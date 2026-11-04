חוקרי משטרת ראשון לציון עצרו היום (רביעי) נהג משאית ביובית בחשד שהוא זה ששפך שמן או דלק למערכת הביוב העירונית באזור רמת אליהו בעיר, וגרם ל ריח הגז החריף במשך יממה וחצי ברחבי העיר . הנהג תועד מגיע לשביל צדדי באזור - שם לפי החשד שפך את החומר בעל הריח החריף - ואז יוצא ממנו כעבור זמן מה. החקירה שמתנהלת עודה בעיצומה, אחרי ש רק אתמול בלילה הצליחו בעירייה להבין מה מקור הריח .

גלריה ( צילום: מתוך הפייסבוק של ראש העיר ראשון לציון רז קינסטליך )

חוקרי משטרת ראשון לציון צפו בתיעוד המצלמות באזור, וראו את המשאית נכנסת ויוצאת מהמקום שבו אותר פתח הביוב. הערכה במשטרה כי החשוד שבידיהם הוא האיש ששפך וגרם לעיר שלמה להסתגר בבתים. ריח הגז החריף החל להתפשט כשעה או שעתיים אחרי שהמשאית נצפתה יוצאת מהמקום.

אחרי שעובדי העירייה שאבו אמש את החומר ממערכת הביוב, היום המשיכו בהזרמת אלפי ליטרים של מים נקיים לשטיפת קווי הביוב. במדידות שנעשו לא היו כל סימנים למדדים חרגים.

הלילה הודיע ראש העיר רז קינסטליך כי אותר מקור הצחנה, וכתב כי "מדובר במפגע תברואתי חמור של פסולת דלק ושמן שנשפכו לתוך שוחת ביוב במיקום מרוחק במערב העיר". הבוקר, עיריית ראשון לציון הגישה תלונה במשטרה בעקבות החשד שאדם שפך כמויות גדולות של שמן ודלק למערכות הביוב העירוניות באזור שכונת נחלת יהודה".

מעצר הנהג החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

קינסטליך מסר בתום סיורים שקיים ברחבי ראשון לציון עם נציגי פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה ותאגיד המים "מניב" כי ככל הנראה אותר המקור לריח במיקום מרוחק במערב העיר. "פיקוד העורף והמשרד להגנת הסביבה לקחו משם דגימות ובטוחים שזו הסיבה למטרד הריח שחווינו בימים האחרונים", כתב בחשבונו בפייסבוק.

בימים הקרובים, ציין, המשרד להגנת הסביבה והעירייה יערכו שטיפות מיוחדות כדי לטפל בריח, זאת לצד חקירת האירוע כדי להבין מי שפך את הדלק והשמן. בסוף כתב: "כולי תקווה שבזאת סיימנו את התעלומה הגדולה (והמסריחה) שהטרידה אותנו ביומיים האחרונים".