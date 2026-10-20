התמיכה בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ירדה לשפל חדש של 31%. כך עולה מסקר חדש של סוכנות רויטרס ומכון Ipsos שהתפרסם הלילה (בין שני לשלישי), שבועיים בדיוק לפני בחירות אמצע הכהונה בארה"ב – בחירות שבהן תיקבע השליטה בקונגרס, ושבהן התמיכה בנשיא היא בדרך כלל גורם משמעותי ביכולתה של מפלגתו לשמור על כוחה. מדובר בירידה של אחוז אחד ביחס לתמיכה בנשיא בסקר הקודם של רויטרס/איפסוס מלפני שבועיים, והיא מגיעה כשברקע ממשיכים האמריקנים להתמודד עם מחירי דלק גבוהים – מחירים שטראמפ מנסה כעת במרץ להביא להורדתם, בין היתר תוך הימנעות מהסלמה מחודשת עם איראן וניסיון התקרבות לרוסיה, עד כה ללא הצלחה יתרה.

גלריה טראמפ בעצרת הלילה בקנזס. היא לא שלחה דמוקרט לסנאט כבר 94 שנה, אבל הפעם המרוץ צמוד ( צילום: Kent NISHIMURA / AFP )

( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

הנתון העדכני בסקר שהתפרסם הלילה הוא הנמוך ביותר עבור טראמפ – בשתי כהונותיו כנשיא – בסקרים של רויטרס/איפסוס. הסקר בחן גם מהי נטיית ההצבעה הכללית של הנשאלים בבחירות לקונגרס, ו-47% מהם השיבו שבכוונתם להצביע למועמדי המפלגה הדמוקרטית, ורק 35% השיבו שיצביעו למועמדים הרפובליקנים. מדובר בפער משמעותי של 12% לטובת הדמוקרטים – הגדול ביותר במערכת הבחירות הנוכחית – וגידול משמעותי ביחס לסקר הקודם של רויטרס/איפסוס מלפני שבועיים, אז עמד על 7% בלבד, והוא צפוי לפיכך להגדיל את תקוותם של הדמוקרטים לכבוש לא רק את בית הנבחרים, משימה שנחשבה מראש לפשוטה יותר, אלא גם את הסנאט, הבית העליון של הקונגרס.

הנשים נוטשות, וגם החקלאים מתוסכלים

חשוב להדגיש כי הסקר לא בחן את התמיכה במועמדים במאות המרוצים השונים לבית הנבחרים ולעשרות המרוצים לסנאט, אלא רק נטייה כללית של הבוחרים, וכך הוא אמנם מספק תמונת מצב בנוגע להלך הרוח של הציבור לפני הבחירות, אבל לא ניתן להסיק ממנו כי הדמוקרטים בהכרח ינצחו במרוצי המפתח השונים הדרושים להם לניצחון, מרוצים שבהם לאופיו של כל מועמד יש לעיתים משקל מכריע בהחלטתם של הבוחרים למי להעניק את קולם. ועדיין, מדובר באיתות מדאיג נוסף עבור טראמפ והרפובליקנים, רגע לפני בחירות האמצע: לפי הסקר הלילה, הגידול לטובת הדמוקרטים נובע בעיקר בגלל בריחה של נשים, שכעת 50% מהן אמרו שבכוונתן להצביע לדמוקרטים, מול 32% בלבד שאמרו שיצביעו לרפובליקנים. גם גברים נוטים לפי הסקר לתמוך כעת יותר בדמוקרטים, אבל בפער קטן יותר.

אולי במדד החשוב ביותר, שאלת הטיפול בכלכלה, 68% מהנשאלים אמרו כי הם לא מרוצים מהתנהלותו של טראמפ – בכלל זאת גם 37% מאלו שהזדהו כרפובליקנים. ברקע לכך ניצבת העובדה שמחירי הדלק נותרו גבוהים מאוד, כ-4.30 דולר לגלון בנזין (זינוק של כ-40% ביחס למחיר לפני שנה) ו-6.30 דולר לגלון סולר (זינוק של 70%). 40% מהנשאלים בסקר השיבו שהדמוקרטים יטפלו טוב יותר בכלכלה, ורק 33% השיבו שהרפובליקנים יעשו עבודה טובה יותר – נתון שבו באופן היסטורי התמיכה בהם גדולה יותר. הסקר נערך במשך ארבעה ימים באופן אינטרנטי, והשתתפו בו 1,679 אמריקנים בוגרים, מתוכם 1,279 בוחרים רשומים. טעות הדגימה בו עומדת על 2% בקרב כלל הנשאלים, ו-3% בקרב הבוחרים הרשומים.

