי אוקראינה לא קיבלה במקרים מסוימים התרעות מודיעיניות מוקדמות מבעלות בריתה על שיגורי טילים בליסטיים רוסיים. גורם אמריקני הכחיש כי חל שינוי במדיניות שיתוף המודיעין עם אוקראינה, אך בכיר אוקראיני טען כי וושינגטון איימה להפסיק את הסיוע אם קייב לא תחדל לתקוף מתקני נפט ברוסיה. "ברור שהם מסייעים לרוסיה, מסיבה כזו או אחרת", האשים הבכיר.