אמר בריאיון כי "בוודאי שתיתכן תקיפה באיראן" בסוף השבוע הנוכחי. עם זאת, מיד הוסיף כי "נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היה ברור מאוד: הוא פתוח לעסקה ואנחנו נמצאים סביב שולחן המשא ומתן חודשים על גבי חודשים".

אמר בריאיון כי "בוודאי שתיתכן תקיפה באיראן" בסוף השבוע הנוכחי. עם זאת, מיד הוסיף כי "נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היה ברור מאוד: הוא פתוח לעסקה ואנחנו נמצאים סביב שולחן המשא ומתן חודשים על גבי חודשים".

במקביל, מייק וולץ, שגריר ארה"ב לאו"ם אמר כי ארה"ב נערכת לעימות ממושך עם איראן, וזאת בעוד שהממשל מקווה כי סדרת ההפצצות והסנקציות הכלכליות יכריחו את הרפובליקה האיסלאמית להסכים לוויתורים משמעותיים במשא ומתן התקוע. בהמשך הערב נשאל טראמפ עצמו על האמירה של ברק, והשיב: "אם זה המקרה, אני לא יודע על זה שום דבר".

במקביל, מייק וולץ, שגריר ארה"ב לאו"ם אמר כי ארה"ב נערכת לעימות ממושך עם איראן, וזאת בעוד שהממשל מקווה כי סדרת ההפצצות והסנקציות הכלכליות יכריחו את הרפובליקה האיסלאמית להסכים לוויתורים משמעותיים במשא ומתן התקוע. בהמשך הערב נשאל טראמפ עצמו על האמירה של ברק, והשיב: "אם זה המקרה, אני לא יודע על זה שום דבר".

במקביל, מייק וולץ, שגריר ארה"ב לאו"ם אמר כי ארה"ב נערכת לעימות ממושך עם איראן, וזאת בעוד שהממשל מקווה כי סדרת ההפצצות והסנקציות הכלכליות יכריחו את הרפובליקה האיסלאמית להסכים לוויתורים משמעותיים במשא ומתן התקוע. בהמשך הערב נשאל טראמפ עצמו על האמירה של ברק, והשיב: "אם זה המקרה, אני לא יודע על זה שום דבר".

וולץ הודה כי בעוד שנה מהיום, ארה"ב עלולה עדיין להיות תקועה במבוי סתום מול טהרן, ללא הסכם בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, וללא חזרה למצב ששרר לפני העימות בכל הנוגע לתנועת השיט במצר הורמוז. "אינני מתכוון לעסוק בתרחישים היפותטיים. ניתן לקוות שהם יגיעו לשולחן המשא ומתן באופן רציני עוד לפני כן", אמר וולץ בראיון לעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" (FT).

וולץ הודה כי בעוד שנה מהיום, ארה"ב עלולה עדיין להיות תקועה במבוי סתום מול טהרן, ללא הסכם בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, וללא חזרה למצב ששרר לפני העימות בכל הנוגע לתנועת השיט במצר הורמוז. "אינני מתכוון לעסוק בתרחישים היפותטיים. ניתן לקוות שהם יגיעו לשולחן המשא ומתן באופן רציני עוד לפני כן", אמר וולץ בראיון לעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" (FT).

וולץ הודה כי בעוד שנה מהיום, ארה"ב עלולה עדיין להיות תקועה במבוי סתום מול טהרן, ללא הסכם בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, וללא חזרה למצב ששרר לפני העימות בכל הנוגע לתנועת השיט במצר הורמוז. "אינני מתכוון לעסוק בתרחישים היפותטיים. ניתן לקוות שהם יגיעו לשולחן המשא ומתן באופן רציני עוד לפני כן", אמר וולץ בראיון לעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" (FT).

עם זאת, ציין וולץ כי "הנשיא והצי האמריקני יכולים לשמור על הסגר הזה (על נמלי איראן) גם בעתיד הנראה לעין". השגריר הוסיף כי הממשל פועל ל"הידוק" הלחץ הכלכלי שלו. בינתיים, טראמפ עצמו שב ומשמיע איומים לפתוח במתקפה חדשה נגד איראן, לאחר הבחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר - כשבוע בלבד אחרי הבחירות כאן בישראל.

עם זאת, ציין וולץ כי "הנשיא והצי האמריקני יכולים לשמור על הסגר הזה (על נמלי איראן) גם בעתיד הנראה לעין". השגריר הוסיף כי הממשל פועל ל"הידוק" הלחץ הכלכלי שלו. בינתיים, טראמפ עצמו שב ומשמיע איומים לפתוח במתקפה חדשה נגד איראן, לאחר הבחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר - כשבוע בלבד אחרי הבחירות כאן בישראל.

עם זאת, ציין וולץ כי "הנשיא והצי האמריקני יכולים לשמור על הסגר הזה (על נמלי איראן) גם בעתיד הנראה לעין". השגריר הוסיף כי הממשל פועל ל"הידוק" הלחץ הכלכלי שלו. בינתיים, טראמפ עצמו שב ומשמיע איומים לפתוח במתקפה חדשה נגד איראן, לאחר הבחירות האמצע בארה"ב ב-3 בנובמבר - כשבוע בלבד אחרי הבחירות כאן בישראל.