הסנאטור הרפובליקני מקנזס רוג'ר מרשל מאזין יחד עם משפחתו לטראמפ, בעצרת שהנשיא ערך הלילה למענו ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

הכומר אדם המילטון, המועמד הדמוקרטי במרוץ לסנאט בקנזס ( צילום: AP Photo/Colin E. Braley, File )

הבחירות לקונגרס ייערכו ב-3 בנובמבר במסגרת מה שמכונה "בחירות האמצע" – הבחירות שמתקיימות אחת לארבע שנים באמצע כהונתו של נשיא מכהן, ונתפסות במידה רבה כמשאל עם על תפקודו. במסגרת הבחירות יעמדו לבחירה מחדש כל 435 המושבים בבית הנבחרים, הבית התחתון של הקונגרס, שחבריו נבחרים לכהונה של שנתיים; ושליש מ-100 המושבים בסנאט, שחבריו נבחרים לכהונה בת שש שנים. כיום מחזיקים הרפובליקנים ברוב דחוק מול הדמוקרטים בבית הנבחרים – 218 מול 214 (יחד עם עצמאי אחד שנוטה לצד הרפובליקני ושני מושבים פנויים בעקבות התפטרויות), ובסנאט יש להם רוב של 53 מושבים מול 47. על רקע יוקר המחיה והמלחמה באיראן, שאינה פופולרית בקרב האמריקנים, יש בממשל חשש ממשי מאובדן השליטה בשני בתי הקונגרס, באופן שיקשה מאוד על טראמפ בשנתיים שנותרו לכהונתו.

הערכות הסוקרים בארה"ב – שיש לזכור כי כבר טעו לא אחת בעבר בכל הנוגע למערכות בחירות הנוגעות לטראמפ – הן שהדמוקרטים ינצחו בקלות יחסית בבית הנבחרים וישיגו שם רוב, גם אם לא בהכרח גדול מאוד, וכי גם בסנאט יש להם סיכוי משמעותי לחולל מהפך, עם מרוצים צמודים גם ב מעוזים שמרניים כמו טקסס – שלא שלחה דמוקרט לסנאט 38 שנה, ואפילו בקנזס, שלא עשתה זאת כבר 94 שנה.

טראמפ מוצא עצמו בימים האחרונים נאלץ לערוך עצרות תמיכה במועמדים הרפובליקניים גם באותם מעוזים שמרניים, והלילה הגיע לקנזס כדי לתמוך בסנאטור המכהן רוג'ר מרשל, שמבקש להיבחר לכהונה נוספת ומתמודד מול הדמוקרט אדם המילטון, כומר שעומד בראש מגה-כנסייה מהזרם המתודיסטי. המילטון מציג עצמו כדמוקרט מתון ומאחד, ומרבה למתוח ביקורת על מדיניות המכסים של הנשיא. מצד שני הוא גם מקפיד להפגין כבוד כלפיו ולקראת העצרת הלילה פרסם סרטון שבו בירך את טראמפ על הגעתו לקנזס, אמר שלתומכי הנשיא "יש מקום" בקמפיין שלו – והבטיח לעבוד עמו בכל מה שיסייע לתושבי המדינה, ומנגד לעמוד בפני כל מהלך שיפגע בחקלאים שלה.

