שגריר ארה"ב בטורקיה ושליחו המיוחד של הנשיא דונלד טראמפ טום ברק אמר בריאיון כי "בוודאי שתיתכן תקיפה באיראן" בסוף השבוע הנוכחי. עם זאת, מיד הוסיף כי "נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היה ברור מאוד: הוא פתוח לעסקה ואנחנו נמצאים סביב שולחן המשא ומתן חודשים על גבי חודשים".
במקביל, מייק וולץ, שגריר ארה"ב לאו"ם אמר כי ארה"ב נערכת לעימות ממושך עם איראן, וזאת בעוד שהממשל מקווה כי סדרת ההפצצות והסנקציות הכלכליות יכריחו את הרפובליקה האיסלאמית להסכים לוויתורים משמעותיים במשא ומתן התקוע. בהמשך הערב נשאל טראמפ עצמו על האמירה של ברק, והשיב: "אם זה המקרה, אני לא יודע על זה שום דבר".
וולץ הודה כי בעוד שנה מהיום, ארה"ב עלולה עדיין להיות תקועה במבוי סתום מול טהרן, ללא הסכם בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, וללא חזרה למצב ששרר לפני העימות בכל הנוגע לתנועת השיט במצר הורמוז. "אינני מתכוון לעסוק בתרחישים היפותטיים. ניתן לקוות שהם יגיעו לשולחן המשא ומתן באופן רציני עוד לפני כן", אמר וולץ בראיון לעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" (FT).
עם זאת, ציין וולץ כי "הנשיא והצי האמריקני יכולים לשמור על הסגר הזה (על נמלי איראן) גם בעתיד הנראה לעין". השגריר הוסיף כי הממשל פועל ל"הידוק" הלחץ הכלכלי שלו. בינתיים, טראמפ עצמו שב ומשמיע איומים לפתוח במתקפה חדשה נגד איראן, לאחר הבחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר - כשבוע בלבד אחרי הבחירות כאן בישראל.
"אנחנו יכולים לסיים את זה מהר מאוד, אבל איראן היא מדינה נכשלת. למעשה, בשבוע שעבר הוצאנו יותר נפט ממה שיצא לפני המלחמה. זה נקודת מפנה משמעותית. השאלה היא אם אנחנו רוצים לסיים את זה, או לתת לזה להימשך. אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו רוצים", אמר היום טראמפ מחוץ לבית הלבן.
המלחמה, שלגביה טען טראמפ בתחילה כי תימשך "ארבעה עד חמישה שבועות", מתקרבת כעת לחודשה התשיעי. היא הובילה לזינוק במחירי הדלק - שהגיעו לשיא של כל הזמנים, בזמן שאיראן שיבשה את נתיבי השיט במצר הורמוז.
בנוסף, ואולי חשוב מכך עבור טראמפ, המלחמה פגעה קשות בפופולריות של טראמפ בארה"ב, גם בחוגים רפובליקניים. שיעורי התמיכה בטראמפ ירדו לכ-31 אחוזים, פחות משבועיים לפני בחירות אמצע הכהונה. במקביל, המפלגה הרפובליקנית עומדת בפני סכנת איבוד השליטה בשני בתי הקונגרס האמריקני, על רקע התסכול של הציבור האמריקני מהמחירים הגבוהים.
בניסיון להוזיל את מחירי הדלק, הגיע טראמפ החודש להסכם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, המאפשר מכירת סולר רוסי לארה"ב אחרי שנים של סנקציות. מהלך זה עורר ביקורת חריפה מצד מנהיגים במערב, שהזהירו כי ההכנסות ממכירות אלו יעניקו למוסקבה "גלגל הצלה" שיאפשר לה להמשיך במלחמה נגד אוקראינה - שמתקרבת לחמש שנים.
וולץ, שלפי FT כחבר קונגרס ב-2024 פעל למען תמיכת ארה"ב בממשלת אוקראינה, הצדיק את ההסכם של טראמפ. לדבריו, ההסכם נחוץ כדי לפצות על "המחסור העולמי במוצרי נפט מזוקקים", מחסור שהשפיע השנה על מגזרים שונים, "מתעופה ועד לחקלאות". הוא ציין: "זה גורם למשבר הומניטרי במזרח אפריקה; מדובר במחסור בדשנים".
הוא הוסיף כי טראמפ "מאזן את צרכי העולם בתחום האנרגיה - במקרה הזה, סולר". עוד ציין וולץ כי הכסף עשוי לשמש גם כ"תמריץ עבור רוסיה לשבת לשולחן המשא ומתן באופן רציני", במטרה להביא לסיום המלחמה.
התוכנית לתקיפה "קצרה ואינטנסיבית"
מוקדם יותר השבוע דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי צבאות ארה"ב וישראל גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע בארה"ב, שיתקיימו בתחילת החודש הבא. גורמים אמריקנים ומקורות המעורים בדיונים אמרו כי מתקדמות ההכנות למבצע "קצר ואינטנסיבי", שיכלול ככל הנראה תקיפות נגד מתקני גרעין ואנרגיה ומערכי טילים וכטב"מים.
בכירים איראנים אמרו כי הם מודעים לתוכניות המלחמה של ארה"ב וישראל, ופועלים לפיתוח יעדים וטקטיקות חדשות משלהם. בין השאר מאיימים באיראן כי הפעם יתקפו גם מרכזי נתונים וכבלי אינטרנט תת-ימיים, ומזהירים שהעימות "לא יהיה קצר".
פיימאן סאלחי, פרשן פוליטי בטהרן, אמר כי אם איראן תותקף "חלק מתוכניות התגובה שלה יכללו פגיעה בבתי זיקוק מרכזיים בסעודיה, ובהם מתקני חברת הנפט הלאומית 'ארמקו', שכן מהלך כזה יוביל לעלייה חדה ומיידית במחירי הנפט והאנרגיה". לדבריו, "המלחמה הבהירה לנו כי מנוף הלחץ הטוב ביותר מול טראמפ הוא העלאת מחירי הנפט והאנרגיה, שכן הדבר יפגע בעם האמריקני".
ב"טיימס" הובהר כי טרם התקבלה החלטה אמריקנית על תקיפה. עוד קודם דווח ב"פיינשל טיימס" כי צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי - אך הנשיא דונלד טראמפ התנגד לחידוש הלחימה לפני בחירות האמצע - ובלם את המהלך. בהמשך נתניהו הכחיש את הדיווח.