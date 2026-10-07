מנהיגי מדינות באירופה פרסמו הבוקר (רביעי) הודעות לציון שלוש שנים ל טבח 7 באוקטובר , כשבין היתר הם מציינים את אכזריות מחבלי חמאס, את האזרחים שנרצחו ואת האנטישמיות ההולכת וגוברת ביבשת.

כשברקע צילו של המשבר הכבד ביחסים בין המדינות , ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם כתב כי "שלוש שנים חלפו מאז מתקפות 7 באוקטובר על ישראל, ואנו נזכרים באלו שנהרגו ללא כל סיבה על ידי מחבלי חמאס. השפעת המתקפות מורגשת לא רק בישראל, אלא גם בקהילות היהודיות ברחבי העולם, שממשיכות לשאת את נטל אירועי הטרגדיה ההיא. בשנים שחלפו מאז, ראינו עלייה מדאיגה בהתנהגות אנטישמית בבריטניה".

גלריה אנדי ברנהאם. "מחויבים להגן על אזרחינו משנאה נתעבת" ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

לדבריו, "לפני שנה היינו עדים למתקפת טרור מזעזעת על קהילת בית הכנסת היטון פארק שבמנצ'סטר, עם מתקפות נוספות נגד יהודים ומוסדות מאז. אני רוצה שהקהילה היהודית בבריטניה תשמע זאת ממני ישירות - אנחנו עומדים לצידכם. התעללות ואלימות נגדכם, בכל צורה שהיא, לא יתקבלו על הדעת. לא ברחובות שלנו, לא באינטרנט, לא בבתי הספר או באוניברסיטאות שלנו.

"לכן אנחנו מממנים הגנה על בתי כנסת, בתי ספר ומבני קהילה, ולכן נפעל בתקיפות נגד אנטישמיות בכל מקום שבו היא נמצאת - בכיתות, בקמפוסים ובשכונות. בבית, אנחנו מחויבים להגן על אזרחינו משנאה נתעבת. בחו"ל, אנחנו ממשיכים לעבוד לקראת פתרון שתי מדינות, עם ישראלים ופלסטינים החיים זה לצד זה בשלום וביטחון. מתקפה על יהודים בבריטניה היא מתקפה על כולנו. לאנטישמיות אין מקום במדינה זו, ונעשה הכל כדי למגר אותה".

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כתב כי "מתקפת חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר 2023 מהווה נקודת מפנה עמוקה. אנו מבכים את הקורבנות ומשתתפים בכאבם. עלינו להיאבק באנטישמיות בנחישות רבה עוד יותר. על יהודים להיות מסוגלים לחיות כאן ללא פחד".

ביקור השר הצרפתי - והמחווה למשפחת ביבס

נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס גם הוא ליום הקשה, וכתב: "7 באוקטובר. חלפו שלוש שנים מאז שמתקפות הטרור הברבריות של חמאס גבו את חייהם של יותר מ-1,200 בני אדם, ובהם 51 מאזרחינו. במשך שלוש שנים, חלקנו את האבל עם מדינת ישראל ועם המשפחות השכולות. שלוש שנים לאחר מכן, לא שכחנו לא את השמות ולא את הפנים: אלו של מאיה, אוהד, ולנטין ורבים אחרים. המאבק באנטישמיות ובטרור - בכל מקום ובכל עת - והחתירה לשלום ולביטחון עבור כולם: זוהי מחויבותה של צרפת".

"החתירה לשלום ולביטחון עבור כולם: מחויבות של צרפת". מקרון ( צילום: Tom Nicholson/Getty Images )

התמונה שפרסם שר החוץ הצרפתי - שמות הנרצחים אזרחי צרפת

בתוך כך, שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו מבקר היום בישראל, ואף הגיע לסיור בכיכר החטופים בתל אביב. "אני נמצא היום בישראל כדי להביע כבוד לזכר קורבנות 7 באוקטובר", כתב ברשת X. "ביום ההוא, חמאס ביצע את הטבח האנטישמי הגרוע ביותר מאז השואה, שבו איבדו 51 אזרחים צרפתים את חייהם. אנחנו לעולם לא נשכח אותם. שום דבר לא ימחק את פניהם ואת שמותיהם". בארו פרסם לצד דבריו גם את שמות הנרצחים בעלי אזרחות צרפתית.

מועמדת הימין הקיצוני מרין לה פן מסרה גם היא הודעה לציון הטבח: "ב-7 באוקטובר 2023, העולם קפא באימה מול התמונות הנוראות של הטבחים שביצע חמאס בישראל. ביום הקלון הזה, גברים, נשים וילדים נרצחו רק משום שהיו יהודים. איש אינו שוכח את הסצנות הברבריות הנוראות שהזכירו באכזריות את הפוגרומים שאנו חשבנו שהם שייכים לעבר הטרגי של האנושות.