הקפיטול בארה"ב. הדמוקרטים חולמים על מהפך בשני בתי הקונגרס ( צילום: shutterstock )

החקלאים בקנזס ובאזורי פריפריה נוספים בארה"ב מביעים תסכול גדול מהזינוק במחירי הסולר המשמשים את הציוד שלהם, וזו אחת הסיבות המרכזיות לכך שהסקרים שם מעידים על מרוץ צמוד מאוד במדינה שבה טראמפ ניצח לפני שנתיים בפער של 16%. טראמפ, שבשבועות האחרונים מבטיח שוב ושוב להקל על החקלאים, צפוי לפי גורם רפובליקני ששוחח עם רויטרס למקד בבליץ העצרות שלו לפני הבחירות באזורי הפריפריה, בעקבות סקרים פנימיים המעידים על התרופפות התמיכה בו שם בקרב גברים בני 55 ומטה, שהיו מהקבוצות הקריטיות ביותר לניצחונו ב-2024. בעצרת הלילה נשמע טראמפ כמי שמודה באיבוד התמיכה במעוז הרפובליקני ואמר שנראה שקנזס הופכת ל"סגולה", כשכוונתו למדינה מתנדנדת שלא בהכרח תומכת בדמוקרטים (המזוהים בצבע הכחול) או ברפובליקנים (אדום). "בבחירות הללו, אני מבקש מכם – בבקשה תדמיינו שאני מופיע על פתק ההצבעה", אמר טראמפ לקהל, בנאום שנמשך שעה וחצי ושבו מפגינים קטעו כמה פעמים את דבריו.

טראמפ והקמפיין האנטי-מוסלמי: "תקרא לו מוחמד, 65% שאתה צודק"

גם במהלך העצרת הלילה המשיך טראמפ בקו המרכזי שהוא מוביל בימים האחרונים – ושבו הוא מנסה להזהיר את האמריקנים שהדמוקרטים יקדמו מדיניות גבולות פתוחים ויזרימו לתוך ארה"ב המוני מהגרים מוסלמים, שיחוללו לכאורה כאוס בדומה ל מהומות שהתחוללו בסוף השבוע בצרפת . מבקריו מאשימים שבכך הוא עושה שימוש ברטוריקה איסלאמופובית וקסנופובית. "רק תראו מה קרה בצרפת שהייתה בעבר אומה גדולה, אבל נכבשה, נבזזה ונשרפה עד היסוד על ידי מהגרים, ג'יהאדיסטים וקומוניסטים ששונאים את הנצרות!", אמר טראמפ, שהזהיר שזה יהיה גם עתידה של אמריקה אם הדמוקרטים ינצחו.

בנאומו שב ותקף את המועמד המוסלמי במרוץ על אחד המושבים בסנאט של מישיגן, עבדול אל-סייד , שאם ינצח שם יהפוך למוסלמי הראשון אי-פעם בסנאט. טראמפ מקפיד לכנות את אל-סייד "מוחמד", ובעצרת אמר לתומכיו: "הוא מאוד התעצבן כי קראתי לו מוחמד. מישהו אמר לי 'איך עשית את זה?' ואמרתי 'אני הנשיא. אני יכול לקרוא לו איזה שלעזאזל בא לי'. ואז הם שלחו לי את השם המלא שלו, ובעצם השם האמצעי שלו הוא מוחמד. אתם מאמינים לזה? דבר אחד טוב – אם אתה קורא למישהו מאותו חלק בעולם מוחמד, יש לך בערך 65% סיכוי שפגעת בול. אז אם יש לך בעיה כלשהי עם שם, פשוט תקרא לבחור מוחמד. אתה כנראה צודק".

אל-סייד. הכחיש שלמשפחתו יש קשר לאחים המוסלמים, ואז נחשפו הפוסטים של האחות הקיצונית ( צילום: REUTERS/Rebecca Cook )

טראמפ גם מרבה לכנות את אל-סייד, בן למהגרים ממצרים, "ג'יהאדיסט מסוכן", בעקבות הקשרים שנחשפו בשבועות האחרונים בין משפחתו של אל-סייד לבין תנועת האחים המוסלמים . אל-סייד אמנם הכחיש בריאיון מוקדם יותר החודש שלמשפחתו היו קשרים כאלו, אבל בהמשך נחשפו פוסטים ישנים של אחותו למחצה – שהביעה תמיכה בטבח 7 באוקטובר – ובהן הודתה שאמם המשותפת הייתה חברה בתנועה הזו לפני שהיגרה ממצרים בשנות ה-70. "המשפחה שלי כבר זמן רב באחים המוסלמים", כתבה האחות אימאן עבד אל-האדי. אל-סייד טוען שהשאלות המועלות כעת באשר לקשריו לאחים המוסלמים הם חלק ממתקפה "גזענית" כלפיו, שנועדה להעלות ספק באשר לנאמנותו לאמריקה, ובריאיון שערך לאחרונה לרשת MS NOW השווה עצמו לנשיא ארה"ב ג'ון פ' קנדי, שהיו שהעלו ספק באשר לנאמנותו לחוקה בשל אמונתו הקתולית.

