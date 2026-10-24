צה"ל עצר עד אחר הצהריים (שבת) 10 חשודים ב מבצע שאליו יצאו הכוחות אמש (שישי) ב חברון , בעקבות הפיגוע שבו נפלו לוחמי צה"ל רון יונתן רויטמן ו יובל שי סוילם ז"ל. בצה"ל אמרו כי אפשרו לתושבים שביקשו להתפנות מהאזור שבו מתמקד המבצע לעזוב, דרך נקודות בידוק ייעודיות של שב"כ וצה"ל.

הריסת הבתים באזור שבו התרחש הפיגוע - והכוחות שבשטח ( צילום: רויטרס )





גלריה ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

( צילום: REUTERS/Mussa Qawasma )

במבצע, לפי הצבא, פועלים כוחות מיחידות דובדבן, מגלן, צנחנים, סיירת גבעתי במילואים (6261) ומג"ב איו"ש, בהכוונה מודעינית של שב"כ ובפיקוד חטיבת יהודה. המבצע מתמקד בעיקר בשכונות דיר בחה ואל-ג'לדה בחברון. על פי הערכות צה"ל, באזור יש כ-2,000 תושבים המשוייכים לחמולת ג'בעה, המזוהה עם חמאס ושהמחבלים שביצעו את הפיגוע אתמול הם מבניה.

מג'די נאסר הוא אחד התושבים שקיבלו הוראה לעזוב. והוא, לדבריו, בכלל לא קשור לחמולה. "בסביבות 12 וחצי בלילה בצבא אמרו לנו לעזוב את הבתים. כששאלנו עד מתי - הם אמרו 'עד הודעה חדשה'. בסביבות 50 חיילים ומכוניות פינו את כל הבתים סביבנו", הוא תיאר. "אני לא אעזוב את הבית. לא אזוז מכאן. אנחנו קוראים לאו"ם - כי הרשות הפלסטינית לא יכולה לעשות דבר. אנחנו קוראים לגורמים הרשמיים לעמוד לצידנו - כי אנחנו לא מעורבים בשום דבר מזה. יש פה ילדים. אנחנו מבודדים. זה שרירותי".

יוסף אל-ג'עברי, ראש העיר חברון, עשה את הקישור בין הבחירות המתקרבות לבין המבצע שעליו הכריז צה"ל אמש. "נתניהו והשרים הרדיקליים בממשלתו מנסים לזכות בכמה שיותר קולות מקרב המתנחלים", הוא אמר. לדבריו, צה"ל הרס חנויות, מפעלים, וגם כבישים - ולטענתו מדובר היה בתגובה לא-פרופורציונלית ובלתי-מוצדקת. תושבים בחברון אמרו כי חלק מהאנשים שגורשו מבתיהם כלל לא קשורים למחבלים שביצעו את הפיגוע, וברשות הפלסטינית הגדירו את המהלך "ענישה קולקטיבית".

דגלי ישראל בבית בשליטת כוחות צה"ל בשכונת דיר בחה, חברון ( צילום: JOHN WESSELS / AFP )

מושל חברון חאלד דודין כינס ישיבות חירום בהשתתפות נציגי מוסדות רשמיים וארגונים אזרחיים, כדי לדון בהשלכות המבצע ובמענה למשפחות שנפגעו. בתום הישיבה הוחלט להקים ועדת חירום מאוחדת שתמפה את צורכי המשפחות ותתאם את מאמצי הסיוע והעברת העזרה הדחופה. גם הדרג הפלסטיני הבכיר יותר מעורב: סגן יו"ר הרשות הפלסטינית חוסיין א-שייח, ראש הממשלה מוחמד מוסטפא וראש המודיעין הכללי מאג'ד פרג' התחייבו להמשיך במגעים הבינלאומיים וללחוץ כדי להביא להפסקת המבצע.

עיסאם אל-קוואסמה, סוחר אריחים, אמר כי קיבל פנייה לפנות את הסחורה ואת המחסנים שלו, המשתרעם על פני כ-17 דונם. בשל הזמן הקצר והכמות הגדולה של הסחורה, הוא פנה לתושבים בבקשת עזרה דחופה לפנות את הסחורה במשאיות ומלגזות. במנהלת החינוך בחברון החליטו כי מחר ומחרתיים לא יתקיימו לימודים כרגיל, והם יחזרו רק ביום שלישי - בכפוף להתפתחויות בשטח.

חיג'אזי אל-תמימי (70), בעל חנות למכירת תרנגולות חיות ומספוא ונחשב לדמות בולטת בשכונת מגוריו בחברון, סיפר כי התעורר הלילה בשעה 1:00 לפנות בוקר על ידי כוחות צה"ל וקצין בכיר שאמרו לו שעליו לעזוב את ביתו. "שאלתי אותם כמה זמן יהיה הפינוי, והם אמרו 'עד להודעה חדשה'", סיפר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. הוא אמר כי היה לו זמן קצר בלבד לארוז, והוסיף כי עבור חלק מהתושבים, היציאה מהשכונה הייתה קשה. "את אימה של אשתי, לדוגמה, שהיא בת 90, היה צריך לסחוב מחוץ לבית בגלל שהיא חולה".

חאלד אל-תמימי, בן 68 ואחיו של חיג'אזי, שהה עם בנו אחרי הוראת הפינוי מצה"ל. "הצבא הודיע ברמקולים: 'עזבו את האזור'. אז עזבנו", שחזר. הוא סיפר כי הופתע לגלות שהמחבלים יצאו מהשכונה שבה הוא מתגורר, אותה תיאר כ"מעמד ביניים ושומרת חוק". לדבריו, "מעולם לא ראינו או אפילו שמענו ירייה בודדת שנורתה. למה אני צריך להיות עקור מהבית שלי?", תהה וכעס על המחבלים: "הם אלה שביצעו את המעשה, ואם ממשלת ישראל רוצה להעניש אותם, שתעניש אותם".

רון יונתן רויטמן ויובל שי סוילם ז"ל