"איש לא ישכח את אלו שבתמיכתם, בתירוצים שמצאו למעשים או בניסיונותיהם להציגם בפרספקטיבה יחסית - חצו את הגבול אל עבר חוסר-אנושיות. ב-7 באוקטובר 2026, מחשבותיי המרגשות מלוות את האבל וההתכנסות של העם הישראלי הנפגע בלבו, המשפחות והקרובים של קורבנות הזוועות הללו".

אמש, הודיעה עיריית פריז כי תקרא שביל בפארק מונסו בעיר על שמם של שירי, אריאל וכפיר ביבס. בהודעת שגרירות צרפת בישראל נכתב: "אם ושני פעוטות ג'ינג'ים. משפחה שסיפורה זעזע את העולם כולו. פניהם הפכו לדמותו של התום שנגדע. בהנצחת שמותיהם במרחב הציבורי, פריז מעניקה להם מקום שבו כל אחד ואחת יוכלו לעצור, להתייחד עם זכרם ולהנחיל את סיפורם. יש שמות שאסור שיישכחו לעולם".

הזעם בהולנד: "בוגד"

בהודעתו של ראש ממשלת הולנד רוב יטן , הוא ציין לצד הנרצחים הישראלים גם את המלחמה ברצועת עזה, ואת ההרוגים הפלסטינים. "היום חולפות שלוש שנים מאז שכמעט 1,200 בני אדם חפים מפשע מצאו את מותם בפיגוע טרור מזוויע של חמאס", כתב. "יותר מ-250 אחרים נחטפו. כולם ישראלים רגילים, שהותקפו בפסטיבל, בביתם, ברחוב או בכל מקום אחר על-ידי אלימות בלתי נתפסת".

יטן: "גם עשרות אלפי פלסטינים נהרגו", וילדרס: "בוגד בעם היהודי" ( צילום: REUTERS/Piroschka van de Wouw )

לדבריו, "האזור נקלע לספירלה של סכסוך וסבל שערערה את היציבות. עשרות אלפי פלסטינים חפים מפשע נהרגו על ידי צה"ל מאז מתקפת חמאס. עד היום מורגשות ההשלכות של כל האלימות הזו בעוצמה רבה. אלו הם נתונים מזעזעים ועגומים. אין מטרה המצדיקה אלימות זו, וחשוב מכל - אין סבל שהיא מקלה עליו. כל המשפחות האבלות - ישראליות ופלסטיניות כאחד - יודעות זאת. הן חיות בפחד ובחוסר ביטחון. אני מאחל להן שלום: בארצן ובלבבותיהן".

מי שתקף את יטן היה מנהיג הימין במדינה חירט וילדרס , שידוע בתמיכתו בישראל. הוא שיתף את הציוץ וכתב: "אינך ידיד, אלא בוגד בישראל ובעם היהודי – באמצעות החרמות, הגינויים, התמיכה בבית הדין הפלילי הבינלאומי והסנקציות. במקביל, אתה מותיר את גבולותינו פרוצים לרווחה, כך שמה שקרה בישראל עלול לקרות גם כאן מחר. חסוך מאיתנו את הרטוריקה הזולה והצבועה שלך".

ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה , שניצח השנה בבחירות במדינה ומאז מקדם צעדים פרו-ישראליים, כתב ברשת X כי "לפני שלוש שנים בדיוק, ב-7 באוקטובר 2023, מחבלים פלסטינים המיטו על ישראל ברבריות בלתי-נתפסת. כ-1,200 בני אדם נרצחו ו-251 נלקחו כבני ערובה. גברים, נשים וילדים נהרגו אך ורק משום שהיו ישראלים. אנו זוכרים את הקורבנות. אנו עומדים לצד משפחותיהם, לצד עם ישראל ולצד הקהילות היהודיות ברחבי העולם.

"עלינו להמשיך ולהתייצב נגד כל ניסיון להצדיק, לתרץ או למזער את חומרתן של הזוועות שהתרחשו באותו יום - וכן נגד האנטישמיות, שלעיתים קרובות מדי עומדת בבסיסם של ניסיונות אלו", כתב. "לעולם אין להצדיק טרור. לעולם אין להשלים עם אנטישמיות. הקריאה 'לעולם לא עוד' אינה בגדר הבטחה בלבד - היא חובה".

גם שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, ש התבטאה בחריפות לא אחת נגד מדיניות ישראל , פרסמה הודעה לציון הטבח. "מתקפות 7 באוקטובר היו מעשה טרור ברברי. היום אנו ניצבים לצד ישראל ומנציחים כל חיים שנגדעו ונהרסו בידי מחבלי חמאס. ליבנו עם הקורבנות, הניצולים, בני משפחותיהם וכל אלו הנושאים עמם את הכאב מאותו יום נורא.