"אני יודע שאני צועד בנתיב שיש לו היסטוריה ארוכה: כשג'ון פ' קנדי התמודד לנשיאות, הוא נשאל אם נאמנותו תהיה נתונה לחוקה או לאפיפיור ולוותיקן", הוא אמר. "החוקה מבטיחה לי את הזכות להתפלל כרצוני, כמו גם לכל אחד מאיתנו – להתפלל כפי שאנחנו בוחרים, או לא להתפלל כלל. איש אינו מבין עד כמה המסמך הזה חשוב כמו אדם שזכויותיו נמצאות תחת איום מתמיד. לכן אעמוד לצד החוקה הזאת. וזה מטורף להניח שאיכשהו יש לי נאמנויות כפולות, כשאני מתמודד בנחישות כדי להגן על הזכות לבחור, להגן על זכויות להט"ב ולהגן על חופש הדת".

העימות הוויראלי עם "טומי", והמתקפה על ישראל

אבל שאלת הקשרים שלו לאחים המוסלמים הצליחה בכל זאת להפוך לסוגיה מרכזית בקמפיין, ועדות לכך הייתה באירוע בחירות שאל-סייד ערך בסוף השבוע, ושבו שאל אותו מצביע מקומי אם הוא מגנה את התנועה האיסלאמיסטית. אף שאל-סייד אמר בחטף "כן, בהחלט" – מבלי לומר במפורש ובצורה ברורה את המילים "אני מגנה את האחים המוסלמים" – הוא התעמת עם הבוחר וגער בו על מה שלדבריו הוא מנסה "לרמוז" בעצם השאלה, כשלטענתו הרמז הזה הוא נאמנות כפולה. "האם אתה מניח שאני לא (מגנה)?", הוא שאל את האיש, בשם טומי, שהשיב לכך בחיוב. "לא שמעתי אותך מגנה אותם עד כה", הסביר טומי, ואל-סייד השיב: "האם אתה גינית אותם? לא שמעתי אותך מגנה אותם". חילופי הדברים ביניהם נמשכו כמה דקות, ונצפו על ידי מיליונים ברשתות החברתיות, כשמבקריו של אל-סייד האשימו כי הוא התנהג בצורה שחצנית ואגרסיבית כלפי בוחר שבסך הכול העז לשאול אותו שאלה.

אל-סייד תוקף מצביע ששאל אותו על האחים המוסלמים: "טומי, האם אתה גיניתם אותם?"





אל-סייד, איש השמאל העמוק במפלגה הדמוקרטית ואנטי-ישראלי מוצהר, אמנם מכחיש שוב ושוב קשרים לארגונים קיצוניים אך מבקריו טוענים כי התנהלותו מעלה חשד באשר לאמונותיו האמיתיות, וב"פוקס ניוז" למשל הזכירו כי ביום השנה השני למתקפת 7 באוקטובר שלח אל-סייד אימייל לתומכיו בבקשה מהם לתרום כספים לפלסטינים, והשווה בין חמאס לממשלת ישראל, אם כי את שניהם כינה "מרושעים". עוד הזכירו שם כי הופיע בקמפיין שלו עם הסטרימר חסן פייקר, שהצהיר בעבר כי לארה"ב "הגיעו פיגועי 11 בספטמבר". אל-סייד אמר כי מדובר בהתבטאות "מטופשת", אך סירב להתנער מפייקר. אף שכלי תקשורת שונים, ובהם גם "פוקס ניוז" השמרנית, דיווחו כי לא הצליחו לאתר קשרים ישירים בינו לבין האחים המוסלמים, המתקפות עליו רושמות כנראה הצלחה – והסקרים מצביעים שם על מרוץ צמוד בינו לבין המועמד הרפובליקני במישיגן מייק רוג'רס.